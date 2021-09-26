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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
1:0
Перерыв

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
14' Гол
Виллиан Жозе
35' Желтая карточка
Тимор Давид
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
21
Иглесиас
Хуан
20
Максимович
Неманья
5
Флорентину
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
9
Масиас
Хосе
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
3-5-2

Ход матча

14'
Виллиан Жозе
(Фекир Набиль)
1:0
35'
 
Тимор Давид
42'
 
Дамиан Суарес
Максимович Неманья

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Бетис
Хетафе

12 матчей

58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
-16.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанми Мигель 3 0.43
Виллиан Жозе 3 0.43
Фекир Набиль 1 0.14
Каналес Серхио 1 0.14
Родри Родриго 1 0.14
Эрмосо Кике 1 0.14
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Стефан 1 0.14
Рамирес Сандро 1 0.14
Максимович Неманья 0 0
Аленья Карлес 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 3 0
Песселья Херман 1 1
Гонсалес Эдгар 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Хуанми Мигель 1 0
Браво Клаудио 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 3 1
Кабако Эрик 2 1
Дамиан Суарес 3 0
Оливера Матиас 2 0
Тимор Давид 1 0
Дьене Даконам 1 0
Унал Энес 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Мата Хайме 1 0
Максимович Неманья 1 0
Арамбарри Мауро 1 0
Чема Родригес 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1) 0 33.33% (3)
 Хетафе 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Осасуна 1:3 Бетис Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик Гранада 1:2 Бетис
Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хетафе 1:2 Атлетико М Райо Вальекано 3:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис 1:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе 0:1 Заявка 7 0 0 7 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис 1:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
5. Севилья Ламела Эрик 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
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Прогнозы 139
Бетис 82% (114)
X 13.7% (19)
Хетафе 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Хетафе
1.61
7.40
6.64
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бетис 1:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Бетис 1:0 Хетафе

Исход игры
Бетис
82% (114)
Ничья
13.7% (19)
Хетафе
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.5% (48)
1:0 Бетис
34.5% (48)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 Бетис
8.6% (12)
1:2 Хетафе
3.6% (5)
3:1 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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