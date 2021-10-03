  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Хетафе
1:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
37' Желтая карточка
Дьене Даконам
1:0
40' Гол
Рамирес Сандро
43' Желтая карточка
Мерино Микель
66' Желтая карточка
Сория Давид
1:1
68' Гол
Оярсабаль Микель
72' Желтая карточка
Аленья Карлес
74' Желтая карточка
Горосабел Андони
86' Желтая карточка
Унал Энес
90'+4
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
15
Куэнка
Хорхе
17
Оливера
Матиас
18
Арамбарри
Мауро
5
Флорентину
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
7
Мата
Хайме
12
Рамирес
Сандро
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
8
Мерино
Микель
29
Наварро
Роберто
10
Оярсабаль
Микель
35
Лобете
Хулен
Хетафе
4-3-3
Реал Сосьедад
4-1-4-1

Ход матча

37'
Дьене Даконам
 
40'
Рамирес Сандро
(Аленья Карлес)
1:0
43'
 
Мерино Микель
56'
 
Барренечеа Андер
Наварро Роберто
56'
 
Исак Александр
Лобете Хулен
66'
Сория Давид
 
68'
1:1
Оярсабаль Микель
(Горосабел Андони)
72'
Аленья Карлес
 
74'
 
Горосабел Андони
75'
Унал Энес
Арамбарри Мауро
 
75'
Сильва Хонатан
Мата Хайме
 
82'
 
Янузай Аднан
Порту Кристиан
82'
 
Субельдия Игор
Горосабел Андони
84'
Поведа Дарио
Аленья Карлес
 
84'
Иглесиас Хуан
Дамиан Суарес
 
86'
Унал Энес
 
89'
Масиас Хосе
Рамирес Сандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

История личных встреч

Хетафе
Реал Сосьедад

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 0.25
Митрович Стефан 1 0.13
Аленья Карлес 0 0
Максимович Неманья 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.75
Ариц Элустондо 2 0.25
Барренечеа Андер 1 0.13
Мерино Микель 1 0.13
Лобете Хулен 1 0.13
Сильва Давид 0 0
Горосабел Андони 0 0
Субельдия Игор 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аленья Карлес 4 1
Кабако Эрик 2 1
Дамиан Суарес 3 0
Дьене Даконам 2 0
Унал Энес 2 0
Рамирес Сандро 2 0
Оливера Матиас 2 0
Сория Давид 1 0
Тимор Давид 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Мата Хайме 1 0
Максимович Неманья 1 0
Арамбарри Мауро 1 0
Чема Родригес 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Масиас Хосе 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 3 0
Горосабел Андони 2 0
Муньос Айхен 2 0
Янузай Аднан 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Порту Кристиан 1 0
Исак Александр 1 0
Субименди Мартин 1 0
Пачеко Хон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
8
2 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
0
5 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 10
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
31%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Бетис - Хетафе 2:0 Хетафе - Атлетико М 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Хетафе - Эльче 0:1
Барселона - Хетафе 2:1 Хетафе - Севилья 0:1 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Брайтон 2:0 Сарагоса - Хетафе 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Фуэнлабрада - Хетафе 0:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Хетафе - Ренн 2:1 Хетафе - УД Ибица 1:0 Гранада - Хетафе 0:0 Хетафе - Леванте 2:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Эйбар 0:1 Вильярреал - Хетафе 1:0 Уэска - Хетафе 0:2
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Реал Сосьедад - Осасуна 1:3 Реал Сосьедад - Эйбар 3:1 АЗ Алкмаар - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Реал Сосьедад - Уэска 6:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Вальядолид 4:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Уэска - Реал Сосьедад 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья 0:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 8 0 1 7 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Севилья 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Хетафе 13.1% (18)
X 22.6% (31)
Реал Сосьедад 64.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Хетафе 1:1 Реал Сосьедад онлайн


Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Хетафе
13.1% (18)
Ничья
22.6% (31)
Реал Сосьедад
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
26.3% (36)
0:1 Реал Сосьедад
26.3% (36)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:1 Хетафе
7.3% (10)
0:2 Реал Сосьедад
7.3% (10)
1:0 Хетафе
5.1% (7)
0:3 Реал Сосьедад
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 