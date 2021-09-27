Швеция: Аллсвенскан 2021
Гётеборг
0:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Гамла Уллеви
Кальмар
4' Желтая карточкаЯллоу Александр
8' Желтая карточкаБерг Маркус
9' Желтая карточкаРинг Себастьян
11' Желтая карточкаЯнссон Исак
0:1
17' ГолРомариньо Перейра
44' Желтая карточкаЮханссон Карл
0:2
60' ГолРинг Джонатан
61' Желтая карточкаБакман Виктор
82' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
23
Якоб
Кевин
33
Берг
Маркус
39
Саетра
Ларс
14
Шамун
Ноа
20
Берг
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Нападающий
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
8'
11'
17'
44'
60'
0:2
61'
82'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Гётеборг
Кальмар
18 матчей
72.2%
27.8%
-3.5527136788005E-15%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
16 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
0%
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
0%
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.24
|Берг Маркус
|5
|0.24
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.19
|Якоб Кевин
|2
|0.1
|Сёдер Робин
|2
|0.1
|Терн Симон
|1
|0.05
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Гамшик Марек
|1
|0.05
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.05
|Айеш Хосам
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Вендт Оскар
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|8 (2)
|0.38
|Ринг Джонатан
|3
|0.14
|Фролинг Нильс
|3
|0.14
|Янссон Исак
|3
|0.14
|Ромариньо Перейра
|2
|0.1
|Ринг Себастьян
|2
|0.1
|Бергквист Дуг
|1
|0.05
|Шёстедт Расмус
|1
|0.05
|Стенмарк Йохан
|1
|0.05
|Юханссон Петр
|0
|0
|Саетра Ларс
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Эрлингмарк Огюст
|5
|0
|Юханссон Карл II
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Себастьян
|6
|0
|Ромариньо Перейра
|4
|0
|Нури Эмин
|3
|0
|Ринг Джонатан
|3
|0
|Хёгг Лукас
|3
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Бакман Виктор
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Берг Оливер
|1
|0
|Лефквист Хенрик
|1
|0
|Фролинг Нильс
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Ольссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|Кальмар
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|31.82% (7)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хаммарбю 3:0 Гётеборг АИК 3:1 Гётеборг Гётеборг 2:0 Хальмстад Хеккен 3:2 Гётеборг
Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс
Кальмар Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кальмар 1:1 АИК Хальмстад 0:1 Кальмар Кальмар 4:1 Дегерфорс Кальмар 0:3 Эльфсборг
Эстерсунд 0:1 Кальмар Лундс ФФ 1:3 Кальмар Кальмар 1:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Кальмар Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|0:2 Заявка
|21
|12
|5
|4
|30 - 18
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 25
|36
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|0:1 Заявка
|21
|7
|5
|9
|22 - 33
|26
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|21
|5
|9
|7
|14 - 17
|24
|12.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 31
|22
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|14.
|Дегерфорс
|2:0 Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|0:2 Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 13
|20
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Дегерфорс
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|10.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|7 - 5
|15
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Кальмар
|2:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|АИК
|0:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|9.
|Сириус
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 22
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|Хальмстад
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|2:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|9
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0