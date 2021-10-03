Испания: Ла Лига 2021-2022
Хетафе
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Сосьедад
37' Желтая карточкаДьене Даконам
1:0
40' ГолРамирес Сандро
44' Желтая карточкаМерино Микель
13
Сория
Давид
15
Куэнка
Хорхе
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Конде ДиегоВратарь
-
34 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
19 Поведа ДариоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Запасные игроки
-
13 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Джуара НаисПолузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
40'
1:0
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Хетафе
Реал Сосьедад
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Стефан
|1
|0.13
|Рамирес Сандро
|1
|0.13
|Максимович Неманья
|0
|0
|Аленья Карлес
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|5 (2)
|0.63
|Ариц Элустондо
|2
|0.25
|Барренечеа Андер
|1
|0.13
|Мерино Микель
|1
|0.13
|Лобете Хулен
|1
|0.13
|Сильва Давид
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аленья Карлес
|3
|1
|Кабако Эрик
|2
|1
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Тимор Давид
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Дьене Даконам
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
|Арамбарри Мауро
|1
|0
|Чема Родригес
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Масиас Хосе
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Норман Робен
|3
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Исак Александр
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Пачеко Хон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
3
75%
1
17%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
0
5 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
2
10
2 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
4
33%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1
Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Уэска - Хетафе 0:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Уэска - Реал Сосьедад 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|10 - 7
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|6 - 3
|9
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|13.
|Бетис
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|20.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Хетафе 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Хетафе
13.1% (18)
Ничья
22.6% (31)
Реал Сосьедад
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
26.3% (36)
0:1 Реал Сосьедад
26.3% (36)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:1 Хетафе
7.3% (10)
0:2 Реал Сосьедад
7.3% (10)
1:0 Хетафе
5.1% (7)
0:3 Реал Сосьедад
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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