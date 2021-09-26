Испания: Ла Лига 2021-2022
1:0
6' ПенальтиДепай Мемфис
2:0
14' ГолДе Йонг Люк
24' Желтая карточкаГави
25' Желтая карточкаПостиго Серхио
24
Гарсия
Эрик
30
Гави
17
Де
Йонг
Люк
19
Клерк
Карлос
8
Пепелу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
-
11 Демир ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 СонПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
-
37 Pablo Cunat
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
14'
2:0
24'
25'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
История личных встреч
Барселона
Леванте
19 матчей
100%
0%
0%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
19 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
25 матчей
76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|3 (1)
|0.5
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.33
|Роберто Серхи
|2
|0.33
|Пике Херард
|1
|0.17
|Де Йонг Люк
|1
|0.17
|Араухо Рональд
|1
|0.17
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Гави
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|2
|0.29
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.29
|Кампанья Хосе
|1
|0.14
|Робер Пьер
|1
|0.14
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Де Фрутос Хорхе
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Гарсия Эрик
|1
|1
|Бускетс Серхио
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Гави
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Сольдадо Роберто
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Леванте
|0
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе
Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +3 =8 -9Леванте 0:2 Сельта Эльче 1:1 Леванте Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Барселона
|2:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|6.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|8.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|0:2 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Леванте
|0:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Барселона
|2:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|0:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|4
|0
Прогнозы на матч Барселона 2:0 Леванте
Исход игры
Барселона
92.4% (146)
Ничья
5.7% (9)
Леванте
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
46.32% (63)
Нет
53.68% (73)
Популярный счёт
2:1 Барселона
27.2% (43)
2:0 Барселона
26.6% (42)
1:0 Барселона
11.4% (18)
3:0 Барселона
8.2% (13)
3:1 Барселона
7.6% (12)
1:1 Ничья
3.2% (5)
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