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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Эльче
1:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Сельта
0'
35' Желтая карточка
Фернандес Хосан
1:0
49' Гол
Бенедетто Дарио
58' Желтая карточка
Барраган Антонио
59'
1
Касилья
Кико
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
3
Роко
Энсо
17
Фернандес
Хосан
8
Гутьеррес
Хосе
21
Маскарель
Омар
16
Фидель
Чавес
22
Мохика
Хоан
12
Лукас
Перес
18
Бенедетто
Дарио
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
8
Пейнадо
Франсиско
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Эльче
3-5-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

35'
Фернандес Хосан
 
49'
Бенедетто Дарио
(Фидель Чавес)
1:0
51'
Диего Гонсалес
Верду Гонсало
 
56'
Хосема
Диего Гонсалес
 
57'
Пьятти Пабло
Фернандес Хосан
 
57'
Бое Лукас
Лукас Перес
 
58'
Барраган Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Эльче
Сельта

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:1
П
1:0
П
0:1
С
0:2
С
1:2
С
2:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Перес 2 0.25
Мохика Хоан 1 0.13
Бенедетто Дарио 1 0.13
Роко Энсо 1 0.13
Фидель Чавес 0 0
Фернандес Хосан 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 2 0.25
Аспас Яго 2 (1) 0.25
Денис Суарес 1 0.13
Серви Франко 1 0.13
Браис Мендес 1 0.13

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верду Гонсало 5 0
Фидель Чавес 2 0
Маскарель Омар 2 0
Гутьеррес Хосе 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Касилья Кико 1 0
Мохика Хоан 1 0
Роко Энсо 1 0
Фернандес Хосан 1 0
Паласиос Элибельтон 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 3 0
Тапия Ренато 3 0
Браис Мендес 3 0
Мальо Уго 1 1
Солари Аугусто 2 0
Фонтан Хосе 1 0
Нолито Агудо 1 0
Араухо Нестор 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Домингес Карлос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1
Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Эльче - Леванте 1:0 Эльче - Вальядолид 1:1
Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2
Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4 Алавес - Сельта 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
4. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
12. Эльче 1:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
14. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
15. Сельта 0:1 Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
17. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
9. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
10. Эльче 1:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
13. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
14. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Сельта 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сельта 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
17. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Валенсия Альдерете Омар 5 0
4. Эльче Верду Гонсало 5 0
5. Алавес Дуарте Рубен 3 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Эльче 13.5% (19)
X 49.6% (70)
Сельта 36.9% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Сельта
4.18
3.28
3.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эльче 1:0 Сельта онлайн


Прогнозы на матч Эльче 1:0 Сельта

Исход игры
Эльче
13.5% (19)
Ничья
49.6% (70)
Сельта
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
20% (28)
Меньше
80% (112)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.8% (66)
0:1 Сельта
17% (24)
1:2 Сельта
14.9% (21)
1:0 Эльче
7.8% (11)
2:1 Эльче
4.3% (6)
0:2 Сельта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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