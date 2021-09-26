  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Райо Вальекано
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5903
Кадис
0'
1:0
9' Гол
Гарсия Альваро
1:1
23' Гол
Ароян Вараздат
2:1
44' Гол
Фалькао Радамель
45' Желтая карточка
Бастида Альваро
48' Желтая карточка
Ароян Вараздат
50' Желтая карточка
Паласон Иси
56' Желтая карточка
Кала Хуан
59' Желтая карточка
Балью Иван
3:1
87' Гол
Паласон Иси
90' Желтая карточка
Переа Альберто
90'+8
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
23
Валентин
Оскар
12
Лопес
Унаи
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
3
Фалькао
Радамель
1
Ледесма
Херемиас
15
Акапо
Карлос
5
Ароян
Вараздат
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
12
Аларкон
Томас
19
Арзамендия
Сантьяго
30
Бастида
Альваро
17
Андоне
Флорин
Райо Вальекано
4-2-3-1
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Кадис

6 матчей

50%
50%
0%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
3:0
ТМС
2:0
ММ(
3:6
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 3 0.43
Гарсия Альваро III 3 0.43
Трехо Оскар 2 (2) 0.29
Гвардиола Серхи 1 0.14
Сисс Пате 1 0.14
Паласон Иси 1 0.14
Комесанья Санти 1 0.14
Нтекья Ранди 1 0.14
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альфонсо Луис 2 0.29
Алекс Фернандес 2 (1) 0.29
Лосано Энтони 1 0.14
Ароян Вараздат 1 0.14
Негредо Альваро 1 (1) 0.14
Йонссон Йенс 0 0
Санчес Сальвадор 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 4 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Трехо Оскар 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Савельич Эстебан 1 0
Мараш Никола 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро III 1 0
Катена Алехандро 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 4 0
Кала Хуан 2 1
Аларкон Томас 3 0
Альфонсо Луис 2 0
Негредо Альваро 1 0
Лосано Энтони 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Акапо Карлос 1 0
Хименес Фали 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Райо Вальекано 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 0 38.46% (5)
 Кадис 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Райо Вальекано Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетик Б 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Хетафе Леванте 1:1 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:0 Гранада
Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано Севилья 3:0 Райо Вальекано Леганес 1:1 Райо Вальекано Хетафе 0:0 Райо Вальекано Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Жирона 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:2 Жирона Леганес 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 3:0 Леганес Райо Вальекано 0:1 Луго Кастельон 0:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 4:1 Реал Овьедо Фуэнлабрада 1:2 Райо Вальекано Райо Вальекано 1:1 Леганес Сабадель 2:0 Райо Вальекано
Кадис Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кадис 0:0 Барселона Сельта 1:2 Кадис Кадис 0:2 Реал Сосьедад Кадис 2:3 Осасуна
Бетис 1:1 Кадис Кадис 1:1 Леванте Бёрнли 0:2 Кадис Кадис 1:1 Атлетико М Кадис 1:2 Альмерия Эспаньол 2:0 Кадис Кадис 0:2 Лас-Пальмас Альхесирас 0:4 Кадис Атлетико Санлукеньо 1:0 Кадис Barbate 0:6 Кадис Леванте 2:2 Кадис Кадис 1:3 Эльче Осасуна 3:2 Кадис Кадис 2:1 Уэска Гранада 0:1 Кадис Вальядолид 1:1 Кадис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе 0:1 Заявка 7 0 0 7 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Райо Вальекано 81.3% (113)
X 15.1% (21)
Кадис 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Райо Вальекано 3:1 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Райо Вальекано 3:1 Кадис

Исход игры
Райо Вальекано
81.3% (113)
Ничья
15.1% (21)
Кадис
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.29% (56)
Меньше
59.71% (83)
Обе команды забьют
Да
52.52% (73)
Нет
47.48% (66)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
30.9% (43)
1:0 Райо Вальекано
30.2% (42)
2:0 Райо Вальекано
13.7% (19)
1:1 Ничья
12.9% (18)
3:1 Райо Вальекано
4.3% (6)
1:2 Кадис
2.2% (3)
3:2 Райо Вальекано
1.4% (2)
0:1 Кадис
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 