Швеция: Аллсвенскан 2021
Варберг БоИС
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Varberg Energi Arena
Хеккен
1:0
4' ГолЙоханссон Александр
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
24
Мун
Райан
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Боман АндреНападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Траоре БениНападающий
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.2
|2.
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.2
|3.
|Мун Райан
|4 (1)
|0.2
|4.
|Станисич Оливер
|4
|0.2
|5.
|Йоханссон Александр
|2
|0.1
|6.
|Симович Робин
|2
|0.1
|7.
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|8.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|9.
|Транберг Робин
|1
|0.05
|10.
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|11.
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|12.
|Фофана Адама
|0
|0
|13.
|Карлссон Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|9 (5)
|0.45
|2.
|Валемарк Патрик
|3
|0.15
|3.
|Хейнтс Тобиас
|3
|0.15
|4.
|Бенгтссон Лео
|3
|0.15
|5.
|Траоре Бени
|2
|0.1
|6.
|Экполо Годсвилл
|2
|0.1
|7.
|Ирандуст Далехо
|2
|0.1
|8.
|Юссеф Али
|2
|0.1
|9.
|Ольссон Мартин
|1
|0.05
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.05
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|12.
|Фрайберг Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|Закриссон Хампус
|7
|0
|3.
|Транберг Робин
|5
|0
|4.
|Менса Гидеон
|5
|0
|5.
|Винбо Альбин
|5
|0
|6.
|Симович Робин
|4
|0
|7.
|Эджупи Альберт
|4
|0
|8.
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|9.
|Мун Райан
|3
|0
|10.
|Мэтьюз Ташрик
|3
|0
|11.
|Лукич Стоян
|2
|0
|12.
|Фофана Адама
|2
|0
|13.
|Станисич Оливер
|2
|0
|14.
|Линднер Йоаким
|1
|0
|15.
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|16.
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|17.
|Альфонси Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фальцетас Александр
|6
|0
|2.
|Хаммар Юхан
|5
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|4
|0
|4.
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Бенгтссон Лео
|4
|0
|6.
|Ольссон Мартин
|2
|1
|7.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|3
|0
|9.
|Карлссон Тобиас III
|2
|0
|10.
|Еремеефф Александер
|2
|0
|11.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|12.
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|13.
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|14.
|Ирандуст Далехо
|2
|0
|15.
|Валемарк Патрик
|2
|0
|16.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|17.
|Траоре Бени
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варберг БоИС
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|Хеккен
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Гётеборг 1:2 Варберг БоИС
Хветланда 0:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хеккен 0:0 Мьельбю Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен
Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру
Последние игры между собой
Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Хеккен: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|20
|12
|5
|3
|29 - 15
|41
|2.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|3.
|Мальмё
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|40 - 23
|38
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|20
|8
|7
|5
|21 - 20
|31
|8.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 24
|29
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|20
|6
|5
|9
|29 - 30
|23
|11.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 27
|22
|12.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 19
|18
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|14 - 37
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|7.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|8.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|10.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|3 - 5
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Варберг БоИС
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Гётеборг
|0:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|10.
|Хальмстад
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|11.
|Хеккен
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|12.
|Хаммарбю
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|8
|0
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0