Швеция: Аллсвенскан 2021
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 81'
Стадион: Varberg Energi Arena
Дегерфорс
30' Желтая карточкаЭдвардсен Виктор
39' Вторая желтая карточкаЭдвардсен Виктор
79' Желтая карточкаУайтмэн Элфи
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
24
Мун
Райан
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
95 Adnan KojicЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Варберг БоИС
Дегерфорс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.18
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.18
|Мун Райан
|4 (1)
|0.18
|Станисич Оливер
|4
|0.18
|Йоханссон Александр
|2
|0.09
|Симович Робин
|2
|0.09
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.05
|Карлссон Виктор
|1
|0.05
|Транберг Робин
|1
|0.05
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
|Лильенбэк Антон
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|11 (1)
|0.5
|Бертильссон Юхан
|4 (1)
|0.18
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.14
|Джурджич Никола
|2
|0.09
|Аяз Ферхад
|1
|0.05
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.05
|Карлен Адам
|1
|0.05
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|5
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Винбо Альбин
|6
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Эджупи Альберт
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|3
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Мун Райан
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Мэтьюз Ташрик
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|4
|1
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Экрот Оливер
|4
|0
|Сабеткар Шон
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
12
25
4 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 15
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
5
42%
6
24%
61-75
3
25%
5
20%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Пропущено
15
13
8 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Забито
25
24
11 В 1-ом тайме 10
14 Во 2-ом тайме 14
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
3
12%
2
8%
1-15
5
20%
5
21%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
7
28%
6
25%
76-90
Пропущено
27
38
12 В 1-ом тайме 16
15 Во 2-ом тайме 22
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
4
15%
3
8%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
19%
8
21%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
7
26%
7
18%
61-75
7
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:2 Эстерсунд - Варберг БоИС 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1
Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Юргорден 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 18
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|9.
|Сириус
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 33
|27
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|14 - 18
|22
|13.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|19 - 37
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|10
|2
|7
|1
|7 - 6
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Варберг БоИС
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 22
|11
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Дегерфорс
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|2 - 21
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0