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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:0
Второй тайм: 85'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
12' Гол
Карим Садат
18' Желтая карточка
Штоль Адам
45' Желтая карточка
Куаку Кристиан
56' Желтая карточка
Сугита Юкия
85'
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
30
August
Ahlin
8
Бьоркстрем
Тим
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
27
Карлссон
Йохан
23
Зейдан
Мустафа
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
17
Штоль
Адам
Хальмстад
4-4-2
Сириус
4-3-3

Ход матча

12'
Карим Садат
(Куртулус Эдвин)
1:0
18'
 
Штоль Адам
45'
 
Куаку Кристиан
56'
 
Сугита Юкия
57'
 
Видгрен Деннис
Сугита Юкия
57'
 
Сьогрелл Херман
Карлссон Йохан
77'
Боаки Томас
Кроон Самуэль
 
77'
Лундевалль Симон
Викстрём Эмиль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Хальмстад
Сириус

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
-300%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

7 матчей

14.3%
0%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.24
Карим Садат 3 0.14
Боман Микаэль 2 0.1
Аль-Аммари Амир 2 0.1
Кроон Самуэль 1 0.05
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 9 (1) 0.43
Ортмарк Якоб 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.1
Матисен Маркус 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Карлссон Йохан 1 0.05
Саид Мохаммед 1 0.05
Штоль Адам 1 0.05
Булут Экин 1 0.05
Видгрен Деннис 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Лундевалль Симон 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бенгтссон Андреас 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 5 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Штоль Адам 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Сириус 14.29% (3) 14.29% (3) 4.76% (1) 23.81% (5) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Мьельбю 0:0 Хальмстад Хальмстад 0:1 Кальмар Гётеборг 2:0 Хальмстад Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сириус 2:4 Норрчёпинг Дегерфорс 1:2 Сириус Сириус 1:0 Эстерсунд Сириус 1:0 Юргорден
Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК 0:2 Заявка 21 12 5 4 30 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар 2:0 Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус 0:1 Заявка 21 7 5 9 22 - 33 26
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Хальмстад 1:0 Заявка 21 5 9 7 14 - 17 24
12. Гётеборг 0:2 Заявка 21 5 7 9 24 - 31 22
13. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
14. Дегерфорс 2:0 Заявка 21 6 3 12 23 - 38 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:2 Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар 2:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Дегерфорс 2:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
10. Хальмстад 1:0 Заявка 10 3 6 1 7 - 5 15
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар 2:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК 0:2 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
9. Сириус 0:1 Заявка 11 2 4 5 11 - 22 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад 1:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс 2:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Куаку Кристиан III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Штоль Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Сириус
1.89
5.90
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 1:0 Сириус онлайн




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