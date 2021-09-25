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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
3:1
Второй тайм: 75'

Стадион:
Академика Клинчени
0'
1:0
3' Гол
Кешерю Клаудиу
2:0
10' Гол
Винисиус Пауло
11' Желтая карточка
Шут Адриан
38' Желтая карточка
Eduard Iordanescu
41' Желтая карточка
Мулин Тибо
2:1
45' Гол
Michael Omoh
65' Желтая карточка
Стойка Янис
3:1
67' Гол
Стойка Янис
75'
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
98
Кордя
Андрей
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
19
Стойка
Янис
28
Кешерю
Клаудиу
22
Георге
Валентин
1
Stefan
Dobre
3
Аким
Флорин
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
22
Пырвулеску
Пауль
7
Мулин
Тибо
28
Каскини
Баутиста
24
Marius
Cioiu
8
Чандаров
Асен
20
William
Douglas
de
Amorim1
92
Michael
Omoh
ФКСБ
Академика Клинчени

История личных встреч

ФКСБ
Академика Клинчени

5 матчей

60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1ГА
2:2
Л1ГА
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кешерю Клаудиу 3 (1) 0.3
Попеску Октавиан 3 0.3
Стойка Янис 3 0.3
Кордя Андрей 2 (1) 0.2
Тэнасе Флорин 2 (1) 0.2
Винисиус Пауло 2 0.2
Мирон Джордже 1 0.1
Георге Валентин 1 0.1
Моруцан Олимпиу 1 0.1
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 3 (1) 0.3
Michael Omoh 1 0.1
Вентура Денис 1 0.1
Чандаров Асен 1 0.1
Marius Cioiu 1 0.1
Мулин Тибо 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 3 0
Шербан Сорин 1 1
Радунович Ристо 2 0
Коман Флоринел 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Влад Даниэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Alexandru Marian Musi 1 0
Eduard Iordanescu 1 0
Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 4 0
Патрике Разван 3 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Вентура Денис 2 0
Билали Амир 2 0
Хольцманн Марсель 1 0
Пырвулеску Пауль 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Мулин Тибо 1 0
Гардош Флорин 1 0
Филип Лучан 1 0
Аким Флорин 1 0
Michael Omoh 1 0
Ютрич Младен 1 0
Marius Cioiu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
Академика Клинчени 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брашов Стягул Ренаште 0:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Виторул Селимбар Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест
FC Unirea Dej 2:1 ФКСБ ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Академика Клинчени 0:1 Арджеш Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Миовени Киндия Тырговиште 2:2 Академика Клинчени
Волунтари 1:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Сепси 2:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 8 0 1 14 - 5 24
2. Университатя Крайова 18 6 3 9 17 - 20 21
3. Ботошани 9 6 2 1 10 - 6 20
4. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
5. ФКСБ 3:1 10 5 3 2 19 - 10 18
6. Рапид Бухарест 10 5 2 3 11 - 7 17
7. УТА Арад 9 4 4 1 9 - 5 16
8. Вииторул Констанца 9 4 3 2 12 - 4 15
9. Арджеш 10 4 2 4 8 - 6 14
10. Киндия Тырговиште 10 3 4 3 8 - 7 13
11. Миовени 9 3 1 5 5 - 11 10
12. Сепси 9 1 5 3 7 - 9 8
13. Газ-Метан Медиаш 9 2 1 6 7 - 12 7
14. Динамо Бухарест 9 2 0 7 7 - 19 6
15. Академика Клинчени 1:3 10 0 2 8 7 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
2. Университатя Крайова 9 4 3 2 9 - 5 15
3. ФКСБ 3:1 5 4 1 0 16 - 4 13
4. Вииторул Констанца 4 4 0 0 11 - 0 12
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Киндия Тырговиште 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
9. Ботошани 4 2 1 1 3 - 3 7
10. Динамо Бухарест 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Миовени 4 1 0 3 1 - 4 3
15. Академика Клинчени 1:3 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Арджеш 5 3 1 1 7 - 3 10
4. ЧФР Клуж 4 3 0 1 4 - 2 9
5. УТА Арад 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Миовени 5 2 1 2 4 - 7 7
7. Университатя Крайова 9 2 0 7 8 - 15 6
8. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
9. ФКСБ 3:1 5 1 2 2 3 - 6 5
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
12. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сепси 4 0 3 1 3 - 4 3
14. Академика Клинчени 1:3 6 0 1 5 4 - 16 1
15. Динамо Бухарест 4 0 0 4 0 - 11 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 7 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
4. Волунтари Раца Вадим 3 0 2
5. Университатя Крайова Густаво Важенин 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
2. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
3. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
4. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
5. УТА Арад Батха Идриз 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Академика Клинчени
1.44
6.50
7.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 3:1 Академика Клинчени онлайн




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