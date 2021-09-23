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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Хеккен
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
15
Менса
Гидеон
7
Транберг
Робин
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
24
Мун
Райан
12
Карлссон
Аджей
Симон
16
Йоханссон
Александр
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
4
Тойвио
Йоона
25
Kristoffer
Lund
Hansen
6
Фальцетас
Александр
22
Карлссон
Тобиас
III
17
Берггрен
Густав
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Варберг БоИС
3-4-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

4'
Йоханссон Александр
(Мун Райан)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэтьюз Ташрик 4 0.2
2. Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.2
3. Мун Райан 4 (1) 0.2
4. Станисич Оливер 4 0.2
5. Йоханссон Александр 2 0.1
6. Симович Робин 2 0.1
7. Линднер Йоаким 1 0.05
8. Мёрфельт Альбин 1 0.05
9. Транберг Робин 1 0.05
10. Альфонси Оливер 1 0.05
11. Салес Жеан Карлос 0 0
12. Фофана Адама 0 0
13. Карлссон Виктор 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 9 (5) 0.45
2. Валемарк Патрик 3 0.15
3. Хейнтс Тобиас 3 0.15
4. Бенгтссон Лео 3 0.15
5. Траоре Бени 2 0.1
6. Экполо Годсвилл 2 0.1
7. Ирандуст Далехо 2 0.1
8. Юссеф Али 2 0.1
9. Ольссон Мартин 1 0.05
10. Линдгрен Расмус 1 0.05
11. Берггрен Густав 0 0
12. Фрайберг Эрик 0 0

Карточки

Варберг БоИС
# Игрок      
1. Ле Ру Люк 5 2
2. Закриссон Хампус 7 0
3. Транберг Робин 5 0
4. Менса Гидеон 5 0
5. Винбо Альбин 5 0
6. Симович Робин 4 0
7. Эджупи Альберт 4 0
8. Салес Жеан Карлос 3 0
9. Мун Райан 3 0
10. Мэтьюз Ташрик 3 0
11. Лукич Стоян 2 0
12. Фофана Адама 2 0
13. Станисич Оливер 2 0
14. Линднер Йоаким 1 0
15. Лильенбэк Антон 1 0
16. Мёрфельт Альбин 1 0
17. Альфонси Оливер 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 6 0
2. Хаммар Юхан 5 0
3. Фрайберг Эрик 4 0
4. Берггрен Густав 4 0
5. Бенгтссон Лео 4 0
6. Ольссон Мартин 2 1
7. Линдгрен Расмус 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Карлссон Тобиас III 2 0
10. Еремеефф Александер 2 0
11. Дальберг Понтус 2 0
12. Хейнтс Тобиас 2 0
13. Экполо Годсвилл 2 0
14. Ирандуст Далехо 2 0
15. Валемарк Патрик 2 0
16. Тойвио Йоона 1 0
17. Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варберг БоИС 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7)
 Хеккен 10.71% (3) 14.29% (4) 21.43% (6) 32.14% (9) 10.71% (3) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Гётеборг 1:2 Варберг БоИС
Хветланда 0:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хеккен 0:0 Мьельбю Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен
Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру

Последние игры между собой

Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Хеккен: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Хеккен 3:1 Варберг БоИС Аллсвенскан Хеккен 4:1 Варберг БоИС Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Варберг БоИС Аллсвенскан Варберг БоИС 1:3 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 4:2 Варберг БоИС Товарищеские матчи Хеккен 4:2 Варберг БоИС Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 20 12 5 3 29 - 15 41
2. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю 1:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар 0:0 Заявка 20 8 7 5 21 - 20 31
8. Варберг БоИС 1:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 24 29
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен 0:1 Заявка 20 6 5 9 29 - 30 23
11. Гётеборг 0:1 Заявка 20 5 7 8 24 - 27 22
12. Хальмстад 0:0 Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю 0:0 Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:0 Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю 1:0 Заявка 11 7 3 1 20 - 11 24
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Варберг БоИС 1:0 Заявка 10 5 2 3 11 - 11 17
7. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
8. Кальмар 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
10. Хеккен 0:1 Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг 0:1 Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад 0:0 Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю 0:0 Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар 0:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК 0:0 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
7. Варберг БоИС 1:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Гётеборг 0:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 14 10
10. Хальмстад 0:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
11. Хеккен 0:1 Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
12. Хаммарбю 1:0 Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю 0:0 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
2. АИК Ларссон Себастьян 8 0
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Хеккен
2.90
3.33
5.59
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 1:0 Хеккен онлайн




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