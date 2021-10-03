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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Вильярреал
2:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
33' Желтая карточка
Фекир Набиль
40' Желтая карточка
Хуанми Мигель
1:0
45' Гол
Данджума Арно
56' Желтая карточка
Капу Этьен
62' Желтая карточка
Торрес Пау
2:0
69' Гол
Данджума Арно
72' Желтая карточка
Гонсалес Эдгар
81' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+5
13
Рульи
Херонимо
8
Фойт
Хуан
22
Манди
Аисса
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
19
Коклен
Франсис
6
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
15
Данджума
Арно
21
Пино
Йереми
13
Силва
Руи
19
Бельерин
Эктор
16
Песселья
Херман
3
Гонсалес
Эдгар
33
Миранда
Хуан
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
7
Хуанми
Мигель
12
Виллиан
Жозе
Вильярреал
4-5-1
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Фекир Набиль
40'
 
Хуанми Мигель
45'
Данджума Арно
(Коклен Франсис)
1:0
46'
Морено Альберто
Коклен Франсис
 
46'
 
Тельо Кристиан
Хуанми Мигель
56'
Капу Этьен
 
57'
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
 
58'
 
Морено Алекс
Миранда Хуан
58'
 
Родри Родриго
Руибаль Айтор
62'
Торрес Пау
 
69'
Данджума Арно
(Гомес Мойсес)
2:0
72'
 
Гонсалес Эдгар
72'
 
Камараса Виктор
Виллиан Жозе
72'
 
Иглесиас Борха
Карвалью Вилльям
81'
 
Гидо Родригес
83'
Пенья Рубен
Пино Йереми
 
90'
Иборра Висенте
Капу Этьен
 
90'
Джексон Николас
Данджума Арно
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 8
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Вильярреал
Бетис

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:2
ЛЛ
5:1
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
1:0
П
2:2
П
2:1
ПД
0:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.57
Тригерос Мануэль 2 0.29
Пино Йереми 1 0.14
Морено Альберто 1 0.14
Коклен Франсис 0 0
Гомес Мойсес 0 0
Алькасер Пако 0 0
Диа Булайе 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 4 0.5
Хуанми Мигель 3 0.38
Фекир Набиль 1 0.13
Каналес Серхио 1 0.13
Родри Родриго 1 0.13
Эрмосо Кике 1 0.13
Гидо Родригес 0 0
Гонсалес Эдгар 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Бельерин Эктор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капу Этьен 3 0
Фойт Хуан 1 1
Гомес Мойсес 2 0
Морено Херард 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Коклен Франсис 1 0
Манди Аисса 1 0
Морено Альберто 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Раба Даниэль 1 0
Диа Булайе 1 0
Пино Йереми 1 0
Торрес Пау II 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фекир Набиль 4 0
Гонсалес Эдгар 3 0
Песселья Херман 1 1
Хуанми Мигель 2 0
Монтойя Мартин 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Каналес Серхио 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Браво Клаудио 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Акуоку Поль 1 0
Миранда Хуан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
11%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Эльче 4:1 Мальорка - Вильярреал 0:0
Вильярреал - Аталанта 2:2 Вильярреал - Брага 2:3 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Гранада 0:0 Челси - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Лестер - Вильярреал 3:2 Марсель - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 0:0 Вильярреал - Лион 2:2 Валенсия - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Севилья 4:0 Вальядолид - Вильярреал 0:2
Бетис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ференцварош - Бетис 1:3 Бетис - Хетафе 2:0 Осасуна - Бетис 1:3 Бетис - Эспаньол 2:2
Бетис - Селтик 4:3 Гранада - Бетис 1:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Бетис - Кадис 1:1 Мальорка - Бетис 1:1 Бетис - Рома 5:2 Альмерия - Бетис 2:1 Бетис - Лидс 3:2 Дерби - Бетис 1:0 Бетис - Вулверхэмптон 0:1 Винтертур - Бетис 0:4 Сельта - Бетис 2:3 Бетис - Уэска 1:0 Эйбар - Бетис 1:1 Бетис - Гранада 2:1 Вальядолид - Бетис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья 0:0 Заявка 7 4 3 0 10 - 2 15
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 8 0 1 7 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
16. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
17. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
19. Гранада 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Севилья 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Вильярреал 72.5% (100)
X 23.2% (32)
Бетис 4.3% (6)
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Где смотреть матч Вильярреал 2:0 Бетис онлайн


Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Бетис

Исход игры
Вильярреал
72.5% (100)
Ничья
23.2% (32)
Бетис
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.32% (63)
Меньше
53.68% (73)
Обе команды забьют
Да
66.18% (90)
Нет
33.82% (46)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
39.1% (54)
1:0 Вильярреал
23.2% (32)
1:1 Ничья
19.6% (27)
2:0 Вильярреал
6.5% (9)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Бетис
2.9% (4)
1:2 Бетис
1.4% (2)
3:1 Вильярреал
1.4% (2)
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