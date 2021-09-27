Швеция: Аллсвенскан 2021
Хальмстад
1:1
Конец матча
Стадион: Oerjans Vall Зрители: 1421
Сириус
1:0
12' ГолКарим Садат
18' Желтая карточкаШтоль Адам
45' Желтая карточкаКуаку Кристиан
56' Желтая карточкаСугита Юкия
90' Желтая карточкаОртмарк Якоб
1:1
90' ГолКуаку Кристиан
90' Желтая карточкаЛундевалль Симон
10
Карим
Садат
30
August
Ahlin
12
Ортмарк
Якоб
10
Сугита
Юкия
17
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
-
30 August AhlinВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Штоль АдамНападающий
- Запасные игроки
-
40 Фегруш КаримВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
Ход матча
12'
1:0
18'
45'
56'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Хальмстад
Сириус
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
-300%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
7 матчей
14.3%
0%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.24
|Карим Садат
|3
|0.14
|Боман Микаэль
|2
|0.1
|Аль-Аммари Амир
|2
|0.1
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|10 (1)
|0.48
|Ортмарк Якоб
|3
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.1
|Матисен Маркус
|1
|0.05
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Шабани Лаорент
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|1
|0.05
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|Штоль Адам
|1
|0.05
|Булут Экин
|1
|0.05
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Куртулус Эдвин
|3
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|8
|0
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Матисен Маркус
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Колли Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Сириус
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +6 =9 -5Мьельбю 0:0 Хальмстад Хальмстад 0:1 Кальмар Гётеборг 2:0 Хальмстад Варберг БоИС 1:0 Хальмстад
Хальмстад 2:1 Норрчёпинг Реппе 0:3 Хальмстад Кальмар 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Мальмё АИК 1:0 Хальмстад Эстерсунд 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 0:0 Юргорден Хаммарбю 1:1 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Мьельбю 1:2 Хальмстад Хальмстад 0:0 Дегерфорс Эльфсборг 2:3 Хальмстад Хальмстад 1:1 Мьельбю Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг
Сириус Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сириус 2:4 Норрчёпинг Дегерфорс 1:2 Сириус Сириус 1:0 Эстерсунд Сириус 1:0 Юргорден
Эребру 1:1 Сириус Тебю 2:3 Сириус Сириус 0:1 АИК Варберг БоИС 0:0 Сириус Сириус 1:2 Эребру Сириус 2:0 Дегерфорс Юргорден 5:1 Сириус Мальмё 4:0 Сириус Сириус 2:1 Мьельбю Хаммарбю 3:1 Сириус АИК 3:3 Сириус Эстерсунд 3:0 Сириус Гётеборг 2:2 Сириус Сириус 0:2 Эльфсборг Хаммарбю 3:2 Сириус Сириус 1:1 Кальмар
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 18
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 25
|36
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 33
|27
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 31
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|14 - 18
|22
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 39
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 6
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 22
|11
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0