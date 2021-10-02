Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Игрок команды УТА Арад делает подачу своему товарищу по команде.

95' Г О О О О Л - Микулеску Давид первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

95' Плохо сыграл Филип Стелиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ionut Amzar видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

93' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бустеа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Ionut Amzar из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

92' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Матч возобновлен

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

88' Илиев Пламен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Эрико нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

87' Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Роджер VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Торже Андрей-Габриэль уходит с поля и его заменяет Ionut Amzar

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

82' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Крету Джани нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

80' Сореску Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Эрико нанес удар, но тот был заблокирован.

77' Сореску Деян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Шляков Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Какой шанс! Молдовяну Роберт почти забил, но мяч вынесли с линии!

76' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Молдовяну Роберт получил желтую карточку от судьи

75' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ивановски Мирко получил желтую карточку от судьи

74' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Бенга Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Матч возобновлен

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

71' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Уббинк Корнелис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Филип Стелиано - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Иту Кэтэлин нанес удар головой, но Florin Iacob спокойно отбил мяч.

66' Дангубич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Сореску Деян не смог попасть в створ ударом издали

63' Г О О О О Л - Микулеску Давид первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

63' Почти гол! Микулеску Давид пробил головой по воротам, но Пламен Илиев спас!

63' Уббинк Корнелис имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

62' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Шляков Евгений на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Филип Стелиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Почти гол! Шляков Евгений пробил головой по воротам, но Пламен Илиев спас!

57' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Хорошую попытку сделал Раду Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Баравикас Роландас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' 'Г О О О О О Л - Сореску Деян из команды Динамо Бухарест забил правой с пенальти! Florin Iacob решил остаться по центру ворот.'

52' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Эрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота