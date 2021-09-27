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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1421
Сириус
0'
1:0
12' Гол
Карим Садат
18' Желтая карточка
Штоль Адам
45' Желтая карточка
Куаку Кристиан
56' Желтая карточка
Сугита Юкия
90' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
1:1
90' Гол
Куаку Кристиан
90' Желтая карточка
Лундевалль Симон
90'+5
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
30
August
Ahlin
8
Бьоркстрем
Тим
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
27
Карлссон
Йохан
23
Зейдан
Мустафа
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
17
Штоль
Адам
Хальмстад
4-4-2
Сириус
4-3-3

Ход матча

12'
Карим Садат
(Куртулус Эдвин)
1:0
18'
 
Штоль Адам
45'
 
Куаку Кристиан
56'
 
Сугита Юкия
57'
 
Видгрен Деннис
Сугита Юкия
57'
 
Сьогрелл Херман
Карлссон Йохан
77'
Боаки Томас
Кроон Самуэль
 
77'
Лундевалль Симон
Викстрём Эмиль
 
83'
 
Силисуфай Эди
Шабани Лаорент
87'
Боман Микаэль
Карим Садат
 
90'
 
Ортмарк Якоб
90'
 
Роше Джейми
Колли Джозеф
90'
1:1
Куаку Кристиан
(Роше Джейми)
90'
Лундевалль Симон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Хальмстад
Сириус

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
-300%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

7 матчей

14.3%
0%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:0
К
1:2
А
0:3
А
2:1
С
0:1
С
2:1
КШ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.24
Карим Садат 3 0.14
Боман Микаэль 2 0.1
Аль-Аммари Амир 2 0.1
Кроон Самуэль 1 0.05
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 10 (1) 0.48
Ортмарк Якоб 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.1
Матисен Маркус 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Шабани Лаорент 1 0.05
Карлссон Йохан 1 0.05
Саид Мохаммед 1 0.05
Штоль Адам 1 0.05
Булут Экин 1 0.05
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бенгтссон Андреас 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 6 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Штоль Адам 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Сириус 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 22.73% (5) 18.18% (4) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Мьельбю 0:0 Хальмстад Хальмстад 0:1 Кальмар Гётеборг 2:0 Хальмстад Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сириус 2:4 Норрчёпинг Дегерфорс 1:2 Сириус Сириус 1:0 Эстерсунд Сириус 1:0 Юргорден
Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 21 12 5 4 31 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус Заявка 21 7 6 8 23 - 33 27
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 21 5 7 9 24 - 31 22
12. Хальмстад Заявка 21 4 10 7 14 - 18 22
13. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
14. Дегерфорс Заявка 21 6 3 12 23 - 39 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
10. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
11. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
12. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
13. Хальмстад Заявка 10 2 7 1 7 - 6 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Сириус Заявка 11 2 5 4 12 - 22 11
9. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Куаку Кристиан III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Штоль Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 1:1 Сириус онлайн




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