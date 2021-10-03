Испания: Ла Лига 2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Севилья
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
13
Буну
Яссин
23
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
12
Мир
Рафа
17
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Рочина РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
12 Мир РафаНападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Гранада
Севилья
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|2
|0.29
|Дуарте Домингуш
|1
|0.14
|Санчес Герман
|1
|0.14
|Милья Луис
|1 (1)
|0.14
|Рочина Рубен
|0
|0
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ламела Эрик
|3
|0.5
|Эн-Несири Юссеф
|3 (1)
|0.5
|Мир Рафа
|2
|0.33
|Гомес Алехандро
|1
|0.17
|Монтьель Гонсало
|1
|0.17
|Навас Хесус
|0
|0
|Фернандо Режес
|0
|0
|Акунья Маркос
|0
|0
|Рекик Карим
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Санчес Герман
|3
|0
|Монторо Анхель
|2
|0
|Гоналон Максим
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Рочина Рубен
|1
|0
|Бакка Карлос
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламела Эрик
|3
|0
|Делани Томас
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гомес Алехандро
|1
|0
|Фернандо Режес
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Оскар Родригес
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Идрисси Уссама
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
100%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
40%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
2
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2
Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2 Севилья - Гранада 2:1 Гранада - Эйбар 4:1
Севилья
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1 Леванте - Севилья 0:1 Реал Сосьедад - Севилья 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 10
|17
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|5.
|Осасуна
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|7 - 4
|13
|8.
|Барселона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Валенсия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|10.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 3
|11
|12.
|Мальорка
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|14.
|Эльче
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|15.
|Кадис
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|17.
|Гранада
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|19.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|20.
|Хетафе
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|3 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|3 - 0
|10
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Мальорка
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|10.
|Валенсия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|11.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|12.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|14.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|15.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|16.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|17.
|Кадис
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Леванте
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|19.
|Гранада
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|2.
|Осасуна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Бетис
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Севилья
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Кадис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Мальорка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|14.
|Эльче
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|16.
|Барселона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Леванте
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Алавес
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|Хетафе
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|9
|1
|7
|2.
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6
|2
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|2
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|4
|0
|1
|5.
|Бетис
|Виллиан Жозе
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Аленья Карлес
|4
|1
|2.
|Атлетико М
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|3.
|Райо Вальекано
|Балью Иван
|5
|0
|4.
|Валенсия
|Альдерете Омар
|5
|0
|5.
|Эльче
|Верду Гонсало
|5
|0
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Севилья
Исход игры
Гранада
2.8% (4)
Ничья
7% (10)
Севилья
90.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
55.8% (77)
Нет
44.2% (61)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.7% (61)
0:1 Севилья
32.2% (46)
0:2 Севилья
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.9% (7)
1:3 Севилья
3.5% (5)
0:3 Севилья
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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