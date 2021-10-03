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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион: Зрители: 23377
Реал Мадрид
0'
11' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
1:0
17' Гол
Рауль де Томас
29' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
48'
13
Лопес
Диего
12
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
3
Педроса
Адриа
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
22
Видаль
Алеш
14
Мелендо
Оскар
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
4
Алаба
Давид
15
Вальверде
Федерико
10
Модрич
Лука
8
Кроос
Тони
25
Камавинга
Эдуардо
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Эспаньол
4-2-3-1
Реал Мадрид
4-4-2

Ход матча

11'
Эмбарба Адриан
 
17'
Рауль де Томас
(Эмбарба Адриан)
1:0
29'
 
Камавинга Эдуардо
46'
 
Родриго
Камавинга Эдуардо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

История личных встреч

Эспаньол
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 3 (1) 0.38
Кабрера Леандро 1 0.13
Видаль Алеш 1 0.13
Эмбарба Адриан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 8 (1) 1
Винисиус Жуниор 5 0.63
Асенсио Марко 3 0.38
Бэйл Гарет 1 0.13
Иско Аларкон 1 0.13
Начо Фернандес 1 0.13
Карвахаль Даниэль 1 0.13
Камавинга Эдуардо 1 0.13
Алаба Давид 0 0
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серхи Гомес 1 1
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Лопес Диего 1 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хиль Оскар II 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
21
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 16
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
25%
7
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2
Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 4:0 Альмерия - Эспаньол 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 8 5 2 1 21 - 9 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
12. Эспаньол 1:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 7 9
13. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
14. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Эспаньол 1:0 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8. Реал Мадрид 0:1 Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
13. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
14. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 0:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол 1:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Валенсия Альдерете Омар 5 0
4. Эльче Верду Гонсало 5 0
5. Алавес Дуарте Рубен 3 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Кросс диагональ на Винисиуса, тот сразу же в штрафную, и мяч в руках у Лопеса. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм стартовал. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 45'
    Метров с 22-ух Де Томас пробил по воротам Куртуа, но мяч ушел далеко на трибуны. 
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена к первому тайму. 
  • 44'
    Подходит к концу первый тайм, с довольно неожиданным, но в целом справедливым счетом на табло. 
  • 42'
    Дальний удар Хиля метров с 30-и. Неплохо, мимо створа, однако рядом со штангой. 
  • Угловой
    41'
    Корнер от "Эспаньола", подача на ближнюю, оборона отбивается. 
  • 40'
    Хороший стандарт для "Реала". Алаба подал в штрафную, Милитао пробил головой. Рядом со стойкой. 
  • 39'
    Неплохие пару минут в исполнении хозяев, но без опасности. 
  • Желтая карточка
    38'
    Помощник главного тренера "Эспаньола" получает желтую. 
  • 37'
    Прострел с левого фланга, Де Томас получил мяч, и затем упал, но явно сам. Тут никакого пенальти явно, с чем согласен и судья. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Много фолов сегодня. Вот очередной от Эмбарбы, который вполне может рассердить арбитра такими частыми нарушениями. 
  • Угловой
    35'
    Подача от Кросса на ближнюю, но здесь только защитники "Эспаньола". 
  • 34'
    Бензема пытается продавить по левому флангу, но не выходит и получается только угловой. 
  • 33'
    Подача с правого фланга, высоченная свечка над штрафной, и мяч остается у "Реала".
  • 32'
    Винисиус финтит на левом фланге, затем передача в центр и вновь потеря. 
  • 30'
    Возобновилась игра. Бензема отдал на Вальверде, затем футболист подает, но попадает в защитника. Ну примерно так и проходит большинство атак "Реал" сегодня.
  • Травма, повреждение
    29'
    Лежит на газоне Баре после фола Камавинги, похоже довольно грубое нарушение было. 
  • Желтая карточка
    28'
    Наконец решение, которое точно устроит фанатов "Эспаньола". Камавинга за третий свой фол получает "горчичник". 
  • 27'
    А вот судейство арбитра сегодня явно не нравится трибунам. Уже почти на каждое решение судьи трибуны свистят. 
  • 26'
    Заметно затихла игра, "Реал", похоже не сильно торопиться отыграться, просто держа все под контролем. 
  • 25'
    Высоко прессингует "Реал", но пока это плодов не приносит. Только фол в атаке.
  • 24'
    Короткий пас, а затем уже подача в штрафную, где никому не удается пробить. 
  • 23'
    А вот уже шанс, а вернее стандарт для "Эспаньола". До ворот далеко, но разыграть опасно вполне можно. 
  • 22'
    Атакует "Реал", но из лучших шансов пока только удары в Лопеса. 
  • 21'
    Карим Бензема пробил из-за пределов штрафной площади, но вновь точно в Лопеса. Как-то не очень сегодня с ударами у француза. 
  • 20'
    Наседает постепенно "Реал", а для хозяев это вполне шанс для контратак, вот сейчас неплохо убежали, но Эмбарбу упустил мяч. 
  • Опасный момент
    19'
    Ого! Милитао со своей половины поля зарядил по чужим воротам и чуть не положил за шиворот Лопесу! Необычный момент. 
  • 18'
    Вот это поворот! Ну, ждем теперь ответа от "Реала", учитывая как начиналась игра. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! После передачи на правый фланг последовал прострел, адресатом которого оказался Де Томас, а затем форвард буквально расстрелял Куртуа с пары метров!
  • 16'
    "Эспаньол" ненадолго забрал мяч себе, но продвинуться вперед пока не удается, хотя вот все же следует сильная передача по флангу...
  • 15'
    Какая шикарная передача от Мелендо, но его партнер не сумел толком обработать или пробить сразу. В итоге только удар от ворот. 
  • 14'
    "Реал" входит в штрафную, Бензема сместился вправо и пробил в створ. Лопес все контролировал. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Камавинга нарушил правила на половине поля соперника. Оттуда же последовал заброс вперед, но мяч дошел только до Куртуа. 
  • Желтая карточка
    11'
    Эмбарба столкнулся с соперником в центре поля и получил желтую карточку. 
  • Угловой
    10'
    Первый корнер хозяев оканчивается не очень удачно, и вот уже "Реал" идет вперед.
  • 9'
    Удар "Эспаньола" издали, Куртуа отбивает мяч на угловой. 
  • 8'
    "Реал" куда больше контролирует мяч, но пока без сильной опасности. 
  • Угловой
    7'
    Кросс разыгрывает корнер, затем подача на Алабу, но удара не вышло. 
  • 6'
    Передача по левому флангу от "Реала" и оттуда же подача Алабы. Точно в защитника, угловой будет. 
  • Опасный момент
    5'
    "Реал" перехватил мяч на чужой половине, мяч дошел до Бензема, который пробил с линии штрафной. Лопес на месте, но было опасно. 
  • 4'
    Неудачная диагональ от Модрича, и мяч уходит за линию поля. 
  • 3'
    Подача Мадрида с левого фланга в штрафную, защитники отбиваются. 
  • 2'
    "Эспаньол" фолит на чужой половине, и "Реал" начинает позиционную атаку со своей части поля. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эспаньол 1:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Реал Мадрид

Исход игры
Эспаньол
0.7% (1)
Ничья
6.9% (10)
Реал Мадрид
92.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (76)
Меньше
44.12% (60)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
41% (59)
0:2 Реал Мадрид
25.7% (37)
0:1 Реал Мадрид
9.7% (14)
1:3 Реал Мадрид
9% (13)
1:1 Ничья
5.6% (8)
0:3 Реал Мадрид
2.1% (3)
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