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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хальмстад
1:1
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
34' Желтая карточка
Хауган Эйрик
1:0
40' Гол
Карим Садат
1:1
43' Гол
Тёрготт Блэйр
49' Желтая карточка
Штольт Малкольм
76' Вторая желтая карточка
Штольт Малкольм
86' Желтая карточка
Кейта Али
90'+7
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
18
Викстрём
Эмиль
24
Аль-Аммари
Амир
6
Алланссон
Йоэль
11
Кроон
Самуэль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
22
Колкетт
Чарли
20
Хёрберг
Феликс
13
Фрицсон
Людвиг
8
Ссеванкамбо
Исак
17
Штольт
Малкольм
7
Тёрготт
Блэйр
Хальмстад
4-4-2
Эстерсунд
4-1-2-1-2

Ход матча

34'
 
Хауган Эйрик
40'
Карим Садат
(Алланссон Йоэль)
1:0
43'
1:1
Тёрготт Блэйр
(Хёрберг Феликс)
49'
 
Штольт Малкольм
69'
 
Вейманс Марко
Хёрберг Феликс
75'
 
Бельман Хенрик
Колкетт Чарли
76'
 
Штольт Малкольм
77'
Ахльстранд Эрик
Викстрём Эмиль
 
86'
 
Кейта Али
89'
Боман Микаэль
Карим Садат
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

История личных встреч

Хальмстад
Эстерсунд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:1
К
0:0
А
0:0
А
1:0
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.23
Карим Садат 4 0.18
Боман Микаэль 2 0.09
Аль-Аммари Амир 2 0.09
Кроон Самуэль 1 0.05
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 9 0.41
Кпозо Патрик 2 0.09
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.09
Мукийби Рональд 2 0.09
Кроон Симон 1 0.05
Хёрберг Феликс 1 0.05
Авад Ахмед 1 0.05
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.05
Карлссон Грач Себастьян 1 0.05
Ссеванкамбо Исак 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Вейманс Марко 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бенгтссон Андреас 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 5 0
Арин Франк 3 1
Менса Самуэль 4 0
Сонко-Сундберг Ноа 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Штольт Малкольм 2 1
Тёрготт Блэйр 3 0
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Досис Николаос 3 0
Бельман Хенрик 2 0
Вейманс Марко 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Кпозо Патрик 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

7
21
2 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
3
43%
6
29%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 10
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
33%
5
28%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-ом тайме 9
8 Во 2-ом тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90

Забито

14
22
8 В 1-ом тайме 10
6 Во 2-ом тайме 12
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
29%
7
32%
76-90

Пропущено

20
36
7 В 1-ом тайме 18
13 Во 2-ом тайме 18
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
3
15%
5
14%
1-15
2
10%
6
17%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
5
25%
4
11%
61-75
6
30%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0
Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Эребру - Хальмстад 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0
Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Мьельбю - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Варберг БоИС 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 21 13 5 3 37 - 17 44
2. Мальмё Заявка 21 12 5 4 45 - 24 41
3. АИК Заявка 21 12 5 4 31 - 18 41
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 21 11 3 7 34 - 22 36
6. Кальмар Заявка 21 9 7 5 24 - 21 34
7. Хаммарбю Заявка 21 9 7 5 35 - 27 34
8. Варберг БоИС Заявка 22 7 7 8 25 - 27 28
9. Сириус Заявка 21 7 6 8 23 - 33 27
10. Хеккен Заявка 21 6 7 8 31 - 31 25
11. Хальмстад Заявка 22 4 11 7 15 - 19 23
12. Дегерфорс Заявка 22 6 4 12 23 - 39 22
13. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
14. Мьельбю Заявка 21 4 9 8 17 - 19 21
15. Эребру Заявка 21 4 4 13 15 - 42 16
16. Эстерсунд Заявка 22 3 4 15 20 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 11 9 2 0 20 - 6 29
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 11 7 3 1 28 - 13 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
7. Кальмар Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8. Сириус Заявка 10 5 1 4 11 - 11 16
9. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
10. Дегерфорс Заявка 10 5 1 4 15 - 13 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 11 3 1 7 17 - 16 10
16. Эребру Заявка 10 2 4 4 8 - 14 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 10 5 3 2 13 - 7 18
2. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
3. Мальмё Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
7. Варберг БоИС Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
8. Сириус Заявка 11 2 5 4 12 - 22 11
9. Хаммарбю Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
10. Хеккен Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
11. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
12. Хальмстад Заявка 11 2 3 6 7 - 12 9
13. Мьельбю Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 12 0 2
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
3. Мальмё Колак Антонио-Мирко 11 1 4
4. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
5. Сириус Куаку Кристиан III 10 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 9 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Тёрготт Блэйр бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Карим Садат бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Хауган Эйрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хальмстад 1:1 Эстерсунд онлайн




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