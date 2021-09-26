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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 23941
Эльче
0'
58' Желтая карточка
Касилья Кико
63' Желтая карточка
Мохика Хоан
64' Желтая карточка
Маскарель Омар
76' Желтая карточка
Порту Кристиан
1:0
81' Гол
Оярсабаль Микель
90'+6
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
3
Субименди
Мартин
27
Туррьентес
Беньят
11
Янузай
Аднан
35
Лобете
Хулен
10
Оярсабаль
Микель
1
Касилья
Кико
14
Паласиос
Элибельтон
3
Роко
Энсо
4
Диего
Гонсалес
VII
22
Мохика
Хоан
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
20
Пьятти
Пабло
18
Бенедетто
Дарио
12
Лукас
Перес
Реал Сосьедад
4-3-3
Эльче
4-1-2-1-2

Ход матча

58'
 
Касилья Кико
63'
 
Мохика Хоан
64'
 
Маскарель Омар
67'
 
Гумбау Херард
Гутьеррес Хосе
67'
 
Каррильо Гидо
Лукас Перес
74'
Порту Кристиан
Янузай Аднан
 
74'
Ромеро Кристо
Муньос Айхен
 
76'
Порту Кристиан
 
77'
 
Милья Пере
Бенедетто Дарио
77'
 
Моренте Тете
Пьятти Пабло
81'
Оярсабаль Микель
(Субельдия Игор)
1:0
84'
Гевара Андер
Туррьентес Беньят
 
84'
Валера Херман
Оярсабаль Микель
 
87'
 
Пасторе Хавьер
Фидель Чавес
90'
Ариц Элустондо
Мерино Микель
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

История личных встреч

Реал Сосьедад
Эльче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
-33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:3
П
1:0
П
3:0
П
4:0
П
1:1
С
4:1
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 5 (2) 0.71
Ариц Элустондо 2 0.29
Барренечеа Андер 1 0.14
Мерино Микель 1 0.14
Лобете Хулен 1 0.14
Сильва Давид 0 0
Субельдия Игор 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Перес 2 0.29
Мохика Хоан 1 0.14
Роко Энсо 1 0.14
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Муньос Айхен 2 0
Янузай Аднан 1 0
Горосабел Андони 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Порту Кристиан 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 5 0
Фидель Чавес 2 0
Маскарель Омар 2 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Касилья Кико 1 0
Мохика Хоан 1 0
Роко Энсо 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 50% (5)
 Эльче 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Гранада 2:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья ПСВ 2:2 Реал Сосьедад Кадис 0:2 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Барселона 4:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:3 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Эйбар АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Монако Реал Сосьедад 3:1 Алавес Реал Сосьедад 6:1 Уэска Осасуна 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Эльче Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вильярреал 4:1 Эльче Эльче 1:1 Леванте Хетафе 0:1 Эльче Эльче 1:1 Севилья
Атлетико М 1:0 Эльче Эльче 0:0 Атлетик Б Эльче 1:2 Леванте Эльче 1:1 Картахена Эльче 1:0 Алавес Эльче 2:2 Тенерифе Эльче 0:2 Сарагоса Эльче 6:1 Атромитос Эльче 2:0 Атлетик Б Кадис 1:3 Эльче Эльче 0:2 Алавес Реал Сосьедад 2:0 Эльче Эльче 0:1 Атлетико М Эльче 1:0 Леванте Эльче 1:1 Вальядолид Осасуна 2:0 Эльче
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе 0:1 Заявка 7 0 0 7 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Реал Сосьедад 97.1% (136)
X 0.7% (1)
Эльче 2.1% (3)
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Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:0 Эльче онлайн


Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Эльче

Исход игры
Реал Сосьедад
97.1% (136)
Ничья
0.7% (1)
Эльче
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
38.85% (54)
Нет
61.15% (85)
Популярный счёт
2:0 Реал Сосьедад
34.3% (48)
2:1 Реал Сосьедад
32.9% (46)
1:0 Реал Сосьедад
22.9% (32)
3:1 Реал Сосьедад
2.9% (4)
3:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
0:1 Эльче
1.4% (2)
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