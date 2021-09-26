Второй тайм

98' Райо Вальекано заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Негредо Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

96' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

96' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Удар от ворот произведет Кадис

95' Удар от ворот произведет Кадис

95' Как он промахнулся? Комесанья Санти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

94' Райо Вальекано идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Переа Альберто получает желтую карточку за неспортивное поведение

93' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Паласон Иси из команды Райо Вальекано направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ледесма Херемиас взял и забрал мяч на выходе

86' Ароян Вараздат предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Савельич Эстебан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Балью Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Савельич Эстебан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

78' Савельич Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Балью Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' ШТАНГА! Пробил головой Альфонсо Луис прямо в каркас ворот!

76' Плохо сыграл Савельич Эстебан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Удар от ворот произведет Кадис

75' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Сисс Пате навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

71' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Димитриевски Столе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Катена Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Балью Иван получил желтую карточку от судьи

58' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Кала Хуан получил желтую карточку от судьи

55' Фалькао Радамель нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

55' Матч возобновится спорным мячом

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Паласон Иси имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

53' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Санчес Сальвадор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Матч возобновлен

50' Валентин Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Паласон Иси - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи

48' Андоне Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Альфонсо Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля