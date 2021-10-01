Швеция: Аллсвенскан 2021
Эльфсборг
1:0
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
Гётеборг
1:0
39' ГолОккельс Йеппе
90' Желтая карточкаЮханссон Карл
90' Желтая карточкаХолмен Самуэль
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
20
Странд
Симон
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
20
Терн
Симон
22
Сана
Тобиас
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
-
22 Сана ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
39'
1:0
56'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Эльфсборг
Гётеборг
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 11 побед
28 матчей
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.4%
60.7%
17.9%
6 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрик Пер
|6
|0.27
|Ндионе Мароки
|5 (1)
|0.23
|Оккельс Йеппе
|5
|0.23
|Бернхардссон Александер
|4
|0.18
|Ларссон Йохан
|2
|0.09
|Альм Расмус
|2
|0.09
|Вяйсянен Лео
|2
|0.09
|Гояни Роберт
|1
|0.05
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|Рёмер Андре
|1 (1)
|0.05
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|Ондрейка Якоб
|1
|0.05
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.05
|Мауду
|1
|0.05
|Холмен Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Странд Симон
|0
|0
|Касем Ахмед
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.23
|Берг Маркус
|5
|0.23
|Сигторссон Колбейнн
|4
|0.18
|Якоб Кевин
|2
|0.09
|Сёдер Робин
|2
|0.09
|Терн Симон
|1
|0.05
|Яллоу Александр
|1
|0.05
|Гамшик Марек
|1
|0.05
|Эрикссон Себастьян
|1
|0.05
|Айеш Хосам
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Вендт Оскар
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|6
|0
|Фрик Пер
|5
|0
|Роннинг Тим
|3
|1
|Хольст Фредерик
|4
|0
|Ндионе Мароки
|4
|0
|Холмен Самуэль
|3
|0
|Ларссон Йохан
|3
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Странд Симон
|3
|0
|Гояни Роберт
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|0
|1
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Мауду
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрлингмарк Огюст
|6
|0
|Эрикссон Себастьян
|5
|0
|Юханссон Карл II
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Терн Симон
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Вендт Оскар
|1
|0
|Вернблум Понтус
|1
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|Якоб Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
9
10 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 4
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
6
30%
2
22%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
3
15%
1
11%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
1
11%
61-75
4
20%
2
22%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-ом тайме 10
10 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
6
35%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
6
46%
3
18%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
4
29%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
4
29%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-ом тайме 8
7 Во 2-ом тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
2
17%
5
33%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
34
23
17 В 1-ом тайме 10
17 Во 2-ом тайме 13
15 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
10
29%
29%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
12%
4
17%
31-45
4
12%
5
22%
46-60
6
18%
3
13%
61-75
7
21%
5
22%
76-90
Пропущено
25
32
8 В 1-ом тайме 18
17 Во 2-ом тайме 14
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
3
12%
7
22%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
5
20%
8
25%
46-60
3
12%
3
9%
61-75
9
36%
3
9%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Эльфсборг - Мальмё 0:1 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Эльфсборг - Хеккен 4:2
Кальмар - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Фейеноорд 3:1 Эльфсборг - Хаммарбю 2:2 Фейеноорд - Эльфсборг 5:0 Хаммарбю - Эльфсборг 0:2 Вележ - Эльфсборг 1:4 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Вележ 1:1 Милсами - Эльфсборг 0:5 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Милсами 4:0 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эльфсборг - Эребру 2:1 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:0
Гётеборг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Кальмар 0:2 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 АИК - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0
Хеккен - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Эстерлен - Гётеборг 0:3 Мальмё - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Хаммарбю 0:0 Гётеборг - Норрчёпинг 1:2 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 3:2 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Гётеборг - Эльфсборг 0:1 Гётеборг - Брондбю 1:2 Юргорден - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Кальмар - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Хеккен 1:1 Хальмстад - Гётеборг 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 18
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 27
|27
|9.
|Сириус
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 33
|27
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|14 - 18
|22
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 39
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|10.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|11.
|Варберг БоИС
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 6
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 22
|11
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|15.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 26
|5
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0