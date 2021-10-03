Испания: Ла Лига 2021-2022
Эспаньол
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 23377
Реал Мадрид
11' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
1:0
17' ГолРауль де Томас
29' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
13
Лопес
Диего
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
22
Видаль
Алеш
17
Васкес
Лукас
10
Модрич
Лука
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
32 ГориЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
История личных встреч
Эспаньол
Реал Мадрид
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
166.7%
1 победа 5 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед
28 матчей
7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|3 (1)
|0.38
|Кабрера Леандро
|1
|0.13
|Видаль Алеш
|1
|0.13
|Эмбарба Адриан
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|8 (1)
|1
|Винисиус Жуниор
|5
|0.63
|Асенсио Марко
|3
|0.38
|Бэйл Гарет
|1
|0.13
|Иско Аларкон
|1
|0.13
|Начо Фернандес
|1
|0.13
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.13
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.13
|Алаба Давид
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серхи Гомес
|1
|1
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Рауль де Томас
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Лопес Диего
|1
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Баре Кейди
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хиль Оскар II
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 9
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
100%
1
20%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
21
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 16
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
2
10%
1-15
1
25%
3
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
5
24%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
25%
7
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2
Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4 Эспаньол - Картахена 0:2 Сарагоса - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Малага 3:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 4:0 Альмерия - Эспаньол 1:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2
Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Челси - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 2:0 Реал Мадрид - Челси 1:1 Реал Мадрид - Бетис 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Реал Мадрид
Исход игры
Эспаньол
0.7% (1)
Ничья
6.9% (10)
Реал Мадрид
92.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (76)
Меньше
44.12% (60)
Обе команды забьют
Да
58.82% (80)
Нет
41.18% (56)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
41% (59)
0:2 Реал Мадрид
25.7% (37)
0:1 Реал Мадрид
9.7% (14)
1:3 Реал Мадрид
9% (13)
1:1 Ничья
5.6% (8)
0:3 Реал Мадрид
2.1% (3)
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