Румыния: Первая лига 2021-2022
Сепси
1:2
Первый тайм: 31'
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Рапид Бухарест
0:1
3' ГолPetre Goge
0:2
9' ГолSaifeddine Alami Bazza
1:2
28' ПенальтиЛукассен Кевин
27
Rares
Ispas
91
Боич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ilyes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Petre GogeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
-
21 Bogdan Barbu
-
10 Rares Ilie
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:1
9'
28'
1:2
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митря Богдан
|1
|0.09
|Аганович Аднан
|1
|0.09
|Реп Райко
|1
|0.09
|Асковски Стефан
|1
|0.09
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.09
|Фофана Бубакар II
|1
|0.09
|Думитреску Андрес
|1
|0.09
|Лукассен Кевин
|1 (1)
|0.09
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Албу Кристиан
|4
|0.36
|Бэлан Адриан
|2
|0.18
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.18
|Petre Goge
|1
|0.09
|Григоре Драгош
|1
|0.09
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.09
|Stefan Panoiu
|1
|0.09
|Rares Ilie
|0
|0
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кырнац Николае
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|4
|0
|Паун Николае
|4
|0
|Ниняй Бранислав
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|5
|1
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Албу Кристиан
|4
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Дандя Александру
|2
|0
|Catalin Hlistei
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Григоре Драгош
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1
ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Крайова 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Дунэря Кэлэраши 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Рапид Бухарест 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|Рапид Бухарест
|2:1
|11
|6
|2
|3
|13 - 8
|20
|6.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|7.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|1:2
|11
|1
|6
|4
|8 - 11
|9
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|2:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Сепси
|1:2
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Бухарест
|2:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|3.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|1:2
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0