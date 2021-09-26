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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Бетис
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 29825
Хетафе
0'
1:0
14' Гол
Виллиан Жозе
35' Желтая карточка
Тимор Давид
2:0
55' Гол
Виллиан Жозе
60' Желтая карточка
Рамирес Сандро
82' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
90' Желтая карточка
Сильва Хонатан
90'+8
25
Браво
Клаудио
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
23
Митрович
Стефан
15
Куэнка
Хорхе
21
Иглесиас
Хуан
20
Максимович
Неманья
5
Флорентину
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
10
Унал
Энес
9
Масиас
Хосе
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
3-5-2

Ход матча

14'
Виллиан Жозе
(Фекир Набиль)
1:0
35'
 
Тимор Давид
42'
 
Дамиан Суарес
Максимович Неманья
46'
Родри Родриго
Каналес Серхио
 
46'
 
Сильва Хонатан
Масиас Хосе
46'
 
Рамирес Сандро
Митрович Стефан
55'
Виллиан Жозе
2:0
60'
 
Рамирес Сандро
66'
Иглесиас Борха
Виллиан Жозе
 
69'
 
Мата Хайме
Иглесиас Хуан
70'
 
Поведа Дарио
Унал Энес
72'
Тельо Кристиан
Хуанми Мигель
 
82'
Карвалью Вилльям
 
90'
Камараса Виктор
Фекир Набиль
 
90'
Гуардадо Андрес
Карвалью Вилльям
 
90'
 
Сильва Хонатан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Бетис
Хетафе

12 матчей

58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
-16.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
1:2
П
2:0
П
0:1
П
2:2
П
2:1
П
1:0
П
2:0
П
3:1
П
0:0
П
2:4
П
1:1
П
1:0
КК
1:3
КК
1:2
П
2:2
П
0:0
ПД
1:1
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 4 0.57
Хуанми Мигель 3 0.43
Фекир Набиль 1 0.14
Каналес Серхио 1 0.14
Родри Родриго 1 0.14
Эрмосо Кике 1 0.14
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Стефан 1 0.14
Рамирес Сандро 1 0.14
Максимович Неманья 0 0
Аленья Карлес 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 3 0
Песселья Херман 1 1
Гонсалес Эдгар 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Хуанми Мигель 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 3 1
Кабако Эрик 2 1
Дамиан Суарес 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Оливера Матиас 2 0
Тимор Давид 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Дьене Даконам 1 0
Унал Энес 1 0
Мата Хайме 1 0
Максимович Неманья 1 0
Арамбарри Мауро 1 0
Чема Родригес 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Хетафе 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Осасуна 1:3 Бетис Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик Гранада 1:2 Бетис
Бетис 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:1 Кадис Мальорка 1:1 Бетис Бетис 5:2 Рома Альмерия 2:1 Бетис Бетис 3:2 Лидс Дерби 1:0 Бетис Бетис 0:1 Вулверхэмптон Винтертур 0:4 Бетис Сельта 2:3 Бетис Бетис 1:0 Уэска Эйбар 1:1 Бетис Бетис 2:1 Гранада Вальядолид 1:1 Бетис Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хетафе 1:2 Атлетико М Райо Вальекано 3:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
14. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
15. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
16. Сельта Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
18. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Сельта Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
16. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Бетис 82% (114)
X 13.7% (19)
Хетафе 4.3% (6)
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Где смотреть матч Бетис 2:0 Хетафе онлайн


Прогнозы на матч Бетис 2:0 Хетафе

Исход игры
Бетис
82% (114)
Ничья
13.7% (19)
Хетафе
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.5% (48)
1:0 Бетис
34.5% (48)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 Бетис
8.6% (12)
1:2 Хетафе
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Бетис
1.4% (2)
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