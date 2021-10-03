Кросс диагональ на Винисиуса, тот сразу же в штрафную, и мяч в руках у Лопеса.

Метров с 22-ух Де Томас пробил по воротам Куртуа, но мяч ушел далеко на трибуны.

44' Подходит к концу первый тайм, с довольно неожиданным, но в целом справедливым счетом на табло.

42' Дальний удар Хиля метров с 30-и. Неплохо, мимо створа, однако рядом со штангой.

41' Корнер от "Эспаньола", подача на ближнюю, оборона отбивается.

40' Хороший стандарт для "Реала". Алаба подал в штрафную, Милитао пробил головой. Рядом со стойкой.

39' Неплохие пару минут в исполнении хозяев, но без опасности.

38' Помощник главного тренера "Эспаньола" получает желтую.

37' Прострел с левого фланга, Де Томас получил мяч, и затем упал, но явно сам. Тут никакого пенальти явно, с чем согласен и судья.

36' Много фолов сегодня. Вот очередной от Эмбарбы, который вполне может рассердить арбитра такими частыми нарушениями.

35' Подача от Кросса на ближнюю, но здесь только защитники "Эспаньола".

34' Бензема пытается продавить по левому флангу, но не выходит и получается только угловой.

33' Подача с правого фланга, высоченная свечка над штрафной, и мяч остается у "Реала".

32' Винисиус финтит на левом фланге, затем передача в центр и вновь потеря.

30' Возобновилась игра. Бензема отдал на Вальверде, затем футболист подает, но попадает в защитника. Ну примерно так и проходит большинство атак "Реал" сегодня.

29' Лежит на газоне Баре после фола Камавинги, похоже довольно грубое нарушение было.

28' Наконец решение, которое точно устроит фанатов "Эспаньола". Камавинга за третий свой фол получает "горчичник".

27' А вот судейство арбитра сегодня явно не нравится трибунам. Уже почти на каждое решение судьи трибуны свистят.

26' Заметно затихла игра, "Реал", похоже не сильно торопиться отыграться, просто держа все под контролем.

25' Высоко прессингует "Реал", но пока это плодов не приносит. Только фол в атаке.

24' Короткий пас, а затем уже подача в штрафную, где никому не удается пробить.

23' А вот уже шанс, а вернее стандарт для "Эспаньола". До ворот далеко, но разыграть опасно вполне можно.

22' Атакует "Реал", но из лучших шансов пока только удары в Лопеса.

21' Карим Бензема пробил из-за пределов штрафной площади, но вновь точно в Лопеса. Как-то не очень сегодня с ударами у француза.

20' Наседает постепенно "Реал", а для хозяев это вполне шанс для контратак, вот сейчас неплохо убежали, но Эмбарбу упустил мяч.

19' Ого! Милитао со своей половины поля зарядил по чужим воротам и чуть не положил за шиворот Лопесу! Необычный момент.

18' Вот это поворот! Ну, ждем теперь ответа от "Реала", учитывая как начиналась игра.

17' Г-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! После передачи на правый фланг последовал прострел, адресатом которого оказался Де Томас, а затем форвард буквально расстрелял Куртуа с пары метров!

16' "Эспаньол" ненадолго забрал мяч себе, но продвинуться вперед пока не удается, хотя вот все же следует сильная передача по флангу...

15' Какая шикарная передача от Мелендо, но его партнер не сумел толком обработать или пробить сразу. В итоге только удар от ворот.

14' "Реал" входит в штрафную, Бензема сместился вправо и пробил в створ. Лопес все контролировал.

13' Камавинга нарушил правила на половине поля соперника. Оттуда же последовал заброс вперед, но мяч дошел только до Куртуа.

11' Эмбарба столкнулся с соперником в центре поля и получил желтую карточку.

10' Первый корнер хозяев оканчивается не очень удачно, и вот уже "Реал" идет вперед.

9' Удар "Эспаньола" издали, Куртуа отбивает мяч на угловой.

8' "Реал" куда больше контролирует мяч, но пока без сильной опасности.

7' Кросс разыгрывает корнер, затем подача на Алабу, но удара не вышло.

6' Передача по левому флангу от "Реала" и оттуда же подача Алабы. Точно в защитника, угловой будет.

5' "Реал" перехватил мяч на чужой половине, мяч дошел до Бензема, который пробил с линии штрафной. Лопес на месте, но было опасно.

4' Неудачная диагональ от Модрича, и мяч уходит за линию поля.

3' Подача Мадрида с левого фланга в штрафную, защитники отбиваются.

2' "Эспаньол" фолит на чужой половине, и "Реал" начинает позиционную атаку со своей части поля.