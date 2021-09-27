Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
0:0
Второй тайм: 65'
Колон
27' Желтая карточкаПавон Кристиан
31' Желтая карточкаCristian Ferreira2
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
40 Eros Mancuso
-
38 Luis Vazquez
-
33 Alan Varela
-
-
Главный тренер: Sebastian Battaglia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
История личных встреч
Бока Хуниорс
Колон
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Vazquez
|2
|0.15
|Павон Кристиан
|1
|0.08
|Лопес Лисандро II
|1
|0.08
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|Agustin Obando
|1
|0.08
|Rodrigo Montes
|1
|0.08
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|Agustin Sandez
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.23
|Rodrigo Aliendro
|2
|0.15
|Cristian Ferreira2
|2
|0.15
|Wilson Morelo
|1
|0.08
|Yeiler Goez
|1
|0.08
|Eric Meza
|1
|0.08
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампусано Хорман
|4
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Agustin Sandez
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Nicolas Orsini
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Farias
|4
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|1
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Гольц Паоло
|0
|1
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Формика Мауро
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бока Хуниорс
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|Колон
|20% (2)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Бока Хуниорс 0:0 Патронато Парана Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5Колон 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:0 Колон Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон
Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Колон
|0:0
|13
|5
|5
|3
|10 - 14
|20
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|9.
|Бока Хуниорс
|0:0
|13
|4
|7
|2
|10 - 8
|19
|10.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|13.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|15.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|16.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|18.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|19.
|Патронато Парана
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|20.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|21.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|22.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|23.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|6.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Колон
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|17.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|18.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|19.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|20.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|22.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|23.
|Бока Хуниорс
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Колон
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 8
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|15.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|20.
|Патронато Парана
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1