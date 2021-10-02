Швеция: Аллсвенскан 2021
Хальмстад
1:1
Конец матча
Стадион: Oerjans Vall
Эстерсунд
34' Желтая карточкаХауган Эйрик
1:0
40' ГолКарим Садат
1:1
43' ГолТёрготт Блэйр
49' Желтая карточкаШтольт Малкольм
76' Вторая желтая карточкаШтольт Малкольм
86' Желтая карточкаКейта Али
10
Карим
Садат
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
34'
40'
1:0
43'
1:1
49'
76'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Хальмстад
Эстерсунд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.23
|Карим Садат
|4
|0.18
|Боман Микаэль
|2
|0.09
|Аль-Аммари Амир
|2
|0.09
|Кроон Самуэль
|1
|0.05
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|9
|0.41
|Кпозо Патрик
|2
|0.09
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.09
|Мукийби Рональд
|2
|0.09
|Кроон Симон
|1
|0.05
|Хёрберг Феликс
|1
|0.05
|Авад Ахмед
|1
|0.05
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.05
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.05
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Куртулус Эдвин
|3
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Арин Франк
|3
|1
|Менса Самуэль
|4
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Штольт Малкольм
|2
|1
|Тёрготт Блэйр
|3
|0
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Вейманс Марко
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Кпозо Патрик
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 18
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
7
21
2 В 1-ом тайме 9
5 Во 2-ом тайме 12
2 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
3
43%
6
29%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-ом тайме 8
3 Во 2-ом тайме 10
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 13
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
4
22%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
33%
5
28%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-ом тайме 9
8 Во 2-ом тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
23%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
4
27%
76-90
Забито
14
22
8 В 1-ом тайме 10
6 Во 2-ом тайме 12
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
21%
2
9%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
29%
7
32%
76-90
Пропущено
20
36
7 В 1-ом тайме 18
13 Во 2-ом тайме 18
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 18
3
15%
5
14%
1-15
2
10%
6
17%
16-30
2
10%
7
19%
31-45
2
10%
4
11%
46-60
5
25%
4
11%
61-75
6
30%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1 Гётеборг - Хальмстад 2:0
Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Мьельбю 1:1 Эребру - Хальмстад 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 поражений
Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1 Сириус - Эстерсунд 1:0
Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Мьельбю - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Варберг БоИС 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 17
|44
|2.
|Мальмё
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|45 - 24
|41
|3.
|АИК
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|31 - 18
|41
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|21
|11
|3
|7
|34 - 22
|36
|6.
|Кальмар
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|35 - 27
|34
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|9.
|Сириус
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 33
|27
|10.
|Хеккен
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|31 - 31
|25
|11.
|Хальмстад
|Заявка
|22
|4
|11
|7
|15 - 19
|23
|12.
|Дегерфорс
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|23 - 39
|22
|13.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|14.
|Мьельбю
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|17 - 19
|21
|15.
|Эребру
|Заявка
|21
|4
|4
|13
|15 - 42
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|20 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|20 - 6
|29
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 13
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|7.
|Кальмар
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|10.
|Дегерфорс
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 16
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 7
|18
|2.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|3.
|Мальмё
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|7.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 22
|11
|9.
|Хаммарбю
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|10.
|Хеккен
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 12
|9
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|12
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
|5.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|10
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|9
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0