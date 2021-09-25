Румыния: Первая лига 2021-2022
ФКСБ
3:2
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
Академика Клинчени
1:0
3' ГолКешерю Клаудиу
2:0
10' ГолВинисиус Пауло
11' Желтая карточкаШут Адриан
38' Желтая карточкаEduard Iordanescu
41' Желтая карточкаМулин Тибо
2:1
45' ГолMichael Omoh
65' Желтая карточкаСтойка Янис
3:1
67' ГолСтойка Янис
3:2
89' ГолКаскини Баутиста
90' Желтая карточкаБилали Амир
90' Желтая карточкаБудеску Константин
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
19
Стойка
Янис
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Marius CioiuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
Ход матча
3'
1:0
10'
2:0
11'
41'
45'
2:1
65'
67'
3:1
89'
90'
Владение мячом
История личных встреч
ФКСБ
Академика Клинчени
5 матчей
60%
40%
0%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|3 (1)
|0.3
|Попеску Октавиан
|3
|0.3
|Стойка Янис
|3
|0.3
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.2
|Тэнасе Флорин
|2 (1)
|0.2
|Винисиус Пауло
|2
|0.2
|Мирон Джордже
|1
|0.1
|Георге Валентин
|1
|0.1
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.1
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|4 (1)
|0.4
|Michael Omoh
|1
|0.1
|Вентура Денис
|1
|0.1
|Чандаров Асен
|1
|0.1
|Marius Cioiu
|1
|0.1
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Радунович Ристо
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Будеску Константин
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
|Alexandru Marian Musi
|1
|0
|Eduard Iordanescu
|1
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|4
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Билали Амир
|3
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Вентура Денис
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Пырвулеску Пауль
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Мулин Тибо
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Аким Флорин
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|Академика Клинчени
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брашов Стягул Ренаште 0:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Виторул Селимбар Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 6:0 Динамо Бухарест
FC Unirea Dej 2:1 ФКСБ ЧФР Клуж 4:1 ФКСБ ФКСБ 2:0 Рипенсия Тимишоара ФКСБ 1:1 Сепси Униря Слобозия 1:1 ФКСБ Рапид Бухарест 1:0 ФКСБ ФКСБ 5:2 Дачия Униря Брэйла Энергетицианал 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук УТА Арад 1:1 ФКСБ Шахтёр Караганда 2:1 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова ФКСБ 1:0 Шахтёр Караганда Ботошани 0:0 ФКСБ ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +4 =4 -12Академика Клинчени 0:1 Арджеш Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Миовени Киндия Тырговиште 2:2 Академика Клинчени
Волунтари 1:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 Университатя Крайова Динамо Бухарест 3:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Сепси 2:0 Академика Клинчени Университатя Крайова 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Сепси Академика Клинчени 4:3 Ботошани ФКСБ 2:2 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|8
|0
|1
|14 - 5
|24
|2.
|Университатя Крайова
|18
|6
|3
|9
|17 - 20
|21
|3.
|Ботошани
|9
|6
|2
|1
|10 - 6
|20
|4.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|5.
|ФКСБ
|10
|5
|3
|2
|19 - 11
|18
|6.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|7.
|УТА Арад
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|Вииторул Констанца
|9
|4
|3
|2
|12 - 4
|15
|9.
|Арджеш
|10
|4
|2
|4
|8 - 6
|14
|10.
|Киндия Тырговиште
|10
|3
|4
|3
|8 - 7
|13
|11.
|Миовени
|9
|3
|1
|5
|5 - 11
|10
|12.
|Сепси
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|1
|6
|7 - 12
|7
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|0
|7
|7 - 19
|6
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Университатя Крайова
|9
|4
|3
|2
|9 - 5
|15
|3.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|9.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|10.
|Динамо Бухарест
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Миовени
|4
|1
|0
|3
|1 - 4
|3
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Арджеш
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|5.
|УТА Арад
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Миовени
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|Университатя Крайова
|9
|2
|0
|7
|8 - 15
|6
|8.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сепси
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|7
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Волунтари
|Раца Вадим
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|4.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|5.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|0