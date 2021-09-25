  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Барселона
 
Позже

Стадион:
Леванте
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
3
Пике
Херард
4
Араухо
Рональд
2
Дест
Серджино
20
Роберто
Серхи
5
Бускетс
Серхио
30
Гави
11
Демир
Юсуф
17
Де
Йонг
Люк
9
Депай
Мемфис
1
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
15
Постиго
Серхио
19
Клерк
Карлос
18
Де
Фрутос
Хорхе
5
Радоя
Неманья
25
Мартинес
Пабло
II
22
Мелеро
Гонсало
21
Гомес
Даниэль
9
Рохер
Марти
Барселона
4-3-3
Леванте
4-4-2

История личных встреч

Барселона
Леванте

19 матчей

100%
0%
0%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
26.3%
5.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
19 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

25 матчей

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

76%
12%
12%
19 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:1
П
1:0
КК
3:0
КК
2:1
П
0:5
П
5:4
П
3:0
П
0:2
П
4:1
П
5:0
П
0:5
КК
5:1
КК
1:4
П
1:1
П
7:0
П
1:0
П
0:4
П
1:2
П
5:0
П
1:1
П
2:1
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 2 0.4
Роберто Серхи 2 0.4
Депай Мемфис 2 0.4
Пике Херард 1 0.2
Араухо Рональд 1 0.2
Де Йонг Френки 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 2 0.33
Рохер Марти 2 (1) 0.33
Кампанья Хосе 1 0.17
Робер Пьер 1 0.17
Мелеро Гонсало 0 0
Гомес Даниэль 0 0
Де Фрутос Хорхе 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 1 1
Гарсия Эрик 1 1
Бускетс Серхио 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампанья Хосе 2 0
Моралес Луис 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Сольдадо Роберто 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Везу Рубен 1 0
Малса Микаэль 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Леванте 0 0 33.33% (2) 50% (3) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кадис 0:0 Барселона Барселона 1:1 Гранада Барселона 0:3 Бавария Барселона 2:1 Хетафе
Атлетик Б 1:1 Барселона Барселона 4:2 Реал Сосьедад Барселона 3:0 Ювентус Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Штуттгарт 0:3 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 4:0 Химнастик Эйбар 0:1 Барселона Барселона 1:2 Сельта Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Леванте 0:2 Сельта Эльче 1:1 Леванте Леванте 1:1 Райо Вальекано Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Леванте 3:3 Реал Мадрид Кадис 1:1 Леванте Эльче 1:2 Леванте Леванте 0:1 Алавес Саутгемптон 1:0 Леванте Валенсия 1:0 Леванте Вильярреал 0:0 Леванте Леванте 2:1 Атромитос Леванте 3:1 Ренн Леванте 2:2 Кадис Хетафе 2:1 Леванте Леванте 3:3 Барселона Алавес 2:2 Леванте Сельта 2:0 Леванте Эльче 1:0 Леванте Леванте 0:1 Севилья
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 5 1 0 21 - 8 16
2. Севилья 1:0 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
8. Барселона Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11. Мальорка Заявка 6 2 2 2 4 - 9 8
12. Вильярреал Заявка 5 1 4 0 6 - 3 7
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 11 - 3 6
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
16. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Вильярреал Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эспаньол 0:1 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Леванте от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 сентября 2021, осталось 21 час 25 минут.

    Главный судья: Isidro Diaz de Mera

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 93
    Барселона 98.9% (92)
    X 1.1% (1)
    Леванте 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Леванте
    1.50
    5.25
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Леванте онлайн


    Прогнозы на матч Барселона - Леванте

    Исход игры
    Барселона
    98.9% (92)
    Ничья
    1.1% (1)
    Леванте
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.61% (48)
    Меньше
    48.39% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (39)
    Нет
    58.06% (54)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    35.5% (33)
    2:1 Барселона
    30.1% (28)
    1:0 Барселона
    11.8% (11)
    3:0 Барселона
    10.8% (10)
    3:1 Барселона
    9.7% (9)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     