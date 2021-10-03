Второй тайм

100' Обе команды могли выиграть сегодня, но Эльче вырывает победу

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Матч возобновлен

99' Мина Сантьяго получил желтую карточку от судьи

99' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

98' Удар от ворот произведет Эльче

98' Судье надоело, что Касилья Кико тянет время и он наказал его горчичником

98' Аспас Яго не смог попасть в створ ударом издали

97' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Маскарель Омар из команды Эльче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

95' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

92' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сельта , будет отменен из-за фола.

91' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

89' Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Маскарель Омар получил желтую карточку от судьи

87' Сельта выполняет удар от ворот.

85' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Маскарель Омар из команды Эльче сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

84' Матиас Дитуро отбил мяч на угловой после удара Милья Пере из штрафной площади.

84' Хосема из команды Эльче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

82' Мальо Уго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

82' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Сантиметры! Удар с лета нанес Солари Аугусто , но попал в штангу!

80' Мальо Уго из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

80' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

78' Фидель Чавес пробует нанести удар издали, но Матиас Дитуро держит все под контролем

78' Удар от ворот произведет Эльче

77' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Удар от ворот произведет Эльче

74' Сельта выполняет удар от ворот.

74' Гутьеррес Хосе не смог попасть в створ ударом издали

74' Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бенедетто Дарио имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

72' Араухо Нестор получил желтую карточку от судьи

71' Матч возобновлен

70' Бенедетто Дарио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Ох, нехорошо это выглядит. Браис Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Браис Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мохика Хоан из команды Эльче

68' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Хорошую попытку сделал Гутьеррес Хосе . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

66' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

64' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Дитуро Матиас взял и забрал мяч на выходе

64' Хосема делает длинную передачу вперед

63' Удар от ворот произведет Сельта

63' Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Касилья Кико взял и забрал мяч на выходе

62' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

61' Пейнадо Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Эльче

59' Аспас Яго из команды Сельта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Барраган Антонио получил желтую карточку от судьи

57' Удар от ворот произведет Эльче

57' Матч возобновлен

55' Диего Гонсалес VII на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

53' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

51' Матч возобновлен

50' Верду Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Г О О О О Л - Бенедетто Дарио забивает с правой ноги!

48' Мурильо Джейсон бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

47' Удар от ворот произведет Эльче

47' Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали

47' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля