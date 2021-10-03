Второй тайм начался

Гости сейчас реально начинают давить соперника

Голкипер мог бы сыграть и получше

Родри пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи держит все под контролем

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Вильярреал имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Отличные скиллы показывает Данджума Арно , обводя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Г О О О О Л - Данджума Арно забивает с правой ноги!

45' Удар от ворот произведет Бетис

45' Эступиньян Первис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

44' Голкипер мог бы сыграть и получше

44' Голкипер мог бы сыграть и получше

41' Игрок Пино Йереми из команды Вильярреал неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Хуанми Мигель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Бетис

37' Тригерос Мануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Вильярреал выполняет удар от ворот.

36' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Капу Этьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Фекир Набиль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Капу Этьен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Голкипер мог бы сыграть и получше

29' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Песселья Херман из команды Бетис

27' Песселья Херман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' ШАНС! Данджума Арно вышел один на один с голкипером...

26' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Капу Этьен из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Отличные скиллы показывает Данджума Арно , обводя своих соперников

22' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Вильярреал выполняет удар от ворот.

21' Отличный пас сделал Фекир Набиль из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Вильярреал выполняет удар от ворот.

18' Отличный пас сделал Гидо Родригес из команды Бетис . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Пино Йереми нанес удар, мяч был парирован, но Руй Силва не удержал его в руках.

13' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Вильярреал выполняет удар от ворот.

10' Руибаль Айтор не смог попасть в створ ударом издали

10' Отличные скиллы показывает Руибаль Айтор , обводя своих соперников

10' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Карвалью Вилльям бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

7' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эступиньян Первис из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Фекир Набиль из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Вильярреал начинает с центра поля