  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
2:0
Перерыв

Стадион:
Леванте
0'
1:0
6' Пенальти
Депай Мемфис
2:0
14' Гол
Де Йонг Люк
24' Желтая карточка
Гави
25' Желтая карточка
Постиго Серхио
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
24
Гарсия
Эрик
2
Дест
Серджино
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
28
Гонсалес
Нико
14
Коутиньо
Филиппе
17
Де
Йонг
Люк
9
Депай
Мемфис
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
13
Мустафи
Шкодран
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
5
Радоя
Неманья
8
Пепелу
22
Мелеро
Гонсало
9
Рохер
Марти
21
Гомес
Даниэль
Барселона
4-3-3
Леванте
4-4-2

Ход матча

6'
Депай Мемфис
1:0
14'
Де Йонг Люк
(Дест Серджино)
2:0
24'
Гави
 
25'
 
Постиго Серхио

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Барселона
Леванте

19 матчей

100%
0%
0%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
19 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

25 матчей

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
П
1:0
КК
3:0
КК
2:1
П
0:5
П
5:4
П
3:0
П
0:2
П
4:1
П
5:0
П
0:5
КК
5:1
КК
1:4
П
1:1
П
7:0
П
1:0
П
0:4
П
1:2
П
5:0
П
1:1
П
2:1
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 3 (1) 0.5
Брайтвайт Мартин 2 0.33
Роберто Серхи 2 0.33
Пике Херард 1 0.17
Де Йонг Люк 1 0.17
Араухо Рональд 1 0.17
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Гави 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 0.29
Рохер Марти 2 (1) 0.29
Кампанья Хосе 1 0.14
Робер Пьер 1 0.14
Мелеро Гонсало 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Бускетс Серхио 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Гави 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампанья Хосе 2 0
Моралес Луис 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Везу Рубен 1 0
Малса Микаэль 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Леванте 0 0 33.33% (2) 50% (3) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе
Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Леванте 0:2 Сельта Эльче 1:1 Леванте Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Барселона 2:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
6. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
8. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте 0:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 11 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
4. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Леванте 0:2 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона 2:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди пока каталонский коллектив за счет голов Мемфиса Депая и Люка де Йонга.
  • Угловой
    44'
    Угловой в итоге разыграли не лучшим образом "сине-гранатовые", но мяч после выноса остался у каталонцев, которые атаку продолжили, заработав штрафной удар слева.
  • Опасный момент
    43'
    Обступили чужую штрафную каталонцы. Следует перевод с правого фланга на дальнюю штангу. Головой стреляет под перекладину Депай, и вытаскивает сферу из-под планки вратарь!
  • 41'
    Уверенный первый тайм от "Барселоны", честно говоря. Давненько я не видел, чтобы каталонцы себя чувствовали настолько уверенно в матчах против противников.
  • Опасный момент
    40'
    Такие трюки только у Ди Марии прокатывают нынче! Эрик справа ворвался в чужую штрафную, после чего попытался перебросить вратаря, но тот стоял на ногах, а потому смог поймать сферу уверенно в своих перчатки.
  • 39'
    Пике отработал в обороне, поставив корпус сопернику. Спокойно сопроводил защитник мяч за пределы поля. Не быть тут угловому.
  • 38'
    Новый угловой подали футболисты "Барселоны", но в обороне уверенно смотрелись игроки "Леванте". Начинают они постепенно осваиваться на поле в этом поединке.
  • Угловой
    37'
    Хорошую атаку снова Депай разогнал. Практически ушел он от голкипера "Леванте", но тот в последний момент бросился Мемфису в ноги и перевел снаряд за лицевую.
  • 35'
    Сам же Мемфис в итоге разыграл корнер накоротке с партнером, получил он от Коутиньо ответную передачу, после чего выполнил неудачный навес в центр штрафной.
  • Угловой
    34'
    Депай с левого фланга выполнял прострел в центр штрафной, но подставленная защитником нога привела к тому, что "Барса" заработала угловой.
  • 33'
    Ну что? Игра сделала? По крайней мере, "Барселона" чувствует себя уверенно и спокойно. А вот у "Леванте" выходы в атаку пока катастрофически не получаются.
  • Фол, нарушение
    31'
    Против Гави нарушены правила. "Барселона" стала играть медленнее и сейчас не торопится разыгрывать стандартное положение.
  • Фол, нарушение
    30'
    Депай перестарался в отборе и нарушил правила в атаке, откровенно оттолкнув на газон одного из своих соперников. Болезненное столкновение.
  • 29'
    Активно поддерживают фанаты каталонскую команду, которая едва ли не впервые в сезоне проводит настолько идеальный тайм, что просто не к чему придраться.
  • Желтая карточка
    27'
    Постиго также был наказан карточкой желтого цвета. Рефери разошелся в этим минуты не на шутку просто.
  • Желтая карточка
    26'
    Гави получает от рефери карточку желтого цвета. В центре поля он сорвал атаку соперника, после чего увидел от рефери "горчичник".
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТ! Как Пике не забивает! С левого фланга последовала подача. Сбросил мяч головой на дальнюю штангу Люк де Йонг, а Пике просто не замкнул идеальный пас, пробил "щечкой" с пары метров правее цели!!!
  • Угловой
    24'
    Коутиньо выполнял прострел с левого края, оказавшись в штрафной соперника, но угодил в ногу защитнику. Заработал он угловой для "Барселоны".
  • 22'
    Снова Депай с левого фланга пытался прострелить мяч в чужую штрафную, но слишком авантюрно действовал тут Мемфис. Защитники его обезмячили.
  • 21'
    Так, показали нам еще и процент владения игровым снарядом. По этому статистическому показателю также впереди игроки "Барсы". 74% против 26%. Солидное преимущество.
  • 20'
    20 минут позади. Показали нам режиссеры трансляции сейчас статистику ударов в створ ворот. По этому показателю впереди, конечно же, каталонцы - 4:0.
  • 18'
    Недоволен Коутиньо собственным решением, но именно он нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел прямо по центру, в руки вратарю!
  • 17'
    Уверенно себя чувствует на чужой половине поля "Барселона", которая активно давит на ворота "Леванте", пытаясь отличиться в третий раз.
  • 16'
    Полдела сделано. "Барса" забила второй гол и будет пытаться отличиться в третий раз, чтобы окончательно снять вопросы о победителе встречи.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛЮК ДЕ ЙОНГ! 2:0
    Второй гол в ворота "Леванте" сейчас влетает. Снова каталонцы провели контратаку на ворота соперника. С левого фланга в центр прошла передача, и де Йонг направил снаряд с 14-ти метров точно по центру рамки.
  • Угловой
    14'
    Гави заработал для "Барсы" очередной угловой. Подача с правого фланга прилетела точно в руки голкиперу. Спокойно и очень уверенно.
  • Фол, нарушение
    12'
    В центре поля против Бускетса были нарушены правила. Футболисту каталонцев в этой ситуации действительно досталось по ногам.
  • 11'
    Уверенно владеет на поле инициативой каталонская команда, которая имеет солидный процент по владению мячом.
  • 10'
    10 минут отыграли на поле соперники. Счет пока на табло 1:0. "Барселона" продолжает активно давить на ворота соперника и идет слабые места у "Леванте".
  • 9'
    Попытался снова у ворот соперника запутать гостей Депай. Выполнил он передачу на Коутиньо, а тот отдал Бускетсу. Удар Серхио пришелся левее цели.
  • Пенальти
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕПАЙ! 1:0!
    Подошел спокойно к снаряду сейчас Депай, который уверенно катнул снаряд в левый от себя нижний угол, в то время, как голкипер упал в противоположную область!
  • Пенальти!
    6'
    ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Леванте". Депай раскачал соперника в штрафной, после чего получил удар по ногам. Рефери указал на "точку"!
  • 5'
    5 минут позади. Все, что мы можем вспомнить за это время, так это парочку проходов Депая и несколько безадресных передач от Мемфиса в штрафную "Леванте".
  • 4'
    Радоя на левом фланге заработал аут для своей команды. Все тот же Радоя попытался после розыгрыша снаряда из-за боковой и угловой заработать для "лягушек", но маневр не прошел.
  • 3'
    Дважды Депай по флангу бегал к воротам соперника и выполнял подачу в штрафную "Леванте", но мяч не достигал своей цели.
  • 2'
    Футболисты "Барселоны" сегодня вышли на поле в своем сине-гранатовом обмундировании, тогда как игроки "Леванте" - в желтых цветах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал первый тайм нашего поединка! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 2:0 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Барселона 2:0 Леванте

Исход игры
Барселона
92.4% (146)
Ничья
5.7% (9)
Леванте
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
46.32% (63)
Нет
53.68% (73)
Популярный счёт
2:1 Барселона
27.2% (43)
2:0 Барселона
26.6% (42)
1:0 Барселона
11.4% (18)
3:0 Барселона
8.2% (13)
3:1 Барселона
7.6% (12)
1:1 Ничья
3.2% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 