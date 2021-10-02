Первый тайм

48' Команда Динамо Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

47' Торже Андрей-Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Рефери не любит споров - именно за это Якоб Флорин сейчас получил желтую

47' УДАЛЕНИЕ! - Батха Идриз увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

46' Бани Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Филип Стелиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Роджер VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Антал Ливиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Баравикас Роландас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Иту Кэтэлин пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

37' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Уббинк Корнелис пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

36' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Антал Ливиу пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

32' Отличные скиллы показывает Роджер VII , обводя своих соперников

32' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Торже Андрей-Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Раду Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Баравикас Роландас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Антал Ливиу видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

27' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Иту Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Попа Рэзван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Как он промахнулся? Сореску Деян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Какой промах! Торже Андрей-Габриэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

17' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

16' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

16' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Батха Идриз нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

15' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч возобновлен

10' Филип Стелиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Филип Стелиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Г О О О О Л - Торже Андрей-Габриэль наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

7' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

4' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Якоб Флорин взял и забрал мяч на выходе

2' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре