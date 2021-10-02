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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Эстерсунд
0'
34' Желтая карточка
Хауган Эйрик
1:0
40' Гол
Карим Садат
1:1
43' Гол
Тёрготт Блэйр
49' Желтая карточка
Штольт Малкольм
76' Вторая желтая карточка
Штольт Малкольм
80'
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
18
Викстрём
Эмиль
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
22
Колкетт
Чарли
20
Хёрберг
Феликс
13
Фрицсон
Людвиг
8
Ссеванкамбо
Исак
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
Хальмстад
4-4-2
Эстерсунд
4-1-2-1-2

Ход матча

34'
 
Хауган Эйрик
40'
Карим Садат
(Алланссон Йоэль)
1:0
43'
1:1
Тёрготт Блэйр
(Хёрберг Феликс)
49'
 
Штольт Малкольм
69'
 
Вейманс Марко
Хёрберг Феликс
75'
 
Бельман Хенрик
Колкетт Чарли
76'
 
Штольт Малкольм
77'
Ахльстранд Эрик
Викстрём Эмиль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Хальмстад
Эстерсунд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:1
К
0:0
А
0:0
А
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.23
Карим Садат 4 0.18
Боман Микаэль 2 0.09
Аль-Аммари Амир 2 0.09
Кроон Самуэль 1 0.05
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 9 0.41
Кпозо Патрик 2 0.09
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.09
Мукийби Рональд 2 0.09
Кроон Симон 1 0.05
Хёрберг Феликс 1 0.05
Авад Ахмед 1 0.05
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.05
Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
Ссеванкамбо Исак 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Вейманс Марко 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бенгтссон Андреас 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 5 0
Арин Франк 3 1
Менса Самуэль 4 0
Сонко-Сундберг Ноа 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Тёрготт Блэйр 3 0
Ссеванкамбо Исак 3 0
Досис Николаос 3 0
Кейта Али II 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Вейманс Марко 2 0
Штольт Малкольм 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Кпозо Патрик 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 18
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

6
20
1 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
1
17%
4
20%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
3
50%
6
30%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 10
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 12
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-ом тайме 9
8 Во 2-ом тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

13
21
7 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 12
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
23%
2
10%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
4
19%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
7
33%
76-90

Пропущено

19
35
6 В 1-ом тайме 17
13 Во 2-ом тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
3
16%
5
14%
1-15
2
11%
6
17%
16-30
1
5%
6
17%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
5
26%
4
11%
61-75
6
32%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0
Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Эребру - Хальмстад 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0
Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Мьельбю - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Варберг БоИС 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 21 12 5 4 31 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
9. Сириус Заявка 21 7 6 8 23 - 33 27
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Хальмстад 1:1 Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд 1:1 Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад 1:1 Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд 1:1 Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Сириус Заявка 11 2 5 4 12 - 22 11
9. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад 1:1 Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд 1:1 Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Эстерсунд
2.63
4.00
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 1:1 Эстерсунд онлайн




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