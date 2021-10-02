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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
2:2
Конец матча

Стадион:
УТА Арад
0'
1:0
7' Гол
Торже Андрей-Габриэль
45' Красная карточка
Батха Идриз
45' Желтая карточка
Якоб Флорин
2:0
54' Пенальти
Сореску Деян
2:1
63' Гол
Микулеску Давид
70' Желтая карточка
Филип Стелиано
74' Желтая карточка
Ивановски Мирко
75' Желтая карточка
Молдовяну Роберт
2:2
90' Гол
Микулеску Давид
90'+7
91
Илиев
Пламен
3
Раду
Йонуц
35
Попа
Рэзван
27
Григоре
Рикардо
7
Филип
Стелиано
22
Сореску
Деян
5
Рэуцэ
Александру
8
Иту
Кэтэлин
9
Торже
Андрей-Габриэль
44
Ивановски
Мирко
38
Бани
Андрей
93
Якоб
Флорин
55
Шляков
Евгений
21
Эрико
4
Бенга
Александру
23
Баравикас
Роландас
19
Батха
Идриз
98
Исак
Дамьян
8
Антал
Ливиу
20
Уббинк
Корнелис
7
Роджер
VII
88
Хора
Иоан
Динамо Бухарест
УТА Арад

История личных встреч

Динамо Бухарест
УТА Арад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Л1ГБ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 6 (1) 0.55
Торже Андрей-Габриэль 2 (1) 0.18
Михаю Андреас 1 0.09
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 4 0.36
Антал Ливиу 2 0.18
Хора Иоан 2 (1) 0.18
Дангубич Филип 1 0.09
Уббинк Корнелис 1 0.09
Роджер VII 1 0.09
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0
Пассалья Хуан Пабло 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 5 1
Сореску Деян 5 0
Рэуцэ Александру 4 0
Гиафер Денис 2 1
Молдовяну Роберт 3 0
Крету Джани 3 0
Ивановски Мирко 2 0
Раду Йонуц 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Матей Космин 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Роджер VII 3 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Баравикас Роландас 2 0
Дангубич Филип 2 0
Эрико 2 0
Хора Иоан 1 0
Балауру Драгош 1 0
Бенга Александру 1 0
Вукчевич Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Воробьев Модест 1 0
Уббинк Корнелис 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

16
4
7 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
75%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
25%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 3
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
2
22%
6
55%
76-90

Пропущено

26
8
12 В 1-ом тайме 4
14 Во 2-ом тайме 4
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
4
15%
1
13%
1-15
4
15%
3
38%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
6
23%
1
13%
46-60
6
23%
2
25%
61-75
2
8%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2
Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1
УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2 Астра - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 1:0 Астра - УТА Арад 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 9 0 1 15 - 5 27
2. Университатя Крайова 20 7 4 9 23 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
5. Рапид Бухарест 2:1 11 6 2 3 13 - 8 20
6. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
7. Вииторул Констанца 10 5 3 2 14 - 5 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 1:2 11 1 6 4 8 - 11 9
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Динамо Бухарест 11 2 1 8 9 - 26 7
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 5 3 2 14 - 5 18
2. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
10. Рапид Бухарест 2:1 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Сепси 1:2 6 1 2 3 5 - 7 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
3. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
8. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 1:2 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
13. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 5 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 2:2 УТА Арад онлайн




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