Первый тайм

48' Команда Бетис имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Тимор Давид не смог попасть в створ ударом издали

46' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Максимович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Карвалью Вилльям из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

35' Тимор Давид получил желтую карточку от судьи

34' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Максимович Неманья получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Максимович Неманья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Виллиан Жозе пробил со штрафного прямо в стенку

26' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

24' Виллиан Жозе из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Фекир Набиль

18' Опасность предотвращена - Флорентину из команды Хетафе вступил в отбор удачно

18' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Г О О О О Л - Виллиан Жозе забивает с правой ноги!

13' Хетафе выполняет удар от ворот.

12' Игрок Максимович Неманья из команды Хетафе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Флорентину из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Хетафе выполняет удар от ворот.

10' Виллиан Жозе не смог попасть в створ ударом издали

9' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Каналес Серхио из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля