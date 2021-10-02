Румыния: Первая лига 2021-2022
Сепси
2:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Рапид Бухарест
0:1
3' ГолPetre Goge
0:2
9' ГолSaifeddine Alami Bazza
1:2
28' ПенальтиЛукассен Кевин
2:2
43' ГолЛукассен Кевин
52' Желтая карточкаSaifeddine Alami Bazza
54' Желтая карточкаНиняй Бранислав
61' Вторая желтая карточкаSaifeddine Alami Bazza
82' Желтая карточкаГригоре Драгош
90' Желтая карточкаАлбу Кристиан
90' Желтая карточкаДандя Александру
27
Rares
Ispas
91
Боич
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ilyes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Petre GogeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
-
21 Bogdan Barbu
-
10 Rares Ilie
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:1
9'
28'
1:2
43'
2:2
54'
82'
90'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукассен Кевин
|2 (1)
|0.18
|Митря Богдан
|1
|0.09
|Аганович Аднан
|1
|0.09
|Реп Райко
|1
|0.09
|Асковски Стефан
|1
|0.09
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.09
|Фофана Бубакар II
|1
|0.09
|Думитреску Андрес
|1
|0.09
|Боич Петар
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Албу Кристиан
|4
|0.36
|Бэлан Адриан
|2
|0.18
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.18
|Petre Goge
|1
|0.09
|Григоре Драгош
|1
|0.09
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.09
|Stefan Panoiu
|1
|0.09
|Rares Ilie
|0
|0
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
|Кырнац Николае
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Паун Николае
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|5
|1
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|Албу Кристиан
|5
|0
|Сэпунару Кристиан
|4
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|1
|Дандя Александру
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Григоре Драгош
|2
|0
|Catalin Hlistei
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Anestis Nastos
|1
|0
|Црепуля Любян
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Молдован Хорациу
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
0
0%
5
42%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1
ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 0:1 Сепси - Университатя Крайова 2:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2
Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Дунэря Кэлэраши 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Рапид Бухарест 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|9
|0
|1
|15 - 5
|27
|2.
|Университатя Крайова
|20
|7
|4
|9
|23 - 21
|25
|3.
|Ботошани
|10
|6
|3
|1
|11 - 7
|21
|4.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|5.
|Волунтари
|10
|6
|0
|4
|14 - 12
|18
|6.
|Вииторул Констанца
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|12.
|Сепси
|11
|1
|7
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|14.
|Динамо Бухарест
|11
|2
|1
|8
|9 - 26
|7
|15.
|Академика Клинчени
|10
|0
|2
|8
|8 - 22
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|10
|5
|3
|2
|14 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|4.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|5.
|Волунтари
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|10.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Сепси
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|Университатя Крайова
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|9.
|Волунтари
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|5
|0
|0
|5
|0 - 16
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|4
|1
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Албу Кристиан
|4
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|5
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0