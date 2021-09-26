Второй тайм

103' Обе команды могли выиграть сегодня, но Осасуна вырывает победу

103' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

103' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

102' Мальорка выполняет удар от ворот.

102' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

101' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

100' Баба Иддрису из команды Мальорка пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.

99' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

98' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

97' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Рефери не любит споров - именно за это Руис Иньиго сейчас получил желтую

96' Матч возобновлен

95' После проверки VAR рефери поменял решение - Мальорка не будет бить пенальти!

94' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Унаи Гарсия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Плохо сыграл Унаи Гарсия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Г О О О О Л - Мартинес Хавьер II забивает с правой ноги!

86' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Мальорка

85' Какой промах! Видаль Начо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

85' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Плохо сыграл Унаи Гарсия - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Унаи Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Мальорка

80' Баба Иддрису выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Кике Гарсия из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Мальорка выполняет удар от ворот.

78' Отличный пас сделал Кике Гарсия из команды Осасуна . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Састре Хуан из команды Мальорка навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Ойер Санхурхо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Осасуна

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Эрнандес Аридане получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Эрнандес Аридане на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Плохо сыграл Гарсия Давид III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

68' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Эрнандес Аридане выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Осасуна

66' Лаго Жуниор не смог попасть в створ ударом издали

65' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Перес Иньиго из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

65' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Фернандо Ниньо получил травму и заменен. Пратс Абдон выходит на поле.

60' Фернандо Ниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Г О О О О Л - Перес Иньиго левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Баба Иддрису получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Баба Иддрису на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Оливан Бриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Анхель Хосе нанес удар издали, а Доминик Грейф отбил его обратно в игру!

52' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

51' Сегодняшная посещаемость составляет 9359 болельщиков

51' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Фернандо Ниньо нанес удар, мяч был парирован, но Серхио Эррера не удержал его в руках.

50' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Игрок Сальва Севилья из команды Мальорка неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Родригес Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля