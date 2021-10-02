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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 81'

Стадион:
Дегерфорс
0'
30' Желтая карточка
Эдвардсен Виктор
39' Вторая желтая карточка
Эдвардсен Виктор
79' Желтая карточка
Уайтмэн Элфи
81'
30
Лукич
Стоян
15
Менса
Гидеон
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
36
Салес
Жеан
Карлос
7
Транберг
Робин
88
Эджупи
Альберт
8
Ле
Ру
Люк
24
Мун
Райан
12
Карлссон
Аджей
Симон
17
Мэтьюз
Ташрик
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
22
Салмон
Джастин
18
Линдаль
Аксель
9
Бертильссон
Юхан
16
Эдвардсен
Виктор
19
Саиди
Абдельрахман
Варберг БоИС
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

30'
 
Эдвардсен Виктор
39'
 
Эдвардсен Виктор
52'
Симович Робин
Менса Гидеон
 
69'
Айер Кинин
Транберг Робин
 
69'
 
Дальстрём Виллиам
Бертильссон Юхан
69'
 
Тамими Джонатан
Линдаль Аксель
78'
Карлссон Виктор
Ле Ру Люк
 
78'
Альфонси Оливер
Мэтьюз Ташрик
 
79'
 
Уайтмэн Элфи

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

История личных встреч

Варберг БоИС
Дегерфорс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

17.6%
58.8%
23.6%
3 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

А
1:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
1:0
С
4:0
С
0:2
С
2:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
3:2
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 0.18
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.18
Мун Райан 4 (1) 0.18
Станисич Оливер 4 0.18
Йоханссон Александр 2 0.09
Симович Робин 2 0.09
Линднер Йоаким 1 0.05
Мёрфельт Альбин 1 0.05
Карлссон Виктор 1 0.05
Транберг Робин 1 0.05
Альфонси Оливер 1 0.05
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Лильенбэк Антон 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 11 (1) 0.5
Бертильссон Юхан 4 (1) 0.18
Саиди Абдельрахман 3 0.14
Джурджич Никола 2 0.09
Аяз Ферхад 1 0.05
Дальстрём Виллиам 1 0.05
Карлен Адам 1 0.05
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Экрот Оливер 0 0
Линделль Эрик 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 5 2
Закриссон Хампус 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Винбо Альбин 6 0
Симович Робин 4 0
Эджупи Альберт 4 0
Салес Жеан Карлос 3 0
Лильенбэк Антон 3 0
Мун Райан 3 0
Станисич Оливер 3 0
Мэтьюз Ташрик 3 0
Лукич Стоян 2 0
Фофана Адама 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 4 1
Эдвардсен Виктор 3 1
Гравиус Христос 4 0
Ольссон Себастьян II 4 0
Экрот Оливер 4 0
Сабеткар Шон 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
6 Забивали первыми 1
12 Не забивали 15
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

12
25
4 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 15
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
8%
3
12%
1-15
2
17%
2
8%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
5
42%
6
24%
61-75
3
25%
5
20%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
1
7%
2
13%
1-15
4
29%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
4
29%
5
33%
76-90

Пропущено

15
13
8 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
4
27%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Забито

25
24
11 В 1-ом тайме 10
14 Во 2-ом тайме 14
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
3
12%
2
8%
1-15
5
20%
5
21%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
5
20%
3
13%
61-75
7
28%
6
25%
76-90

Пропущено

27
38
12 В 1-ом тайме 16
15 Во 2-ом тайме 22
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 17
4
15%
3
8%
1-15
3
11%
5
13%
16-30
5
19%
8
21%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
7
26%
7
18%
61-75
7
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3
Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:2 Эстерсунд - Варберг БоИС 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2 Кальмар - Дегерфорс 4:1
Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Юргорден 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 21 12 5 4 31 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС 0:0 Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
9. Сириус Заявка 21 7 6 8 23 - 33 27
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
12. Хальмстад Заявка 21 4 10 7 14 - 18 22
13. Дегерфорс 0:0 Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 21 3 3 15 19 - 37 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс 0:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
13. Хальмстад Заявка 10 2 7 1 7 - 6 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
7. Варберг БоИС 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Сириус Заявка 11 2 5 4 12 - 22 11
9. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс 0:0 Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 10 0 2 8 2 - 21 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Эдвардсен Виктор получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    30'
    Эдвардсен Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Дегерфорс
2.03
3.75
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варберг БоИС 0:0 Дегерфорс онлайн




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