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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Перерыв
Эстудиантес Касерос
0'
22' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
40' Желтая карточка
Рохель Агустин
41' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
40
Joaquin
Novillo
12
Fernando
Prado
26
Carlos
Alcaraz
23
Nery
Dominguez
29
Морено
Анибал
15
Лисандро
Лопес
III
43
Gaston
Agustin
Viera
9
Enzo
Copetti
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
17
Кастро
Мануэль
7
Пеллегрини
Матиас
14
Санчес-Миньо
Хуан
10
Gustavo
Del
Prete
Расинг Авельянеда
4-3-1-2
Эстудиантес Касерос
4-2-3-1

Ход матча

22'
Carlos Alcaraz
 
40'
 
Рохель Агустин
41'
 
Jorge Rodriguez I

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Эстудиантес Касерос

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
0:0
КДМЭП
1:1
С
1:2
КДЛС
0:0
КДЛС
1:1
С
1:0
С
1:2
П
2:1
П
0:0
ТМК
4:2
П
2:1
П
1:1
П
0:4
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
4:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПАК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанкалай Томас 2 0.14
Цвитанич Дарио 1 0.07
Javier Correa 1 0.07
Пиатти Игнасио 1 0.07
Nery Dominguez 1 0.07
Гарре Бенжамин 1 0.07
Fabricio Dominguez 1 0.07
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.07
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Эстудиантес Касерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 6 0.43
Juan Apaolaza 4 0.29
Gustavo Del Prete 4 0.29
Ногера Фабьян 2 0.14
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.14
Leonardo Godoy 1 0.07
Паскини Николас 1 0.07
Leandro Diaz III 1 0.07
Сукуи Фернандо 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Мартинес Маурисио 3 0
Морено Анибал 3 0
Carlos Alcaraz 3 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Matias Rojas II 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Caceres 1 0
Эстудиантес Касерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Juan Apaolaza 4 0
Ногера Фабьян 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Айови Хайме 2 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Рохель Агустин 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Leonardo Godoy 1 0
Gustavo Del Prete 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
13
1 В 1-ом тайме 8
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
22
2 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 12
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
43%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
6
55%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Рентистас 3:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 0:1
Эстудиантес Касерос
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Касерос - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Касерос 2:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2
Эстудиантес Касерос - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Касерос 0:0 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Депортиво Риестра - Эстудиантес Касерос 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Бельграно 0:0 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0 Сан-Мартин Тукуман - Эстудиантес Касерос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 0:0 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
7. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
8. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
9. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
10. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
11. Расинг Авельянеда 0:0 14 4 7 3 10 - 6 19
12. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
13. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
14. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
17. Росарио Сентраль 14 5 1 8 18 - 19 16
18. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
19. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
20. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
21. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Эстудиантес Касерос 0:0 6 3 2 1 9 - 3 11
10. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
12. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 4 1 4 - 2 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 0:0 8 4 2 2 12 - 9 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
8. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
9. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 3 2 6 - 4 9
10. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
11. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
12. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
13. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
14. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
18. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
20. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
21. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Бока Хуниорс Рохо Маркос 4 1
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  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Хорхе Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Рохель Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Карлос Алькарас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Эстудиантес Касерос
3.71
3.02
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Касерос онлайн




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