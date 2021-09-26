Такие трюки только у Ди Марии прокатывают нынче! Эрик справа ворвался в чужую штрафную, после чего попытался перебросить вратаря, но тот стоял на ногах, а потому смог поймать сферу уверенно в своих перчатки.

Уверенный первый тайм от "Барселоны", честно говоря. Давненько я не видел, чтобы каталонцы себя чувствовали настолько уверенно в матчах против противников.

Обступили чужую штрафную каталонцы. Следует перевод с правого фланга на дальнюю штангу. Головой стреляет под перекладину Депай, и вытаскивает сферу из-под планки вратарь!

Угловой в итоге разыграли не лучшим образом "сине-гранатовые", но мяч после выноса остался у каталонцев, которые атаку продолжили, заработав штрафной удар слева.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди пока каталонский коллектив за счет голов Мемфиса Депая и Люка де Йонга.

39' Пике отработал в обороне, поставив корпус сопернику. Спокойно сопроводил защитник мяч за пределы поля. Не быть тут угловому.

38' Новый угловой подали футболисты "Барселоны", но в обороне уверенно смотрелись игроки "Леванте". Начинают они постепенно осваиваться на поле в этом поединке.

37' Хорошую атаку снова Депай разогнал. Практически ушел он от голкипера "Леванте", но тот в последний момент бросился Мемфису в ноги и перевел снаряд за лицевую.

35' Сам же Мемфис в итоге разыграл корнер накоротке с партнером, получил он от Коутиньо ответную передачу, после чего выполнил неудачный навес в центр штрафной.

34' Депай с левого фланга выполнял прострел в центр штрафной, но подставленная защитником нога привела к тому, что "Барса" заработала угловой.

33' Ну что? Игра сделала? По крайней мере, "Барселона" чувствует себя уверенно и спокойно. А вот у "Леванте" выходы в атаку пока катастрофически не получаются.

31' Против Гави нарушены правила. "Барселона" стала играть медленнее и сейчас не торопится разыгрывать стандартное положение.

30' Депай перестарался в отборе и нарушил правила в атаке, откровенно оттолкнув на газон одного из своих соперников. Болезненное столкновение.

29' Активно поддерживают фанаты каталонскую команду, которая едва ли не впервые в сезоне проводит настолько идеальный тайм, что просто не к чему придраться.

27' Постиго также был наказан карточкой желтого цвета. Рефери разошелся в этим минуты не на шутку просто.

26' Гави получает от рефери карточку желтого цвета. В центре поля он сорвал атаку соперника, после чего увидел от рефери "горчичник".

25' МОМЕНТ! Как Пике не забивает! С левого фланга последовала подача. Сбросил мяч головой на дальнюю штангу Люк де Йонг, а Пике просто не замкнул идеальный пас, пробил "щечкой" с пары метров правее цели!!!

24' Коутиньо выполнял прострел с левого края, оказавшись в штрафной соперника, но угодил в ногу защитнику. Заработал он угловой для "Барселоны".

22' Снова Депай с левого фланга пытался прострелить мяч в чужую штрафную, но слишком авантюрно действовал тут Мемфис. Защитники его обезмячили.

21' Так, показали нам еще и процент владения игровым снарядом. По этому статистическому показателю также впереди игроки "Барсы". 74% против 26%. Солидное преимущество.

20' 20 минут позади. Показали нам режиссеры трансляции сейчас статистику ударов в створ ворот. По этому показателю впереди, конечно же, каталонцы - 4:0.

18' Недоволен Коутиньо собственным решением, но именно он нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел прямо по центру, в руки вратарю!

17' Уверенно себя чувствует на чужой половине поля "Барселона", которая активно давит на ворота "Леванте", пытаясь отличиться в третий раз.

16' Полдела сделано. "Барса" забила второй гол и будет пытаться отличиться в третий раз, чтобы окончательно снять вопросы о победителе встречи.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЮК ДЕ ЙОНГ! 2:0

Второй гол в ворота "Леванте" сейчас влетает. Снова каталонцы провели контратаку на ворота соперника. С левого фланга в центр прошла передача, и де Йонг направил снаряд с 14-ти метров точно по центру рамки.

14' Гави заработал для "Барсы" очередной угловой. Подача с правого фланга прилетела точно в руки голкиперу. Спокойно и очень уверенно.

12' В центре поля против Бускетса были нарушены правила. Футболисту каталонцев в этой ситуации действительно досталось по ногам.

11' Уверенно владеет на поле инициативой каталонская команда, которая имеет солидный процент по владению мячом.

10' 10 минут отыграли на поле соперники. Счет пока на табло 1:0. "Барселона" продолжает активно давить на ворота соперника и идет слабые места у "Леванте".

9' Попытался снова у ворот соперника запутать гостей Депай. Выполнил он передачу на Коутиньо, а тот отдал Бускетсу. Удар Серхио пришелся левее цели.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕПАЙ! 1:0!

Подошел спокойно к снаряду сейчас Депай, который уверенно катнул снаряд в левый от себя нижний угол, в то время, как голкипер упал в противоположную область!

6' ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Леванте". Депай раскачал соперника в штрафной, после чего получил удар по ногам. Рефери указал на "точку"!

5' 5 минут позади. Все, что мы можем вспомнить за это время, так это парочку проходов Депая и несколько безадресных передач от Мемфиса в штрафную "Леванте".

4' Радоя на левом фланге заработал аут для своей команды. Все тот же Радоя попытался после розыгрыша снаряда из-за боковой и угловой заработать для "лягушек", но маневр не прошел.

3' Дважды Депай по флангу бегал к воротам соперника и выполнял подачу в штрафную "Леванте", но мяч не достигал своей цели.

2' Футболисты "Барселоны" сегодня вышли на поле в своем сине-гранатовом обмундировании, тогда как игроки "Леванте" - в желтых цветах.