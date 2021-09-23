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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
4' Гол
Йоханссон Александр
38' Желтая карточка
Тойвио Йоона
42' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
63' Желтая карточка
Транберг Робин
63' Желтая карточка
Хаммар Юхан
1:1
66' Гол
Валемарк Патрик
71' Желтая карточка
Валемарк Патрик
90' Желтая карточка
Менса Гидеон
90' Желтая карточка
Станисич Оливер
90' Желтая карточка
Лильенбэк Антон
90'+6
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
15
Менса
Гидеон
7
Транберг
Робин
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
24
Мун
Райан
12
Карлссон
Аджей
Симон
16
Йоханссон
Александр
26
Абрахамссон
Петер
5
Экполо
Годсвилл
3
Хаммар
Юхан
4
Тойвио
Йоона
25
Kristoffer
Lund
Hansen
6
Фальцетас
Александр
22
Карлссон
Тобиас
III
17
Берггрен
Густав
23
Валемарк
Патрик
9
Еремеефф
Александер
7
Бенгтссон
Лео
Варберг БоИС
3-4-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

4'
Йоханссон Александр
(Мун Райан)
1:0
38'
 
Тойвио Йоона
42'
Биркфельдт Йон
 
46'
Ле Ру Люк
Биркфельдт Йон
 
56'
 
Траоре Бени
Тойвио Йоона
63'
Транберг Робин
 
63'
 
Хаммар Юхан
66'
1:1
Валемарк Патрик
71'
 
Валемарк Патрик
78'
 
Туоминен Яссе
Бенгтссон Лео
80'
Закриссон Хампус
Мун Райан
 
80'
Винбо Альбин
Транберг Робин
 
80'
Лильенбэк Антон
Йоханссон Александр
 
88'
Альфонси Оливер
Карлссон Аджей Симон
 
90'
Менса Гидеон
 
90'
Станисич Оливер
 
90'
Лильенбэк Антон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мэтьюз Ташрик 4 0.2
2. Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.2
3. Мун Райан 4 (1) 0.2
4. Станисич Оливер 4 0.2
5. Йоханссон Александр 2 0.1
6. Симович Робин 2 0.1
7. Линднер Йоаким 1 0.05
8. Мёрфельт Альбин 1 0.05
9. Транберг Робин 1 0.05
10. Альфонси Оливер 1 0.05
11. Салес Жеан Карлос 0 0
12. Фофана Адама 0 0
13. Карлссон Виктор 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 9 (5) 0.45
2. Валемарк Патрик 4 0.2
3. Хейнтс Тобиас 3 0.15
4. Бенгтссон Лео 3 0.15
5. Траоре Бени 2 0.1
6. Экполо Годсвилл 2 0.1
7. Ирандуст Далехо 2 0.1
8. Юссеф Али 2 0.1
9. Ольссон Мартин 1 0.05
10. Линдгрен Расмус 1 0.05
11. Берггрен Густав 0 0
12. Фрайберг Эрик 0 0

Карточки

Варберг БоИС
# Игрок      
1. Ле Ру Люк 5 2
2. Закриссон Хампус 7 0
3. Транберг Робин 6 0
4. Менса Гидеон 6 0
5. Винбо Альбин 5 0
6. Симович Робин 4 0
7. Эджупи Альберт 4 0
8. Салес Жеан Карлос 3 0
9. Мун Райан 3 0
10. Станисич Оливер 3 0
11. Мэтьюз Ташрик 3 0
12. Лукич Стоян 2 0
13. Фофана Адама 2 0
14. Лильенбэк Антон 2 0
15. Линднер Йоаким 1 0
16. Биркфельдт Йон 1 0
17. Мёрфельт Альбин 1 0
18. Альфонси Оливер 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Фальцетас Александр 6 0
2. Хаммар Юхан 6 0
3. Фрайберг Эрик 4 0
4. Берггрен Густав 4 0
5. Бенгтссон Лео 4 0
6. Ольссон Мартин 2 1
7. Линдгрен Расмус 3 0
8. Абрахамссон Петер 3 0
9. Валемарк Патрик 3 0
10. Карлссон Тобиас III 2 0
11. Тойвио Йоона 2 0
12. Еремеефф Александер 2 0
13. Дальберг Понтус 2 0
14. Хейнтс Тобиас 2 0
15. Экполо Годсвилл 2 0
16. Ирандуст Далехо 2 0
17. Траоре Бени 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варберг БоИС 12.5% (3) 16.67% (4) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7)
 Хеккен 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 31.03% (9) 13.79% (4) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Варберг БоИС Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Эребру 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Хальмстад Гётеборг 1:2 Варберг БоИС
Хветланда 0:5 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:0 Эребру Варберг БоИС 0:0 Сириус Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Хальмстад 1:1 Варберг БоИС АИК 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Кальмар Варберг БоИС 1:0 Эльфсборг Хеккен 3:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 2:1 Норрчёпинг Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю Мальмё 3:2 Варберг БоИС Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Юргорден Варберг БоИС 1:3 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хеккен 0:0 Мьельбю Эльфсборг 4:2 Хеккен Хеккен 3:2 Гётеборг АИК 2:1 Хеккен
Утсиктенс 1:5 Хеккен Дегерфорс 3:0 Хеккен Хеккен 5:0 Эстерсунд Юргорден 2:1 Хеккен Хеккен 2:0 Абердин Хеккен 1:1 Эльфсборг Абердин 5:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Кальмар 2:3 Хеккен Хеккен 2:1 АИК Хеккен 0:2 Хальмстад Эребру 0:1 Хеккен Хаммарбю 0:0 Хеккен Хеккен 3:1 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Хеккен Хеккен 2:3 Эребру

Последние игры между собой

Варберг БоИС: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Хеккен: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Хеккен 3:1 Варберг БоИС Аллсвенскан Хеккен 4:1 Варберг БоИС Товарищеские матчи Хеккен 2:1 Варберг БоИС Аллсвенскан Варберг БоИС 1:3 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 4:2 Варберг БоИС Товарищеские матчи Хеккен 4:2 Варберг БоИС Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
2. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Биркфельдт Йон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Тойвио Йоона получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Йоханссон Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варберг БоИС 1:1 Хеккен онлайн




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