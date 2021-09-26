Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Фернандо Ниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Г О О О О Л - Фернандо Ниньо забивает с правой ноги!

49' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Хороший удар издали нанес Ли Кан Ин , но отличный сейв сделал Серхио Эррера. Угловой.

49' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Серхио Эррера не дал случится голу! Родригес Даниэль должен был забивать, но Серхио Эррера сделал отличный сейв

48' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Удар от ворот произведет Осасуна

47' Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Коста Хауме из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Серхио Эррера не дал случится голу! Дьедью Амат должен был забивать, но Серхио Эррера сделал отличный сейв

45' Отличные скиллы показывает Дьедью Амат , обводя своих соперников

44' Брашанац Дарко из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Баба Иддрису получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Баба Иддрису на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Осасуна

39' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Игра в одни ворота сейчас. Осасуна доминирует и владеет мячом

36' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Мальорка

34' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Авила Эсекьель . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Мальорка выполняет удар от ворот.

33' Как он промахнулся? Ойер Санхурхо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Коста Хауме получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Коста Хауме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Оливан Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Мальорка выполняет удар от ворот.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Мальорка выполняет удар от ворот.

25' Ойер Санхурхо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Мальорка выполняет удар от ворот.

22' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Фернандо Ниньо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Безумный фол. Фернандо Ниньо грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Давид III

19' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Осасуна

16' Ли Кан Ин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

15' Эрнандес Аридане - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

15' Судья свистит. Эрнандес Аридане атаковал сзади соперника. Это Фернандо Ниньо заработал своей команде штрафной

15' Фернандо Ниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Монкайола Хон имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

11' Г О О О О О О Л - Родригес Даниэль из команды Мальорка с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

11' Монкайола Хон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Серхио Эррера не дал случится голу! Баба Иддрису должен был забивать, но Серхио Эррера сделал отличный сейв

9' Г О О О О Л - Анхель Хосе из команды Осасуна левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

9' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

8' Плохо сыграл Ойер Санхурхо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Ли Кан Ин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Фернандо Ниньо из команды Мальорка делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Удар от ворот произведет Осасуна

6' Дьедью Амат не смог попасть в створ ударом издали

5' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Мальорка выполняет удар от ворот.

3' Ойер Санхурхо из команды Осасуна не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Осасуна начинает с центра поля