Второй тайм

98' Сегодняшная посещаемость составляет 29825 болельщиков

98' Виллиан Жозе из команды Бетис сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Бетис заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Хорошую попытку сделал Сильва Хонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

97' Плохо сыграл Песселья Херман - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

96' Удар от ворот произведет Хетафе

95' Иглесиас Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Хетафе

94' Тельо Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Сильва Хонатан получил желтую карточку от судьи

93' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Оливера Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Вратарь парирует удар, который нанес Рамирес Сандро , и мяч снова в игре

92' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Игрок команды Бетис наказывается за толчок соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Бетис

89' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Хорошую попытку сделал Фекир Набиль . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Мата Хайме из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' [player1] из команды [team] сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

85' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Бетис

84' Игрок команды Хетафе наносит удар, но мяч очень далеко от ворот пролетел.

84' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

82' ШТАНГА! Пробил головой Иглесиас Борха прямо в каркас ворот!

82' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Родри и попал в перекладину!

81' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Хетафе

80' Как он промахнулся? Иглесиас Борха имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

80' Родри из команды Бетис делает пас партнеру.

79' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Хетафе выполняет удар от ворот.

78' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Флорентину

77' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Песселья Херман получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

74' Плохо сыграл Тимор Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Иглесиас Борха из команды Бетис нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

72' Гонсалес Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Рамирес Сандро наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

70' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Оливера Матиас из команды Хетафе фолит на Родри, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

65' Вратарь парирует удар, который нанес Фекир Набиль , и мяч снова в игре

65' Хетафе выполняет удар от ворот.

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Оливера Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Оливера Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Карвалью Вилльям оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Хетафе выполняет удар от ворот.

62' Игрок Фекир Набиль из команды Бетис неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

61' Удар от ворот произведет Бетис

61' Как он промахнулся? Унал Энес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Отличные скиллы показывает Унал Энес , обводя своих соперников

60' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Рефери не любит споров - именно за это Рамирес Сандро сейчас получил желтую

59' Как он промахнулся? Хуанми Мигель имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' ШАНС! Виллиан Жозе вышел один на один с голкипером...

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Г О О О О Л - Виллиан Жозе первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Хетафе

50' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Матч возобновлен

48' Сория Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сильва Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Родри