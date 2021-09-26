  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Мальорка
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 9359
Осасуна
0'
0:1
9' Гол
Анхель Хосе
1:1
11' Гол
Родригес Даниэль
15' Желтая карточка
Эрнандес Аридане
20' Желтая карточка
Фернандо Ниньо
2:1
45' Гол
Фернандо Ниньо
2:2
58' Гол
Перес Иньиго
75' Желтая карточка
Ойер Санхурхо
2:3
88' Гол
Мартинес Хавьер
90' Желтая карточка
Унаи Гарсия
90' Undefined phrase: football_event_
Унаи Гарсия
90' Желтая карточка
Руис Иньиго
90'+13
13
Грейф
Доминик
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
3
Оливан
Бриан
18
Коста
Хауме
8
Сальва
Севилья
12
Баба
Иддрису
19
Ли
Кан
Ин
14
Родригес
Даниэль
23
Дьедью
Амат
26
Фернандо
Ниньо
1
Эррера
Серхио
32
Аресо
Хесус
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
16
Анхель
Хосе
6
Ойер
Санхурхо
28
Мартинес
Хавьер
II
7
Монкайола
Хон
8
Брашанац
Дарко
21
Перес
Иньиго
9
Авила
Эсекьель
Мальорка
4-2-3-1
Осасуна
4-1-4-1

Ход матча

9'
0:1
Анхель Хосе
(Монкайола Хон)
11'
Родригес Даниэль
(Сальва Севилья)
1:1
15'
 
Эрнандес Аридане
20'
Фернандо Ниньо
 
45'
Фернандо Ниньо
(Дьедью Амат)
2:1
58'
Лаго Жуниор
Ли Кан Ин
 
58'
2:2
Перес Иньиго
64'
Пратс Абдон
Фернандо Ниньо
 
70'
 
Унаи Гарсия
Эрнандес Аридане
71'
 
Кике Гарсия
Авила Эсекьель
71'
 
Гарсия Рубен
Перес Иньиго
75'
 
Ойер Санхурхо
81'
 
Санчес Мануэль
Анхель Хосе
83'
 
Видаль Начо
Аресо Хесус
88'
Анхель Луис
Дьедью Амат
 
88'
Руис Иньиго
Сальва Севилья
 
88'
2:3
Мартинес Хавьер
(Санчес Мануэль)
90'
 
Унаи Гарсия
90'
 
Унаи Гарсия
90'
Руис Иньиго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Мальорка
Осасуна

12 матчей

58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль 2 0.29
Фернандо Ниньо 2 0.29
Оливан Бриан 1 0.14
Ли Кан Ин 1 0.14
Сальва Севилья 0 0
Дьедью Амат 0 0
Хопп Мэттью 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Роберто 2 (2) 0.29
Гарсия Давид III 2 0.29
Кике Гарсия 2 (1) 0.29
Монкайола Хон 1 0.14
Анхель Хосе 1 0.14
Перес Иньиго 1 0.14
Мартинес Хавьер II 1 0.14
Гарсия Рубен 0 0
Брашанац Дарко 0 0
Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандо Ниньо 2 0
Седлар Александр 2 0
Дьедью Амат 2 0
Баба Иддрису 2 0
Руис Иньиго 1 0
Родригес Даниэль 1 0
Фебас Алейкс 1 0
Маффео Пабло 1 0
Оливан Бриан 1 0
Састре Хуан 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брашанац Дарко 2 0
Торрес Роберто 2 0
Торро Лукас 2 0
Ойер Санхурхо 2 0
Унаи Гарсия 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Гарсия Давид III 2 0
Монкайола Хон 2 0
Эррера Серхио 1 0
Барха Энрике 1 0
Эрнандес Аридане 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальорка 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1)
 Осасуна 20% (2) 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Мальорка Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реал Мадрид 6:1 Мальорка Мальорка 0:0 Вильярреал Атлетик Б 2:0 Мальорка Мальорка 1:0 Эспаньол
Алавес 0:1 Мальорка Мальорка 1:1 Бетис Мальорка 1:0 Кальяри Мальорка 0:1 Уэска Брест 1:2 Мальорка Мальорка 1:0 Эйбар Мальорка 2:1 УД Ибица Мальорка 1:0 Картахена Мальорка 1:0 Побленсе Понферрадина 2:2 Мальорка Мальорка 2:1 Сарагоса Тенерифе 0:1 Мальорка Мальорка 2:0 Алькоркон Малага 1:1 Мальорка Мальорка 2:1 Мирандес Сабадель 1:0 Мальорка
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Осасуна 1:3 Бетис Алавес 0:2 Осасуна Осасуна 1:4 Валенсия Нумансия 1:1 Осасуна
Кадис 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Сельта Осасуна 0:0 Эспаньол Ливерпуль 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Осасуна 2:0 УД Логроньес Осасуна 1:0 Мирандес Осасуна 2:0 Бургос Осасуна 2:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 2:1 Осасуна Осасуна 3:2 Кадис Атлетик Б 2:2 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Сельта 2:1 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Барселона 2:0 Заявка 6 3 3 0 10 - 5 12
6. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
8. Райо Вальекано Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Кадис Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
14. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
15. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте 0:2 Заявка 7 0 4 3 6 - 11 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
4. Реал Сосьедад Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
5. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Райо Вальекано Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Леванте 0:2 Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Кадис Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
14. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона 2:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте 0:2 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Visit Mallorca Estadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Мальорка 34.1% (47)
X 50.7% (70)
Осасуна 15.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Мальорка 2:3 Осасуна онлайн


Прогнозы на матч Мальорка 2:3 Осасуна

Исход игры
Мальорка
34.1% (47)
Ничья
50.7% (70)
Осасуна
15.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
21.17% (29)
Меньше
78.83% (108)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.2% (61)
1:0 Мальорка
18.8% (26)
2:1 Мальорка
14.5% (20)
0:1 Осасуна
7.2% (10)
0:0 Ничья
5.8% (8)
1:2 Осасуна
5.8% (8)
0:2 Осасуна
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 