Румыния: Первая лига 2021-2022
Динамо Бухарест
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Центральный стадион Динамо
УТА Арад
1:0
7' ГолТорже Андрей-Габриэль
45' Красная карточкаБатха Идриз
45' Желтая карточкаЯкоб Флорин
91
Илиев
Пламен
35
Попа
Рэзван
22
Сореску
Деян
38
Бани
Андрей
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
98
Исак
Дамьян
88
Хора
Иоан
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
Ход матча
7'
45'
45'
Владение мячом
История личных встреч
Динамо Бухарест
УТА Арад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|5
|0.45
|Торже Андрей-Габриэль
|2 (1)
|0.18
|Михаю Андреас
|1
|0.09
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антал Ливиу
|2
|0.18
|Микулеску Давид
|2
|0.18
|Хора Иоан
|2 (1)
|0.18
|Дангубич Филип
|1
|0.09
|Уббинк Корнелис
|1
|0.09
|Роджер VII
|1
|0.09
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|4
|1
|Сореску Деян
|5
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Крету Джани
|3
|0
|Раду Йонуц
|2
|0
|Молдовяну Роберт
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Ивановски Мирко
|1
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Роджер VII
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Эрико
|2
|0
|Хора Иоан
|1
|0
|Балауру Драгош
|1
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
75%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
25%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 7
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
5
56%
76-90
Пропущено
24
6
12 В 1-ом тайме 3
12 Во 2-ом тайме 3
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
50%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
2
33%
61-75
1
4%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2
Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 1:0 Астра - УТА Арад 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|6.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|10
|5
|2
|3
|11 - 7
|17
|8.
|УТА Арад
|0:1
|11
|4
|4
|3
|9 - 7
|16
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|10
|1
|6
|3
|7 - 9
|9
|13.
|Динамо Бухарест
|1:0
|11
|3
|0
|8
|8 - 24
|9
|14.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|Динамо Бухарест
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|УТА Арад
|0:1
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Рапид Бухарест
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|0:1
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|1:0
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|5
|0
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|2.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|3.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|4
|1
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0