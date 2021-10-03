Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Сельта имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

47' Роко Энсо из команды Эльче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Роко Энсо из команды Эльче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Отличные скиллы показывает Фернандес Хосан , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Фидель Чавес из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Сельта

39' Бенедетто Дарио не смог попасть в створ ударом издали

38' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Касилья Кико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Пейнадо Франсиско навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Фернандес Хосан получил желтую карточку от судьи

34' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эльче выполняет удар от ворот.

25' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Гутьеррес Хосе из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Удар от ворот произведет Эльче

22' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Эльче

18' Нолито Агудо не смог попасть в створ ударом издали

17' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тапия Ренато из команды Сельта

13' Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сельта выполняет удар от ворот.

10' Отличный пас сделал Бенедетто Дарио из команды Эльче . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

9' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Фернандес Хосан получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Сельта выполняет удар от ворот.

3' Лукас Перес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Мальо Уго из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сельта начинает с центра поля