Швеция: Аллсвенскан 2021
Кальмар
1:1
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
АИК
37' Желтая карточкаШёстедт Расмус
60' Желтая карточкаМилошевич Александер
1:0
66' ГолБерг Оливер
1:1
90' ГолБауи Набиль
90' Желтая карточкаЛюстиг Микаэль
90' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
37'
66'
1:0
74'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Оливер
|8 (2)
|0.4
|2.
|Янссон Исак
|3
|0.15
|3.
|Фролинг Нильс
|3
|0.15
|4.
|Ринг Джонатан
|2
|0.1
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.1
|6.
|Ромариньо Перейра
|1
|0.05
|7.
|Бергквист Дуг
|1
|0.05
|8.
|Шёстедт Расмус
|1
|0.05
|9.
|Стенмарк Йохан
|1
|0.05
|10.
|Юханссон Петр
|0
|0
|11.
|Саетра Ларс
|0
|0
|12.
|Густафссон Карл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бауи Набиль
|6
|0.3
|2.
|Стефанелли Николас
|5
|0.25
|3.
|Ларссон Себастьян
|3 (1)
|0.15
|4.
|Милошевич Александер
|3
|0.15
|5.
|Радулович Боян
|3
|0.15
|6.
|Гойтом Хенок
|2
|0.1
|7.
|Юлятупа Саку
|1
|0.05
|8.
|Оума Эрик
|1
|0.05
|9.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.05
|10.
|Рогич Филип
|1
|0.05
|11.
|Хуссейн Билаль
|1
|0.05
|12.
|Страннегорд Том
|1
|0.05
|13.
|Ринг Эрик
|0
|0
|14.
|Люстиг Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|5
|0
|2.
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|3.
|Нури Эмин
|3
|0
|4.
|Ринг Джонатан
|3
|0
|5.
|Хёгг Лукас
|3
|0
|6.
|Саетра Ларс
|2
|0
|7.
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|8.
|Густафссон Карл
|2
|0
|9.
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|10.
|Берг Оливер
|1
|0
|11.
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|12.
|Фролинг Нильс
|1
|0
|13.
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|14.
|Янссон Исак
|1
|0
|15.
|Бакман Виктор
|1
|0
|16.
|Ольссон Элиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Милошевич Александер
|3
|0
|3.
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|4.
|Оума Эрик
|3
|0
|5.
|Люстиг Микаэль
|2
|0
|6.
|Яношевич Будимир
|2
|0
|7.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|8.
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|9.
|Карлссон Пер
|1
|0
|10.
|Бауи Набиль
|1
|0
|11.
|Рогич Филип
|1
|0
|12.
|Офори Эбенезер
|1
|0
|13.
|Сильва Стефан
|1
|0
|14.
|Радулович Боян
|1
|0
|15.
|Каль Эрик
|1
|0
|16.
|Страннегорд Том
|1
|0
|17.
|Ринг Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
|АИК
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|28.57% (8)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хальмстад 0:1 Кальмар Кальмар 4:1 Дегерфорс Кальмар 0:3 Эльфсборг Эстерсунд 0:1 Кальмар
Лундс ФФ 1:3 Кальмар Кальмар 1:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Кальмар Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру
АИК Последние 20 матчей: +12 =5 -3АИК 3:1 Гётеборг Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 16
|41
|2.
|Юргорден
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|34 - 17
|41
|3.
|Мальмё
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|40 - 23
|38
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|34 - 21
|36
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 26
|33
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|32 - 21
|33
|7.
|Кальмар
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|22 - 21
|31
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|24 - 25
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 32
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|30 - 30
|24
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 29
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|13 - 17
|21
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 19
|18
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|21 - 38
|18
|15.
|Эребру
|Заявка
|20
|4
|4
|12
|14 - 37
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|19 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|10.
|Хеккен
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 12
|14
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|6 - 5
|12
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|3 - 5
|10
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 13
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|3.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|4.
|Юргорден
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 10
|15
|6.
|АИК
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 21
|10
|9.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|10.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 23
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|11
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|10
|1
|2
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|9
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|9
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Варберг БоИС
|Закриссон Хампус
|7
|0