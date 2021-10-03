Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Субименди Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Наварро Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

44' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Ариц Элустондо получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Ариц Элустондо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Г О О О О Л - Рамирес Сандро забивает с левой ноги!

40' Аленья Карлес разрезает оборону соперника отличным пасом

39' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Матч возобновлен

37' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Дьене Даконам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Удар от ворот произведет Хетафе

35' Как он промахнулся? Лобете Хулен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Удар от ворот произведет Хетафе

34' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Флорентину задерживает мяч рукой

30' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Хетафе

26' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

24' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Порту Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Куэнка Хорхе из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

15' Куэнка Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Хетафе

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Мерино Микель получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Мерино Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хетафе начинает с центра поля