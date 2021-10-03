Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
1:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Мартинес Валеро
Сельта
35' Желтая карточкаФернандес Хосан
1:0
49' ГолБенедетто Дарио
58' Желтая карточкаБарраган Антонио
16
Фидель
Чавес
22
Мохика
Хоан
12
Лукас
Перес
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Ход матча
35'
49'
1:0
56'
57'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Сельта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Перес
|2
|0.25
|Мохика Хоан
|1
|0.13
|Бенедетто Дарио
|1
|0.13
|Роко Энсо
|1
|0.13
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|2
|0.25
|Аспас Яго
|2 (1)
|0.25
|Денис Суарес
|1
|0.13
|Серви Франко
|1
|0.13
|Браис Мендес
|1
|0.13
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|5
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Касилья Кико
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Мальо Уго
|1
|1
|Солари Аугусто
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Араухо Нестор
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1
Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Эльче - Леванте 1:0 Эльче - Вальядолид 1:1
Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2
Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4 Алавес - Сельта 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 8
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Эльче
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|14.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|Сельта
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|9.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|10.
|Эльче
|1:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Сельта
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Сельта
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|17.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Сельта
Исход игры
Эльче
13.5% (19)
Ничья
49.6% (70)
Сельта
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
20% (28)
Меньше
80% (112)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.8% (66)
0:1 Сельта
17% (24)
1:2 Сельта
14.9% (21)
1:0 Эльче
7.8% (11)
2:1 Эльче
4.3% (6)
0:2 Сельта
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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