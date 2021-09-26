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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
2:2
Второй тайм: 74'

Стадион: Зрители: 9359
Осасуна
0'
0:1
9' Гол
Анхель Хосе
1:1
11' Гол
Родригес Даниэль
15' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
20' Желтая карточка
Фернандо Ниньо
2:1
45' Гол
Фернандо Ниньо
2:2
58' Гол
Перес Иньиго
74'
13
Грейф
Доминик
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
3
Оливан
Бриан
18
Коста
Хауме
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
23
Дьедью
Амат
26
Фернандо
Ниньо
1
Эррера
Серхио
32
Аресо
Хесус
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
6
Ойер
Санхурхо
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
21
Перес
Иньиго
9
Авила
Эсекьель
Мальорка
4-2-3-1
Осасуна
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Анхель Хосе
(Монкайола Хон)
11'
Родригес Даниэль
(Сальва Севилья)
1:1
15'
 
Эрнандес Аридане
20'
Фернандо Ниньо
 
45'
Фернандо Ниньо
(Дьедью Амат)
2:1
58'
Лаго Жуниор
Ли Кан Ин
 
58'
2:2
Перес Иньиго
64'
Пратс Абдон
Фернандо Ниньо
 
70'
 
Унаи Гарсия
Эрнандес Аридане
71'
 
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
71'
 
Гарсия Рубен
Перес Иньиго

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Мальорка
Осасуна

12 матчей

58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.29
Фернандо Ниньо 2 0.29
Оливан Бриан 1 0.14
Ли Кан Ин 1 0.14
Сальва Севилья 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.29
Гарсия Давид III 2 0.29
Кике Гарсия 2 (1) 0.29
Монкайола Хон 1 0.14
Анхель Хосе 1 0.14
Перес Иньиго 1 0.14
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Ниньо 2 0
Седлар Александр 2 0
Дьедью Амат 2 0
Баба Иддрису 2 0
Родригес Даниэль 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Оливан Бриан 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Торро Лукас 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Монкайола Хон 2 0
Ойер Санхурхо 1 0
Эррера Серхио 1 0
Унаи Гарсия 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 0 75% (3) 0 0 0 25% (1)
 Осасуна 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реал Мадрид 6:1 Мальорка Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол
Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Осасуна 1:3 Бетис Алавес 0:2 Осасуна Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна
Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
6. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
8. Барселона Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
9. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
10. Осасуна 2:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
11. Мальорка 2:2 Заявка 7 2 3 2 6 - 11 9
12. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
3. Барселона Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Мальорка 2:2 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна 2:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
3. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4. Осасуна 2:2 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Мальорка 2:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
17. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Мальорка 34.1% (47)
X 50.7% (70)
Осасуна 15.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Осасуна
3.63
4.00
3.59
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальорка 2:2 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 2:2 Осасуна

Исход игры
Мальорка
34.1% (47)
Ничья
50.7% (70)
Осасуна
15.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
21.17% (29)
Меньше
78.83% (108)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (61)
1:0 Мальорка
18.8% (26)
2:1 Мальорка
14.5% (20)
0:1 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
1:2 Осасуна
5.8% (8)
0:2 Осасуна
1.4% (2)
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