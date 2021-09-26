Испания: Ла Лига 2021-2022
Бетис
1:0
Перерыв
Стадион: Бенито Вильямарин
Хетафе
1:0
14' ГолВиллиан Жозе
35' Желтая карточкаТимор Давид
33
Миранда
Хуан
12
Виллиан
Жозе
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
35'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Бетис
Хетафе
12 матчей
58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
-16.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанми Мигель
|3
|0.43
|Виллиан Жозе
|3
|0.43
|Фекир Набиль
|1
|0.14
|Каналес Серхио
|1
|0.14
|Родри Родриго
|1
|0.14
|Эрмосо Кике
|1
|0.14
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Стефан
|1
|0.14
|Рамирес Сандро
|1
|0.14
|Максимович Неманья
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|3
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Тимор Давид
|1
|0
|Дьене Даконам
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Чема Родригес
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
|Хетафе
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4Осасуна 1:3 Бетис Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик Гранада 1:2 Бетис
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хетафе 1:2 Атлетико М Райо Вальекано 3:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Бетис
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бетис
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
|5.
|Севилья
|Ламела Эрик
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Хетафе
Исход игры
Бетис
82% (114)
Ничья
13.7% (19)
Хетафе
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.5% (48)
1:0 Бетис
34.5% (48)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 Бетис
8.6% (12)
1:2 Хетафе
3.6% (5)
3:1 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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