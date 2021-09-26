Испания: Ла Лига 2021-2022
Бетис
2:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 29825
Хетафе
1:0
14' ГолВиллиан Жозе
35' Желтая карточкаТимор Давид
2:0
55' ГолВиллиан Жозе
60' Желтая карточкаРамирес Сандро
82' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
90' Желтая карточкаСильва Хонатан
33
Миранда
Хуан
12
Виллиан
Жозе
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
14'
1:0
35'
55'
2:0
60'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
12 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Бетис
Хетафе
12 матчей
58.3%
41.7%
0%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
91.7%
25%
-16.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
0%
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
0%
70%
30%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|4
|0.57
|Хуанми Мигель
|3
|0.43
|Фекир Набиль
|1
|0.14
|Каналес Серхио
|1
|0.14
|Родри Родриго
|1
|0.14
|Эрмосо Кике
|1
|0.14
|Гидо Родригес
|0
|0
|Гонсалес Эдгар
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Стефан
|1
|0.14
|Рамирес Сандро
|1
|0.14
|Максимович Неманья
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фекир Набиль
|3
|0
|Песселья Херман
|1
|1
|Гонсалес Эдгар
|2
|0
|Монтойя Мартин
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Каналес Серхио
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|3
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Тимор Давид
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Дьене Даконам
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Чема Родригес
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|Хетафе
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =7 -4Осасуна 1:3 Бетис Бетис 2:2 Эспаньол Бетис 4:3 Селтик Гранада 1:2 Бетис
Хетафе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хетафе 1:2 Атлетико М Райо Вальекано 3:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эльче Барселона 2:1 Хетафе
Хетафе 0:1 Севилья Валенсия 1:0 Хетафе Хетафе 2:0 Брайтон Сарагоса 0:0 Хетафе Хетафе 0:0 Райо Вальекано Фуэнлабрада 0:1 Хетафе Хетафе 3:0 Атромитос Хетафе 2:1 Ренн Хетафе 1:0 УД Ибица Гранада 0:0 Хетафе Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|6.
|Барселона
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Валенсия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|12.
|Мальорка
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|14.
|Кадис
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|Эльче
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|16.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|6.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|7.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Эльче
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Осасуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Кадис
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|18.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Сельта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
|5.
|Валенсия
|Солер Карлос
|3
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|3.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
|4.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|3
|1
|5.
|Кадис
|Ароян Вараздат
|4
|0
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Хетафе
Исход игры
Бетис
82% (114)
Ничья
13.7% (19)
Хетафе
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.07% (59)
Меньше
56.93% (78)
Обе команды забьют
Да
54.01% (74)
Нет
45.99% (63)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.5% (48)
1:0 Бетис
34.5% (48)
1:1 Ничья
11.5% (16)
2:0 Бетис
8.6% (12)
1:2 Хетафе
3.6% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Бетис
1.4% (2)
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