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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
1:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
37' Желтая карточка
Шёстедт Расмус
60' Желтая карточка
Милошевич Александер
1:0
66' Гол
Берг Оливер
1:1
90' Гол
Бауи Набиль
90' Желтая карточка
Люстиг Микаэль
90' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90'+5
30
Андерссон
Тобиас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Ринг
Себастьян
11
Ринг
Джонатан
29
Ромариньо
Перейра
20
Берг
Оливер
17
Густафссон
Карл
14
Шамун
Ноа
31
Фролинг
Нильс
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
9
Стефанелли
Николас
34
Ринг
Эрик
36
Гойтом
Хенок
Кальмар
4-5-1
АИК
4-2-3-1

Ход матча

37'
Шёстедт Расмус
 
57'
 
Бауи Набиль
Стефанелли Николас
57'
 
Страннегорд Том
Ринг Эрик
60'
 
Милошевич Александер
66'
Берг Оливер
(Ринг Джонатан)
1:0
69'
Сахпекидис Филип
Шамун Ноа
 
74'
 
Айяри Ясин
Оума Эрик
74'
 
Радулович Боян
Гойтом Хенок
77'
Стенмарк Йохан
Фролинг Нильс
 
87'
Исраэльссон Эрик
Ринг Джонатан
 
87'
 
Офори Эбенезер
Хуссейн Билаль
90'
1:1
Бауи Набиль
(Радулович Боян)
90'
 
Люстиг Микаэль
90'
 
Ларссон Себастьян

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 8 (2) 0.4
2. Янссон Исак 3 0.15
3. Фролинг Нильс 3 0.15
4. Ринг Джонатан 2 0.1
5. Ринг Себастьян 2 0.1
6. Ромариньо Перейра 1 0.05
7. Бергквист Дуг 1 0.05
8. Шёстедт Расмус 1 0.05
9. Стенмарк Йохан 1 0.05
10. Юханссон Петр 0 0
11. Саетра Ларс 0 0
12. Густафссон Карл 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауи Набиль 6 0.3
2. Стефанелли Николас 5 0.25
3. Ларссон Себастьян 3 (1) 0.15
4. Милошевич Александер 3 0.15
5. Радулович Боян 3 0.15
6. Гойтом Хенок 2 0.1
7. Юлятупа Саку 1 0.05
8. Оума Эрик 1 0.05
9. Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
10. Рогич Филип 1 0.05
11. Хуссейн Билаль 1 0.05
12. Страннегорд Том 1 0.05
13. Ринг Эрик 0 0
14. Люстиг Микаэль 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 5 0
2. Ромариньо Перейра 4 0
3. Нури Эмин 3 0
4. Ринг Джонатан 3 0
5. Хёгг Лукас 3 0
6. Саетра Ларс 2 0
7. Шёстедт Расмус 2 0
8. Густафссон Карл 2 0
9. Сахпекидис Филип 1 0
10. Берг Оливер 1 0
11. Лефквист Хенрик 1 0
12. Фролинг Нильс 1 0
13. Стенмарк Йохан 1 0
14. Янссон Исак 1 0
15. Бакман Виктор 1 0
16. Ольссон Элиас 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 9 0
2. Милошевич Александер 3 0
3. Папаяннопулос Сотирис 3 0
4. Оума Эрик 3 0
5. Люстиг Микаэль 2 0
6. Яношевич Будимир 2 0
7. Юлятупа Саку 2 0
8. Хуссейн Билаль 2 0
9. Карлссон Пер 1 0
10. Бауи Набиль 1 0
11. Рогич Филип 1 0
12. Офори Эбенезер 1 0
13. Сильва Стефан 1 0
14. Радулович Боян 1 0
15. Каль Эрик 1 0
16. Страннегорд Том 1 0
17. Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 4.55% (1) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 31.82% (7) 18.18% (4)
 АИК 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4) 10.71% (3) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хальмстад 0:1 Кальмар Кальмар 4:1 Дегерфорс Кальмар 0:3 Эльфсборг Эстерсунд 0:1 Кальмар
Лундс ФФ 1:3 Кальмар Кальмар 1:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Кальмар Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру
АИК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
АИК 3:1 Гётеборг Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру АИК 2:1 Хеккен
Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
АИК 2:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Кубок
АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 20 12 5 3 30 - 16 41
2. Юргорден Заявка 20 12 5 3 34 - 17 41
3. Мальмё Заявка 20 11 5 4 40 - 23 38
4. Эльфсборг Заявка 20 11 3 6 34 - 21 36
5. Хаммарбю Заявка 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Норрчёпинг Заявка 20 10 3 7 32 - 21 33
7. Кальмар Заявка 20 8 7 5 22 - 21 31
8. Варберг БоИС Заявка 20 7 6 7 24 - 25 27
9. Сириус Заявка 20 7 5 8 22 - 32 26
10. Хеккен Заявка 20 6 6 8 30 - 30 24
11. Гётеборг Заявка 20 5 7 8 24 - 29 22
12. Хальмстад Заявка 20 4 9 7 13 - 17 21
13. Мьельбю Заявка 20 3 9 8 13 - 19 18
14. Дегерфорс Заявка 20 5 3 12 21 - 38 18
15. Эребру Заявка 20 4 4 12 14 - 37 16
16. Эстерсунд Заявка 20 3 3 14 19 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
10. Хеккен Заявка 9 4 2 3 18 - 12 14
11. Дегерфорс Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
12. Гётеборг Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
13. Хальмстад Заявка 9 2 6 1 6 - 5 12
14. Мьельбю Заявка 9 2 4 3 3 - 5 10
15. Эстерсунд Заявка 10 3 1 6 17 - 13 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
2. Эльфсборг Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
3. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
4. Юргорден Заявка 9 4 3 2 10 - 7 15
5. Кальмар Заявка 9 4 3 2 10 - 10 15
6. АИК Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
7. Варберг БоИС Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
8. Сириус Заявка 10 2 4 4 11 - 21 10
9. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
10. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
11. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
12. Хаммарбю Заявка 9 2 3 4 12 - 15 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 10 2 0 8 6 - 23 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 11 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 10 1 2
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 9 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 9 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Варберг БоИС Закриссон Хампус 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Шёстедт Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кальмар 1:1 АИК онлайн




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