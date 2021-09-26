Беньят Туррьентес нанес удар, но тот был заблокирован.

Беньят Туррьентес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Cristo Romero не смог попасть в створ ударом издали

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Реал Сосьедад имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Гутьеррес Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Гутьеррес Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Удар от ворот произведет Эльче

45' Беньят Туррьентес не смог попасть в створ ударом издали

43' Удар от ворот произведет Эльче

40' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Пьятти Пабло нанес удар издали, а Алекс Ремиро отбил его обратно в игру!

38' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Эльче

35' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

32' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

32' Беньят Туррьентес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Янузай Аднан бьет со штрафного в створ, но Франсиско Касилья держит все под контролем

24' Паласиос Элибельтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

22' Бенедетто Дарио видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Игра в одни ворота сейчас. Реал Сосьедад доминирует и владеет мячом

17' Эльче выполняет удар от ворот.

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

15' Паласиос Элибельтон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Маскарель Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Пьятти Пабло из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Хорошую попытку сделал Беньят Туррьентес. Удар в створ, но вратарь начеку

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Выглядело как неплохой момент. Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

5' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Эльче выполняет удар от ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.