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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бетис
0'
33' Желтая карточка
Фекир Набиль
40' Желтая карточка
Хуанми Мигель
1:0
45' Гол
Данджума Арно
45'+2
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
15
Данджума
Арно
21
Пино
Йереми
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Вильярреал
4-5-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Фекир Набиль
40'
 
Хуанми Мигель
45'
Данджума Арно
(Коклен Франсис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 6
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

История личных встреч

Вильярреал
Бетис

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тригерос Мануэль 2 0.29
Данджума Арно 2 0.29
Пино Йереми 1 0.14
Морено Альберто 1 0.14
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 4 0.5
Хуанми Мигель 3 0.38
Фекир Набиль 1 0.13
Каналес Серхио 1 0.13
Родри Родриго 1 0.13
Эрмосо Кике 1 0.13
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фойт Хуан 1 1
Капу Этьен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Манди Аисса 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 3 0
Песселья Херман 1 1
Гонсалес Эдгар 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Хуанми Мигель 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
14%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Севилья 4:0 Вальядолид - Вильярреал 0:2
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2
Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0 Эйбар - Бетис 1:1 Бетис - Гранада 2:1 Вальядолид - Бетис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 8 5 1 2 10 - 7 16
4. Севилья Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Бетис 0:0 Заявка 8 3 4 1 11 - 7 13
8. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
9. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
11. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
12. Вильярреал 0:0 Заявка 7 1 6 0 6 - 3 9
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
18. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
19. Гранада Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
20. Хетафе 1:0 Заявка 8 1 0 7 3 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Вильярреал 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
13. Бетис 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Хетафе 1:0 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
18. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
20. Гранада Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Бетис 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал 0:0 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе 1:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
3. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 5 2 1
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
2. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
3. Валенсия Альдерете Омар 5 0
4. Эльче Верду Гонсало 5 0
5. Алавес Дуарте Рубен 3 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Вильярреал 72.5% (100)
X 23.2% (32)
Бетис 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Бетис
2.07
3.85
4.31
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Бетис

Исход игры
Вильярреал
72.5% (100)
Ничья
23.2% (32)
Бетис
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.32% (63)
Меньше
53.68% (73)
Обе команды забьют
Да
66.18% (90)
Нет
33.82% (46)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
39.1% (54)
1:0 Вильярреал
23.2% (32)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Вильярреал
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Бетис
2.9% (4)
1:2 Бетис
1.4% (2)
3:1 Вильярреал
1.4% (2)
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