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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
2:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
АИК
0'
1:0
2' Гол
Эдвардсен Виктор
17' Желтая карточка
Сабеткар Шон
58' Желтая карточка
Джурджич Никола
2:0
66' Гол
Эдвардсен Виктор
73'
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
22
Салмон
Джастин
11
Гравиус
Христос
18
Линдаль
Аксель
40
Джурджич
Никола
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
8
Хуссейн
Билаль
20
Zachary
Elbouzedi
10
Бауи
Набиль
9
Стефанелли
Николас
21
Радулович
Боян
Дегерфорс
3-4-3
АИК
4-2-3-1

Ход матча

2'
Эдвардсен Виктор
(Саиди Абдельрахман)
1:0
17'
Сабеткар Шон
 
46'
 
Ринг Эрик
Стефанелли Николас
46'
 
Гойтом Хенок
Радулович Боян
58'
Джурджич Никола
 
60'
 
Офори Эбенезер
Айяри Ясин
66'
Эдвардсен Виктор
(Экрот Оливер)
2:0
68'
Тамими Джонатан
Линдаль Аксель
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

История личных встреч

Дегерфорс
АИК

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 11 (1) 0.52
Бертильссон Юхан 4 (1) 0.19
Саиди Абдельрахман 3 0.14
Джурджич Никола 2 0.1
Аяз Ферхад 1 0.05
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Карлен Адам 1 0.05
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Экрот Оливер 0 0
Линделль Эрик 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 6 0.29
Стефанелли Николас 5 0.24
Ларссон Себастьян 3 (1) 0.14
Милошевич Александер 3 0.14
Радулович Боян 3 0.14
Гойтом Хенок 2 0.1
Юлятупа Саку 1 0.05
Оума Эрик 1 0.05
Папаяннопулос Сотирис 1 0.05
Рогич Филип 1 0.05
Хуссейн Билаль 1 0.05
Страннегорд Том 1 0.05
Ринг Эрик 0 0
Люстиг Микаэль 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 4 1
Гравиус Христос 4 0
Ольссон Себастьян II 4 0
Экрот Оливер 4 0
Сабеткар Шон 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Гранат Густав 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 9 0
Милошевич Александер 3 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Оума Эрик 3 0
Люстиг Микаэль 2 0
Яношевич Будимир 2 0
Юлятупа Саку 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Карлссон Пер 1 0
Бауи Набиль 1 0
Рогич Филип 1 0
Офори Эбенезер 1 0
Сильва Стефан 1 0
Радулович Боян 1 0
Каль Эрик 1 0
Страннегорд Том 1 0
Ринг Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дегерфорс 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5) 9.52% (2) 28.57% (6)
 АИК 21.43% (6) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4) 10.71% (3) 28.57% (8)

Предыдущие игры

Дегерфорс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:2 Сириус Кальмар 4:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Мьельбю
Мальмё 3:0 Дегерфорс Слейпнер 1:8 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Хеккен Эльфсборг 3:0 Дегерфорс Дегерфорс 1:1 Варберг БоИС Сириус 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:5 Мальмё Хаммарбю 5:1 Дегерфорс Дегерфорс 3:1 Эстерсунд Дегерфорс 2:2 Юргорден Хальмстад 0:0 Дегерфорс Дегерфорс 3:0 Эребру Норрчёпинг 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс
АИК Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кальмар 1:1 АИК АИК 3:1 Гётеборг Мьельбю 0:0 АИК АИК 2:0 Эребру
АИК 2:1 Хеккен Raagsveds IF 0:5 АИК Сириус 0:1 АИК Юргорден 1:4 АИК АИК 1:0 Хальмстад Эребру 1:1 АИК АИК 2:0 Кальмар АИК 2:1 Варберг БоИС Хеккен 2:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд АИК 3:3 Сириус АИК 2:2 Мьельбю Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК 0:2 Заявка 21 12 5 4 30 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 21 11 3 7 34 - 25 36
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар 2:0 Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус 0:1 Заявка 21 7 5 9 22 - 33 26
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Хальмстад 1:0 Заявка 21 5 9 7 14 - 17 24
12. Гётеборг 0:2 Заявка 21 5 7 9 24 - 31 22
13. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
14. Дегерфорс 2:0 Заявка 21 6 3 12 23 - 38 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 0:2 Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 11 6 2 3 20 - 13 20
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар 2:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус 0:1 Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Дегерфорс 2:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
10. Хальмстад 1:0 Заявка 10 3 6 1 7 - 5 15
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг 0:2 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар 2:0 Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК 0:2 Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
9. Сириус 0:1 Заявка 11 2 4 5 11 - 22 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 16 10
12. Хальмстад 1:0 Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс 2:0 Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 9 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Сабеткар Шон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Эдвардсен Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дегерфорс
Ничья
АИК
3.50
3.66
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дегерфорс 2:0 АИК онлайн




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