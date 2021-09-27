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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Гётеборг
0:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Кальмар
0'
4' Желтая карточка
Яллоу Александр
8' Желтая карточка
Берг Маркус
9' Желтая карточка
Ринг Себастьян
11' Желтая карточка
Янссон Исак
0:1
17' Гол
Ромариньо Перейра
44' Желтая карточка
Юханссон Карл
0:2
60' Гол
Ринг Джонатан
61' Желтая карточка
Бакман Виктор
82' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
86'
1
Анестис
Яннис
4
Юханссон
Карл
II
30
Бьярсмюр
Маттиас
3
Вилар
Бернардо
5
Яллоу
Александр
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
19
Эрлингмарк
Огюст
23
Якоб
Кевин
29
Вильхельмссон
Оскар
33
Берг
Маркус
30
Андерссон
Тобиас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Ринг
Себастьян
9
Янссон
Исак
29
Ромариньо
Перейра
14
Шамун
Ноа
11
Ринг
Джонатан
20
Берг
Оливер
31
Фролинг
Нильс
Гётеборг
4-4-2
Кальмар
4-3-3

Ход матча

4'
Яллоу Александр
 
8'
Берг Маркус
 
9'
 
Ринг Себастьян
11'
 
Янссон Исак
17'
0:1
Ромариньо Перейра
(Ринг Джонатан)
44'
Юханссон Карл
 
53'
 
Бакман Виктор
Янссон Исак
60'
0:2
Ринг Джонатан
(Фролинг Нильс)
61'
 
Бакман Виктор
67'
 
Сахпекидис Филип
Фролинг Нильс
67'
 
Бергквист Дуг
Шамун Ноа
75'
Норлин Густаф
Яллоу Александр
 
80'
 
Исраэльссон Эрик
Ромариньо Перейра
82'
Эрлингмарк Огюст
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Гётеборг
Кальмар

18 матчей

72.2%
27.8%
-3.5527136788005E-15%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
16.7%
27.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
16 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

0%
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

0%
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
16 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сана Тобиас 5 (3) 0.24
Берг Маркус 5 0.24
Сигторссон Колбейнн 4 0.19
Якоб Кевин 2 0.1
Сёдер Робин 2 0.1
Терн Симон 1 0.05
Яллоу Александр 1 0.05
Гамшик Марек 1 0.05
Эрикссон Себастьян 1 0.05
Айеш Хосам 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Вендт Оскар 0 0
Норлин Густаф 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 8 (2) 0.38
Ринг Джонатан 3 0.14
Фролинг Нильс 3 0.14
Янссон Исак 3 0.14
Ромариньо Перейра 2 0.1
Ринг Себастьян 2 0.1
Бергквист Дуг 1 0.05
Шёстедт Расмус 1 0.05
Стенмарк Йохан 1 0.05
Юханссон Петр 0 0
Саетра Ларс 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрикссон Себастьян 5 0
Эрлингмарк Огюст 5 0
Юханссон Карл II 4 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Себастьян 6 0
Ромариньо Перейра 4 0
Нури Эмин 3 0
Ринг Джонатан 3 0
Хёгг Лукас 3 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Исак 2 0
Густафссон Карл 2 0
Бакман Виктор 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Берг Оливер 1 0
Лефквист Хенрик 1 0
Фролинг Нильс 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Ольссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 13.04% (3) 21.74% (5)
 Кальмар 4.55% (1) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 31.82% (7) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хаммарбю 3:0 Гётеборг АИК 3:1 Гётеборг Гётеборг 2:0 Хальмстад Хеккен 3:2 Гётеборг
Гётеборг 1:2 Варберг БоИС Эстерлен 0:3 Гётеборг Мальмё 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:0 Гётеборг Гётеборг 3:2 Мьельбю Эстерсунд 2:3 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:2 Брондбю Юргорден 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Сириус Кальмар 0:0 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс
Кальмар Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кальмар 1:1 АИК Хальмстад 0:1 Кальмар Кальмар 4:1 Дегерфорс Кальмар 0:3 Эльфсборг
Эстерсунд 0:1 Кальмар Лундс ФФ 1:3 Кальмар Кальмар 1:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Кальмар Кальмар 1:0 Мьельбю Кальмар 0:1 Юргорден АИК 2:0 Кальмар Кальмар 2:3 Хеккен Варберг БоИС 1:1 Кальмар Юргорден 2:3 Кальмар Мальмё 0:1 Кальмар Кальмар 2:1 Хаммарбю Мальмё 3:1 Кальмар Кальмар 0:0 Гётеборг Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК 0:2 Заявка 21 12 5 4 30 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар 2:0 Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус 0:1 Заявка 21 7 5 9 22 - 33 26
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Хальмстад 1:0 Заявка 21 5 9 7 14 - 17 24
12. Гётеборг 0:2 Заявка 21 5 7 9 24 - 31 22
13. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
14. Дегерфорс 2:0 Заявка 21 6 3 12 23 - 38 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:2 Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар 2:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Дегерфорс 2:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
10. Хальмстад 1:0 Заявка 10 3 6 1 7 - 5 15
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар 2:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК 0:2 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
9. Сириус 0:1 Заявка 11 2 4 5 11 - 22 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад 1:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс 2:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Гётеборг
Ничья
Кальмар
80.13
3.77
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гётеборг 0:2 Кальмар онлайн




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