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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
1:2
Первый тайм: 31'

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
0:1
3' Гол
Petre Goge
0:2
9' Гол
Saifeddine Alami Bazza
1:2
28' Пенальти
Лукассен Кевин
31'
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
2
Соуза
Уго
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
91
Боич
Петар
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
42
Лукассен
Кевин
23
Чунчуков
Цветелин
31
Молдован
Хорациу
13
Petre
Goge
22
Сэпунару
Кристиан
27
Григоре
Драгош
11
Мораис
Жуниор
II
4
Црепуля
Любян
23
Албу
Кристиан
7
Antonio
Sefer
8
Кырнац
Николае
9
Бэлан
Адриан
18
Saifeddine
Alami
Bazza
Сепси
Рапид Бухарест

Ход матча

3'
0:1
Petre Goge
9'
0:2
Saifeddine Alami Bazza
(Бэлан Адриан)
28'
Лукассен Кевин
1:2

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 1 0.09
Аганович Аднан 1 0.09
Реп Райко 1 0.09
Асковски Стефан 1 0.09
Чунчуков Цветелин 1 0.09
Фофана Бубакар II 1 0.09
Думитреску Андрес 1 0.09
Лукассен Кевин 1 (1) 0.09
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Албу Кристиан 4 0.36
Бэлан Адриан 2 0.18
Saifeddine Alami Bazza 2 0.18
Petre Goge 1 0.09
Григоре Драгош 1 0.09
Бну-Марзук Юнес 1 0.09
Stefan Panoiu 1 0.09
Rares Ilie 0 0
Белу Клаудиу 0 0
Црепуля Любян 0 0
Кырнац Николае 0 0
Antonio Sefer 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 4 0
Паун Николае 4 0
Ниняй Бранислав 3 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Димитров Радослав 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 5 1
Мораис Жуниор II 6 0
Сэпунару Кристиан 4 0
Албу Кристиан 4 0
Бэлан Адриан 3 0
Кырнац Николае 3 0
Дандя Александру 2 0
Catalin Hlistei 2 0
Antonio Sefer 0 1
Григоре Драгош 1 0
Anestis Nastos 1 0
Црепуля Любян 1 0
Saifeddine Alami Bazza 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Молдован Хорациу 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1
ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Крайова 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Дунэря Кэлэраши 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Рапид Бухарест 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 10 9 0 1 15 - 5 27
2. Университатя Крайова 20 7 4 9 23 - 21 25
3. Ботошани 10 6 3 1 11 - 7 21
4. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
5. Рапид Бухарест 2:1 11 6 2 3 13 - 8 20
6. Волунтари 10 6 0 4 14 - 12 18
7. Вииторул Констанца 10 5 3 2 14 - 5 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
12. Сепси 1:2 11 1 6 4 8 - 11 9
13. Газ-Метан Медиаш 10 2 2 6 7 - 12 8
14. Динамо Бухарест 11 2 1 8 9 - 26 7
15. Академика Клинчени 10 0 2 8 8 - 22 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 10 5 3 2 14 - 5 18
2. ЧФР Клуж 5 5 0 0 10 - 3 15
3. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
4. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
5. Волунтари 5 4 0 1 9 - 3 12
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
10. Рапид Бухарест 2:1 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Газ-Метан Медиаш 6 1 2 3 4 - 6 5
12. Сепси 1:2 6 1 2 3 5 - 7 5
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 4 0 1 3 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Бухарест 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Ботошани 5 4 1 0 7 - 3 13
3. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
6. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
8. Университатя Крайова 10 2 1 7 9 - 16 7
9. Волунтари 5 2 0 3 5 - 9 6
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 1:2 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 5 0 3 2 1 - 4 3
13. Газ-Метан Медиаш 4 1 0 3 3 - 6 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 5 0 0 5 0 - 16 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 4 1 1
4. Рапид Бухарест Албу Кристиан 4 0 0
5. Университатя Крайова Маркович Йован 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 5 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Рапид Бухарест
7.00
4.50
1.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 1:2 Рапид Бухарест онлайн




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