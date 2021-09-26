Испания: Ла Лига 2021-2022
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Эльче
12
Муньос
Айхен
11
Янузай
Аднан
35
Лобете
Хулен
22
Мохика
Хоан
16
Фидель
Чавес
20
Пьятти
Пабло
12
Лукас
Перес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лукас ПересНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
История личных встреч
Реал Сосьедад
Эльче
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
-33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|4 (2)
|0.67
|Ариц Элустондо
|2
|0.33
|Барренечеа Андер
|1
|0.17
|Мерино Микель
|1
|0.17
|Лобете Хулен
|1
|0.17
|Сильва Давид
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Перес
|2
|0.33
|Мохика Хоан
|1
|0.17
|Роко Энсо
|1
|0.17
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|5
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Маскарель Омар
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|Эльче
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5Гранада 2:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вильярреал 4:1 Эльче Эльче 1:1 Леванте Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья
Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 7
|7
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Кадис
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Эльче
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|14.
|Бетис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Кадис
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|4
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Атлетик Б
|Гарсия Дани
|4
|0
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Эльче
Исход игры
Реал Сосьедад
97.1% (136)
Ничья
0.7% (1)
Эльче
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
38.85% (54)
Нет
61.15% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
34.3% (48)
2:1 Реал Сосьедад
32.9% (46)
1:0 Реал Сосьедад
22.9% (32)
3:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
0:1 Эльче
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!