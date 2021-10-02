Румыния: Первая лига 2021-2022
Динамо Бухарест
2:2
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
УТА Арад
1:0
7' ГолТорже Андрей-Габриэль
45' Красная карточкаБатха Идриз
45' Желтая карточкаЯкоб Флорин
2:0
54' ПенальтиСореску Деян
2:1
63' ГолМикулеску Давид
70' Желтая карточкаФилип Стелиано
74' Желтая карточкаИвановски Мирко
75' Желтая карточкаМолдовяну Роберт
2:2
90' ГолМикулеску Давид
91
Илиев
Пламен
35
Попа
Рэзван
22
Сореску
Деян
38
Бани
Андрей
93
Якоб
Флорин
21
Эрико
19
Батха
Идриз
98
Исак
Дамьян
88
Хора
Иоан
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
17 Alin DudeaПолузащитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
-
21 ЭрикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Laszlo Balint
Ход матча
7'
45'
45'
54'
2:0
63'
2:1
70'
74'
75'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Динамо Бухарест
УТА Арад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|6 (1)
|0.55
|Торже Андрей-Габриэль
|2 (1)
|0.18
|Михаю Андреас
|1
|0.09
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|4
|0.36
|Антал Ливиу
|2
|0.18
|Хора Иоан
|2 (1)
|0.18
|Дангубич Филип
|1
|0.09
|Уббинк Корнелис
|1
|0.09
|Роджер VII
|1
|0.09
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|5
|1
|Сореску Деян
|5
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Молдовяну Роберт
|3
|0
|Крету Джани
|3
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Раду Йонуц
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Матей Космин
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Роджер VII
|3
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Эрико
|2
|0
|Хора Иоан
|1
|0
|Балауру Драгош
|1
|0
|Бенга Александру
|1
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
16
4
7 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
75%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
25%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
6
55%
76-90
Пропущено
26
8
12 В 1-ом тайме 4
14 Во 2-ом тайме 4
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
4
15%
1
13%
1-15
4
15%
3
38%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
6
23%
1
13%
46-60
6
23%
2
25%
61-75
2
8%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2
Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 1:0 Астра - УТА Арад 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|2:1
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|6.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|1:2
|11
|1
|6
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|2:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Сепси
|1:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|1:2
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0