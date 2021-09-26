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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Эльче
0' 19'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
27
Туррьентес
Беньят
11
Янузай
Аднан
35
Лобете
Хулен
10
Оярсабаль
Микель
1
Касилья
Кико
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
20
Пьятти
Пабло
18
Бенедетто
Дарио
12
Лукас
Перес
Реал Сосьедад
4-3-3
Эльче
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

История личных встреч

Реал Сосьедад
Эльче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
-33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
П
1:0
П
3:0
П
4:0
П
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 4 (2) 0.67
Ариц Элустондо 2 0.33
Барренечеа Андер 1 0.17
Мерино Микель 1 0.17
Лобете Хулен 1 0.17
Сильва Давид 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Перес 2 0.33
Мохика Хоан 1 0.17
Роко Энсо 1 0.17
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Муньос Айхен 2 0
Янузай Аднан 1 0
Горосабел Андони 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 5 0
Фидель Чавес 2 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Маскарель Омар 1 0
Роко Энсо 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 44.44% (4)
 Эльче 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гранада 2:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вильярреал 4:1 Эльче Эльче 1:1 Леванте Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья
Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано 1:0 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
9. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
10. Бетис Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Эльче 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 7 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис 0:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 6 0 0 6 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Райо Вальекано 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Эльче 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Бетис Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано 1:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Эльче 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 4 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Атлетик Б Гарсия Дани 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реал Сосьедад 97.1% (136)
X 0.7% (1)
Эльче 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Эльче
1.54
4.21
8.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Эльче

Исход игры
Реал Сосьедад
97.1% (136)
Ничья
0.7% (1)
Эльче
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
38.85% (54)
Нет
61.15% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
34.3% (48)
2:1 Реал Сосьедад
32.9% (46)
1:0 Реал Сосьедад
22.9% (32)
3:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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