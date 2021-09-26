Испания: Ла Лига 2021-2022
Райо Вальекано
3:1
Конец матча
Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 5903
Кадис
1:0
9' ГолГарсия Альваро
1:1
23' ГолАроян Вараздат
2:1
44' ГолФалькао Радамель
45' Желтая карточкаБастида Альваро
48' Желтая карточкаАроян Вараздат
50' Желтая карточкаПаласон Иси
56' Желтая карточкаКала Хуан
59' Желтая карточкаБалью Иван
3:1
87' ГолПаласон Иси
90' Желтая карточкаПереа Альберто
20
Балью
Иван
12
Лопес
Унаи
15
Акапо
Карлос
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
23'
1:1
44'
2:1
45'
48'
50'
56'
59'
87'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
История личных встреч
Райо Вальекано
Кадис
6 матчей
50%
50%
0%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|3
|0.43
|Гарсия Альваро III
|3
|0.43
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.29
|Гвардиола Серхи
|1
|0.14
|Сисс Пате
|1
|0.14
|Паласон Иси
|1
|0.14
|Комесанья Санти
|1
|0.14
|Нтекья Ранди
|1
|0.14
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альфонсо Луис
|2
|0.29
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.29
|Лосано Энтони
|1
|0.14
|Ароян Вараздат
|1
|0.14
|Негредо Альваро
|1 (1)
|0.14
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Санчес Сальвадор
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|4
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Трехо Оскар
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Савельич Эстебан
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро III
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|4
|0
|Кала Хуан
|2
|1
|Аларкон Томас
|3
|0
|Альфонсо Луис
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Хименес Фали
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Райо Вальекано
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|0
|38.46% (5)
|Кадис
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Райо Вальекано Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Хетафе Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кадис 0:0 Барселона Сельта 1:2 Кадис Кадис 0:2 Реал Сосьедад Кадис 2:3 Осасуна
Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Бетис
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бетис
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:1 Кадис
Исход игры
Райо Вальекано
81.3% (113)
Ничья
15.1% (21)
Кадис
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
52.52% (73)
Нет
47.48% (66)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
30.9% (43)
1:0 Райо Вальекано
30.2% (42)
2:0 Райо Вальекано
13.7% (19)
1:1 Ничья
12.9% (18)
3:1 Райо Вальекано
4.3% (6)
1:2 Кадис
2.2% (3)
3:2 Райо Вальекано
1.4% (2)
0:1 Кадис
1.4% (2)
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