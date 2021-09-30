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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
 
Позже

Стадион:
Севилья

История личных встреч

Гранада
Севилья

8 матчей

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
-12.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
-12.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

0%
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ТМК
2:1
П
2:0
П
2:1
ТМК
0:2
П
1:4
П
2:1
П
1:1
КК
4:0
КК
1:2
П
5:1
П
4:0
П
1:2
П
3:0
П
1:1
П
0:3
П
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.29
Дуарте Домингуш 1 0.14
Санчес Герман 1 0.14
Милья Луис 1 (1) 0.14
Рочина Рубен 0 0
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ламела Эрик 3 0.5
Эн-Несири Юссеф 3 (1) 0.5
Мир Рафа 2 0.33
Гомес Алехандро 1 0.17
Монтьель Гонсало 1 0.17
Навас Хесус 0 0
Фернандо Режес 0 0
Акунья Маркос 0 0
Рекик Карим 0 0
Хордан Хоан 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Монторо Анхель 2 0
Гоналон Максим 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Суарес Луис III 2 0
Мончу Рамон 2 0
Рочина Рубен 1 0
Бакка Карлос 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламела Эрик 3 0
Делани Томас 1 1
Ракитич Иван 2 0
Гомес Алехандро 1 0
Фернандо Режес 1 0
Гудель Неманья 1 0
Оскар Родригес 1 0
Хордан Хоан 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мир Рафа 1 0
Идрисси Уссама 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2) 0
 Севилья 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сельта 1:0 Гранада Гранада 2:3 Реал Сосьедад Барселона 1:1 Гранада Гранада 1:2 Бетис
Райо Вальекано 4:0 Гранада Гранада 1:1 Валенсия Вильярреал 0:0 Гранада Гранада 3:1 Малага Гранада 3:0 Линенсе Гранада 0:1 Алькоркон Гранада 1:1 Эспаньол Гранада 2:1 Борнмут Гранада 0:0 Хетафе Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар
Севилья Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Вольфсбург 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эспаньол Севилья 3:1 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Севилья 1:1 Ред Булл Зальцбург Эльче 1:1 Севилья Хетафе 0:1 Севилья Севилья 3:0 Райо Вальекано Рома 0:0 Севилья Севилья 2:2 ПСЖ Севилья 1:0 Лас-Пальмас Ковентри 0:4 Севилья Севилья 1:0 Алавес Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 2 0 21 - 8 17
2. Реал Сосьедад Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
3. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 9 - 6 14
5. Райо Вальекано Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Барселона Заявка 6 3 3 0 11 - 5 12
7. Бетис Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Валенсия Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Осасуна Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
10. Атлетик Б Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11. Вильярреал Заявка 6 1 5 0 6 - 3 8
12. Мальорка Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
13. Сельта Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Эспаньол Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Кадис Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
16. Эльче Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
17. Леванте Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
18. Алавес Заявка 6 1 0 5 2 - 11 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе Заявка 7 0 0 7 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
6. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Атлетико М Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Мальорка Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
10. Вильярреал Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Атлетик Б Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Эспаньол Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Эльче Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Осасуна Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18. Кадис Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
20. Хетафе Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Реал Сосьедад Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Райо Вальекано Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Барселона Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Леванте Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
19. Алавес Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 8 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
5. Валенсия Солер Карлос 3 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Эльче Верду Гонсало 5 0
3. Алавес Дуарте Рубен 3 1
4. Хетафе Аленья Карлес 3 1
5. Кадис Ароян Вараздат 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.

    Главный судья: Альберола Хавьер

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Гранада 0% (0)
    X 10.2% (5)
    Севилья 89.8% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гранада
    Ничья
    Севилья
    5.24
    3.60
    1.86
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гранада - Севилья онлайн


    Прогнозы на матч Гранада - Севилья

    Исход игры
    Гранада
    0% (0)
    Ничья
    10.4% (5)
    Севилья
    89.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.42% (29)
    Меньше
    39.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    54.2% (26)
    0:1 Севилья
    20.8% (10)
    0:2 Севилья
    8.3% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:3 Севилья
    4.2% (2)
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