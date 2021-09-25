Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ioan Dumiter навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

ШТАНГА! Так было близко к голу - Ioan Dumiter нанес удар в каркас ворот!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда ФКСБ играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Каскини Баутиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Плохо сыграл Винисиус Пауло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

41' Мулин Тибо получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Adrian Sut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет ФКСБ

38' Рефери не любит споров - именно за это Eduard Iordanescu сейчас получил желтую

37' William не смог попасть в створ ударом издали

36' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Michael Omoh наказан за толчок Adrian Sut

33' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Олару Дариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Мулин Тибо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет ФКСБ

26' Игрок William из команды Академика Клинчени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' William нанес удар, но тот был заблокирован.

24' Кешерю Клаудиу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

23' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Выглядело как неплохой момент. Кордя Андрей из команды ФКСБ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

22' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Матч возобновится спорным мячом

21' Мулин Тибо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ФКСБ выполняет удар от ворот.

15' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хороший удар издали нанес Пырвулеску Пауль , но отличный сейв сделал Andrei Vlad. Угловой.

13' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Adrian Sut из команды ФКСБ должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

11' Adrian Sut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Stefan Dobre отбил мяч на угловой после удара Кордя Андрей из штрафной площади.

8' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Adrian Sut из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

6' Какой промах! Стойка Янис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

6' Головой пробил Кешерю Клаудиу , но голкипер отбил его в поле!

6' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Отличная индивидуальная работа от Кешерю Клаудиу , гол забит с изяществом.

3' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ . Классный гол!

3' Кешерю Клаудиу имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

1' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру