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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эспаньол
 
Позже

Стадион:
Реал Мадрид

История личных встреч

Эспаньол
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
0%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
-100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
166.7%
-100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

25 матчей

0%
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

0%
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

0%
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

28 матчей

7.1%
10.7%
82.2%
2 победы 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
2 победы 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

3.6%
32.1%
64.3%
1 победа 9 ничьих 18 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:0
П
2:4
П
1:0
П
1:0
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
6:0
П
0:6
П
1:4
П
3:0
П
3:1
КК
1:0
КК
0:1
П
0:1
П
1:1
П
2:2
П
5:0
П
0:4
П
0:1
П
3:0
П
3:0
П
0:3
П
0:2
П
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рауль де Томас 2 (1) 0.29
Кабрера Леандро 1 0.14
Видаль Алеш 1 0.14
Эмбарба Адриан 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 8 (1) 1.14
Винисиус Жуниор 5 0.71
Асенсио Марко 3 0.43
Бэйл Гарет 1 0.14
Иско Аларкон 1 0.14
Начо Фернандес 1 0.14
Карвахаль Даниэль 1 0.14
Камавинга Эдуардо 1 0.14
Алаба Давид 0 0
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Вальверде Федерико 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серхи Гомес 1 1
Кабрера Леандро 2 0
Рауль де Томас 2 0
Ману Морланес 2 0
Рибаудо Нико 2 0
Лопес Диего 1 0
Гори 1 0
Вадильо Альваро 1 0
Видаль Алеш 1 0
Баре Кейди 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хиль Оскар II 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Милитао Эдер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Реал Мадрид 9.52% (2) 14.29% (3) 0 23.81% (5) 19.05% (4) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Севилья 2:0 Эспаньол Эспаньол 1:0 Алавес Бетис 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:2 Атлетико М
Мальорка 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:0 Вильярреал Осасуна 0:0 Эспаньол Фиорентина 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Кадис Гранада 1:1 Эспаньол Эспаньол 0:2 Райо Вальекано Лас-Пальмас 1:0 Эспаньол Алькоркон 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Тенерифе Понферрадина 1:4 Эспаньол Эспаньол 0:2 Картахена Сарагоса 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:0 Малага Эспаньол 4:0 Лас-Пальмас Альмерия 1:1 Эспаньол
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Реал Мадрид 1:2 Шериф Реал Мадрид 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 6:1 Мальорка Валенсия 1:2 Реал Мадрид
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:2 Сельта Бетис 0:1 Реал Мадрид Леванте 3:3 Реал Мадрид Алавес 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Милан Глазго Рейнджерс 2:1 Реал Мадрид Райо Вальекано 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Гранада 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Севилья Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Эспаньол 2.1% (1)
    X 4.2% (2)
    Реал Мадрид 93.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.25
    4.36
    1.74
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эспаньол - Реал Мадрид онлайн


    Прогнозы на матч Эспаньол - Реал Мадрид

    Исход игры
    Эспаньол
    2.1% (1)
    Ничья
    4.2% (2)
    Реал Мадрид
    93.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    47.9% (23)
    0:2 Реал Мадрид
    20.8% (10)
    1:3 Реал Мадрид
    12.5% (6)
    0:1 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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