Испания: Ла Лига 2021-2022
Мальорка
2:2
Второй тайм: 74'
Стадион: Visit Mallorca Estadi Зрители: 9359
Осасуна
0:1
9' ГолАнхель Хосе
1:1
11' ГолРодригес Даниэль
15' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
20' Желтая карточкаФернандо Ниньо
2:1
45' ГолФернандо Ниньо
2:2
58' ГолПерес Иньиго
18
Коста
Хауме
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
23
Дьедью
Амат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИддрисуПолузащитник
-
19 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Дьедью АматПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Гайя ХосепЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Анхель ЛуисНападающий
-
25 Хопп МэттьюНападающий
-
Главный тренер: Luis Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хуан ПересВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
-
18 Кике ГарсияНападающий
-
20 Барберо ИванНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
11'
15'
20'
45'
2:1
58'
58'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Мальорка
Осасуна
12 матчей
58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
22 матча
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль
|2
|0.29
|Фернандо Ниньо
|2
|0.29
|Оливан Бриан
|1
|0.14
|Ли Кан Ин
|1
|0.14
|Сальва Севилья
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
|Хопп Мэттью
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Роберто
|2 (2)
|0.29
|Гарсия Давид III
|2
|0.29
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.29
|Монкайола Хон
|1
|0.14
|Анхель Хосе
|1
|0.14
|Перес Иньиго
|1
|0.14
|Гарсия Рубен
|0
|0
|Брашанац Дарко
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандо Ниньо
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Баба Иддрису
|2
|0
|Родригес Даниэль
|1
|0
|Фебас Алейкс
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Оливан Бриан
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брашанац Дарко
|2
|0
|Торрес Роберто
|2
|0
|Торро Лукас
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Гарсия Давид III
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Ойер Санхурхо
|1
|0
|Эррера Серхио
|1
|0
|Унаи Гарсия
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Эрнандес Аридане
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальорка
|0
|75% (3)
|0
|0
|0
|25% (1)
|Осасуна
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4Реал Мадрид 6:1 Мальорка Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол
Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Осасуна 1:3 Бетис Алавес 0:2 Осасуна Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна
Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|9.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|10.
|Осасуна
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|11.
|Мальорка
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 11
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|13.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|3.
|Барселона
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|5.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|7.
|Мальорка
|2:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Осасуна
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Осасуна
|2:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Кадис
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Мальорка
|2:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|17.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|4
|0
Прогнозы на матч Мальорка 2:2 Осасуна
Исход игры
Мальорка
34.1% (47)
Ничья
50.7% (70)
Осасуна
15.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
21.17% (29)
Меньше
78.83% (108)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (61)
1:0 Мальорка
18.8% (26)
2:1 Мальорка
14.5% (20)
0:1 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
1:2 Осасуна
5.8% (8)
0:2 Осасуна
1.4% (2)
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