Испания: Ла Лига 2021-2022
Эльче
1:0
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Сельта
35' Желтая карточкаФернандес Хосан
1:0
49' ГолБенедетто Дарио
58' Желтая карточкаБарраган Антонио
72' Желтая карточкаАраухо Нестор
82' Желтая карточкаМальо Уго
89' Желтая карточкаМаскарель Омар
90' Undefined phrase: football_event_Аспас Яго
90' Желтая карточкаКасилья Кико
90' Желтая карточкаМина Сантьяго
16
Фидель
Чавес
22
Мохика
Хоан
12
Лукас
Перес
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
22 Мохика ХоанПолузащитник
-
12 Лукас ПересНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
Ход матча
35'
49'
1:0
56'
57'
58'
72'
82'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
История личных встреч
Эльче
Сельта
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Перес
|2
|0.25
|Мохика Хоан
|1
|0.13
|Бенедетто Дарио
|1
|0.13
|Роко Энсо
|1
|0.13
|Фидель Чавес
|0
|0
|Фернандес Хосан
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|2
|0.25
|Аспас Яго
|2 (1)
|0.25
|Денис Суарес
|1
|0.13
|Серви Франко
|1
|0.13
|Браис Мендес
|1
|0.13
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верду Гонсало
|5
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Фидель Чавес
|2
|0
|Касилья Кико
|2
|0
|Барраган Антонио
|1
|0
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Роко Энсо
|1
|0
|Фернандес Хосан
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальо Уго
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Тапия Ренато
|3
|0
|Браис Мендес
|3
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Солари Аугусто
|2
|0
|Фонтан Хосе
|1
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Эльче 1:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Эльче - Леванте 1:1 Хетафе - Эльче 0:1
Эльче - Севилья 1:1 Атлетико М - Эльче 1:0 Эльче - Атлетик Б 0:0 Эльче - Леванте 1:2 Эльче - Картахена 1:1 Эльче - Алавес 1:0 Эльче - Тенерифе 2:2 Эльче - Сарагоса 0:2 Эльче - Атромитос 6:1 Эльче - Атлетик Б 2:0 Кадис - Эльче 1:3 Эльче - Алавес 0:2 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Атлетико М 0:1 Эльче - Леванте 1:0 Эльче - Вальядолид 1:1
Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2
Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Сельта 2:1 Кадис - Сельта 0:0 Сельта - Севилья 3:4 Алавес - Сельта 1:3 Сельта - Реал Мадрид 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 9
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Севилья
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|11.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|12.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|13.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 3
|8
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|19.
|Гранада
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|20.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Бетис
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|8
|1
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|3.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|5
|2
|1
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|2.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|3.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|4.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
|5.
|Алавес
|Дуарте Рубен
|3
|1
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Сельта
Исход игры
Эльче
13.5% (19)
Ничья
49.6% (70)
Сельта
36.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
20% (28)
Меньше
80% (112)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.8% (66)
0:1 Сельта
17% (24)
1:2 Сельта
14.9% (21)
1:0 Эльче
7.8% (11)
0:2 Сельта
4.3% (6)
2:1 Эльче
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.8% (4)
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