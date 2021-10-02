  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2021-2022

Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
УТА Арад
0'
1:0
7' Гол
Торже Андрей-Габриэль
45' Красная карточка
Батха Идриз
45' Желтая карточка
Якоб Флорин
47'
91
Илиев
Пламен
3
Раду
Йонуц
35
Попа
Рэзван
27
Григоре
Рикардо
7
Филип
Стелиано
22
Сореску
Деян
5
Рэуцэ
Александру
8
Иту
Кэтэлин
9
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
38
Бани
Андрей
93
Якоб
Флорин
55
Шляков
Евгений
21
Эрико
4
Бенга
Александру
23
Баравикас
Роландас
19
Батха
Идриз
98
Исак
Дамьян
8
Антал
Ливиу
20
Уббинк
Корнелис
7
Роджер
VII
88
Хора
Иоан
Динамо Бухарест
УТА Арад

История личных встреч

Динамо Бухарест
УТА Арад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 5 0.45
Торже Андрей-Габриэль 2 (1) 0.18
Михаю Андреас 1 0.09
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антал Ливиу 2 0.18
Микулеску Давид 2 0.18
Хора Иоан 2 (1) 0.18
Дангубич Филип 1 0.09
Уббинк Корнелис 1 0.09
Роджер VII 1 0.09
Вукчевич Марко 0 0
Пассалья Хуан Пабло 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 4 1
Сореску Деян 5 0
Рэуцэ Александру 4 0
Гиафер Денис 2 1
Крету Джани 3 0
Раду Йонуц 2 0
Молдовяну Роберт 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Ивановски Мирко 1 0
Матей Космин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Роджер VII 3 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Баравикас Роландас 2 0
Дангубич Филип 2 0
Эрико 2 0
Хора Иоан 1 0
Балауру Драгош 1 0
Бенга Александру 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Воробьев Модест 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
75%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
25%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 7
0 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
5
56%
76-90

Пропущено

24
6
12 В 1-ом тайме 3
12 Во 2-ом тайме 3
10 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
50%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
5
21%
2
33%
61-75
1
4%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2
Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 1:0 Астра - УТА Арад 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 9 0 1 15 - 5 27
2. Университатя Крайова 20 7 4 9 23 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
5. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
6. Вииторул Констанца 10 5 3 2 14 - 5 18
7. Рапид Бухарест 10 5 2 3 11 - 7 17
8. УТА Арад 0:1 11 4 4 3 9 - 7 16
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 10 1 6 3 7 - 9 9
13. Динамо Бухарест 1:0 11 3 0 8 8 - 24 9
14. Газ-Метан Медиаш 10 2 2 6 7 - 12 8
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 5 3 2 14 - 5 18
2. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. Динамо Бухарест 1:0 6 3 0 3 8 - 8 9
7. УТА Арад 0:1 6 2 3 1 6 - 4 9
8. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
10. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Сепси 5 1 2 2 4 - 5 5
12. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
4. Рапид Бухарест 4 3 1 0 7 - 2 10
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 0:1 5 2 1 2 3 - 3 7
7. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
8. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
13. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 1:0 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 5 0 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
2. УТА Арад Батха Идриз 5 1
3. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
4. Динамо Бухарест Филип Стелиано 4 1
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
УТА Арад
5.00
3.80
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 