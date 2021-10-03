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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Севилья
0' 1'
1
Машимиану
Луиш
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
18
Абрам
Луис
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
7
Соро
Альберто
9
Суарес
Луис
III
21
Рочина
Рубен
13
Буну
Яссин
2
Монтьель
Гонсало
23
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
12
Мир
Рафа
17
Ламела
Эрик
Гранада
4-3-3
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Гранада
Севилья

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ТМК
2:1
П
2:0
П
2:1
ТМК
0:2
П
1:4
П
2:1
П
1:1
КК
4:0
КК
1:2
П
5:1
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:1
П
0:3
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.29
Дуарте Домингуш 1 0.14
Санчес Герман 1 0.14
Милья Луис 1 (1) 0.14
Рочина Рубен 0 0
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.5
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.5
Мир Рафа 2 0.33
Гомес Алехандро 1 0.17
Монтьель Гонсало 1 0.17
Навас Хесус 0 0
Фернандо Режес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Монторо Анхель 2 0
Гоналон Максим 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Суарес Луис III 2 0
Мончу Рамон 2 0
Рочина Рубен 1 0
Бакка Карлос 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 0
Делани Томас 1 1
Ракитич Иван 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Фернандо Режес 1 0
Гудель Неманья 1 0
Оскар Родригес 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-ом тайме 5
0 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
100%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
2
40%
3
30%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
2
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
8%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2
Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2 Севилья - Гранада 2:1 Гранада - Эйбар 4:1
Севилья
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Вольфсбург - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Севилья - Валенсия 3:1 Реал Сосьедад - Севилья 0:0
Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Эльче - Севилья 1:1 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Рома - Севилья 0:0 Севилья - ПСЖ 2:2 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Ковентри - Севилья 0:4 Севилья - Алавес 1:0 Вильярреал - Севилья 4:0 Севилья - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:2 Севилья - Атлетик Б 0:1 Севилья - Гранада 2:1 Леванте - Севилья 0:1 Реал Сосьедад - Севилья 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья 0:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 8 0 1 7 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Севилья 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Гранада начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гранада 0:0 Севилья онлайн


Прогнозы на матч Гранада 0:0 Севилья

Исход игры
Гранада
2.8% (4)
Ничья
7% (10)
Севилья
90.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
55.8% (77)
Нет
44.2% (61)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42.7% (61)
0:1 Севилья
32.2% (46)
0:2 Севилья
7.7% (11)
1:1 Ничья
4.9% (7)
1:3 Севилья
3.5% (5)
0:3 Севилья
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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