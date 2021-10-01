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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эльфсборг
1:0
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
39' Гол
Оккельс Йеппе
90' Желтая карточка
Юханссон Карл
90' Желтая карточка
Холмен Самуэль
90'+6
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
7
Хольст
Фредерик
6
Рёмер
Андре
10
Ольссон
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
1
Анестис
Яннис
4
Юханссон
Карл
II
30
Бьярсмюр
Маттиас
3
Вилар
Бернардо
5
Яллоу
Александр
14
Норлин
Густаф
13
Свенссон
Густаф
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
29
Вильхельмссон
Оскар
23
Якоб
Кевин
Эльфсборг
4-3-3
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

39'
Оккельс Йеппе
1:0
56'
 
Айеш Хосам
Якоб Кевин
70'
 
Дальквист Исак
Вилар Бернардо
76'
Ондрейка Якоб
Альм Расмус
 
81'
 
Сёдер Робин
Норлин Густаф
81'
 
Амброз Филип
Терн Симон
90'
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
 
90'
 
Юханссон Карл
90'
Холмен Самуэль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Эльфсборг
Гётеборг

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед

28 матчей

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

А
0:1
А
0:0
К
0:1
А
0:1
А
2:0
А
3:0
А
2:2
А
1:1
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
А
0:0
А
3:1
А
0:0
А
2:1
А
1:0
А
3:2
А
1:1
А
1:1
А
5:1
А
4:0
А
2:0
А
5:2
А
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрик Пер 6 0.27
Ндионе Мароки 5 (1) 0.23
Оккельс Йеппе 5 0.23
Бернхардссон Александер 4 0.18
Ларссон Йохан 2 0.09
Альм Расмус 2 0.09
Вяйсянен Лео 2 0.09
Гояни Роберт 1 0.05
Хольст Фредерик 1 0.05
Рёмер Андре 1 (1) 0.05
Ольссон Симон 1 0.05
Ондрейка Якоб 1 0.05
Гудьонсен Свейнн 1 0.05
Мауду 1 0.05
Холмен Самуэль 1 (1) 0.05
Странд Симон 0 0
Касем Ахмед 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сана Тобиас 5 (3) 0.23
Берг Маркус 5 0.23
Сигторссон Колбейнн 4 0.18
Якоб Кевин 2 0.09
Сёдер Робин 2 0.09
Терн Симон 1 0.05
Яллоу Александр 1 0.05
Гамшик Марек 1 0.05
Эрикссон Себастьян 1 0.05
Айеш Хосам 1 0.05
Юсуф Альхассан 0 0
Вендт Оскар 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 6 0
Фрик Пер 5 0
Роннинг Тим 3 1
Хольст Фредерик 4 0
Ндионе Мароки 4 0
Холмен Самуэль 3 0
Ларссон Йохан 3 0
Альм Расмус 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Странд Симон 3 0
Гояни Роберт 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Гудьонсен Свейнн 0 1
Оккельс Йеппе 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Мауду 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрлингмарк Огюст 6 0
Эрикссон Себастьян 5 0
Юханссон Карл II 4 0
Берг Маркус 3 0
Свенссон Густаф 2 0
Терн Симон 2 0
Айеш Хосам 2 0
Бьярсмюр Маттиас 2 0
Яллоу Александр 2 0
Каллей Яхья 2 0
Вендт Оскар 1 0
Вернблум Понтус 1 0
Сана Тобиас 1 0
Сигторссон Колбейнн 1 0
Якоб Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
9
10 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 4
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
6
30%
2
22%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
6
35%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
3
18%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
2
17%
5
33%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

34
23
17 В 1-ом тайме 10
17 Во 2-ом тайме 13
15 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
10
29%
29%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
5
22%
76-90

Пропущено

25
32
8 В 1-ом тайме 18
17 Во 2-ом тайме 14
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
12%
7
22%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
5
20%
8
25%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
9
36%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2
Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0
Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Хеккен 1:1 Хальмстад - Гётеборг 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 21 12 5 4 31 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 21 7 6 8 25 - 27 27
9. Сириус Заявка 21 7 6 8 23 - 33 27
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
12. Хальмстад Заявка 21 4 10 7 14 - 18 22
13. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
14. Дегерфорс Заявка 21 6 3 12 23 - 39 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
10. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
11. Варберг БоИС Заявка 10 4 3 3 11 - 12 15
12. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
13. Хальмстад Заявка 10 2 7 1 7 - 6 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Сириус Заявка 11 2 5 4 12 - 22 11
9. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
15. Дегерфорс Заявка 11 1 2 8 8 - 26 5
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Оккельс Йеппе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эльфсборг 1:0 Гётеборг онлайн




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