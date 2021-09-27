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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Колон
0'
27' Желтая карточка
Павон Кристиан
31' Желтая карточка
Cristian Ferreira2
1:0
66' Гол
Nicolas Orsini
82' Желтая карточка
Альмендра Агустин
88' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
89' Желтая карточка
Nicolas Leguizamon
90' Желтая карточка
Yeiler Goez
90'+6
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
41
Rodrigo
Montes
14
Эстебан
Ролон
32
Альмендра
Агустин
8
Кардона
Эдвин
31
Павон
Кристиан
9
Nicolas
Orsini
1
Леонардо
Буриан
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
4
Мура
Факундо
16
Cristian
Ferreira2
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
21
Eric
Meza
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Колон
3-5-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Колон

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

0%
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:4
С
3:1
С
2:0
ТМК
2:1
П
4:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:0
ПА
0:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:3
ПА
3:2
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Vazquez 2 0.15
Павон Кристиан 1 0.08
Лопес Лисандро II 1 0.08
Nicolas Orsini 1 0.08
Diego Gonzalez VI 1 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
Agustin Obando 1 0.08
Rodrigo Montes 1 0.08
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Exequiel Zeballos 0 0
Agustin Sandez 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.23
Rodrigo Aliendro 2 0.15
Cristian Ferreira2 2 0.15
Wilson Morelo 1 0.08
Yeiler Goez 1 0.08
Eric Meza 1 0.08
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампусано Хорман 4 0
Рохо Маркос 3 0
Agustin Sandez 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Nicolas Orsini 1 0
Павон Кристиан 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 3 1
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Кастро Алексис 3 0
Facundo Garces 3 0
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Гольц Паоло 0 1
Santiago Pierotti 0 1
Формика Мауро 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бока Хуниорс 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Колон 20% (2) 0 30% (3) 10% (1) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Бока Хуниорс 0:0 Патронато Парана Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Колон Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Колон 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:0 Колон Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 3:0 Колон
Колон 1:1 Сармиенто Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:0 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 0:1 Колон Колон 1:0 Годой Крус Уракан 1:1 Колон Колон 1:4 Ланус Ривер Плейт 1:2 Колон Колон 3:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте Авельянеда 0:2 Колон Колон 1:1 Тальерес Кордоба Колон 1:1 Унион Санта-Фе Колон 2:0 Арсенал Саранди Расинг Авельянеда 2:1 Колон Колон 2:2 Годой Крус Ривер Плейт 3:2 Колон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 13 6 2 5 23 - 18 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
11. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
12. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
13. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
16. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
17. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
18. Унион Санта-Фе 13 4 3 6 12 - 17 15
19. Патронато Парана 13 3 5 5 10 - 14 14
20. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
21. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
22. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
23. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 13 2 5 6 13 - 18 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
6. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
10. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
11. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
12. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
13. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
14. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
15. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
17. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
18. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
19. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
20. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
21. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
22. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
23. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
14. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
19. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
20. Патронато Парана 7 1 2 4 5 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Кристиан Феррейра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:0 Колон онлайн




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