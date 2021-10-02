Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Глупую желтую получил Дандя Александру за то, что отбил ногой мяч после свистка

93' Албу Кристиан получает желтую карточку за игру рукой

92' Catalin Hlistei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Фофана Бубакар II не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Anestis Nastos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Сепси выполняет удар от ворот.

89' Тактическая замена. Бэлан Адриан уходит с поля и его заменяет Albert Stahl

88' Мораис Жуниор II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Григоре Драгош получает желтую карточку за неспортивное поведение

82' Мораис Жуниор II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Аганович Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Сепси выполняет удар от ворот.

74' Голкипер мог бы сыграть и получше

74' Anestis Nastos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Кырнац Николае пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

69' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Rares Ispas оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Соуза Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Соуза Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Матч возобновится спорным мячом

59' Ох, нехорошо это выглядит. Petre Goge получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Petre Goge на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

56' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Ниняй Бранислав получает желтую карточку за неспортивное поведение

54' Фофана Бубакар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Roland Niczuly отбил мяч на угловой после удара Кырнац Николае из штрафной площади.

54' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Албу Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сепси выполняет удар от ворот.

48' Хороший удар издали нанес Мораис Жуниор II , но отличный сейв сделал Roland Niczuly. Угловой.

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля