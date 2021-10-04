Аргентина: Лига професьональ 2021
Расинг Авельянеда
0:0
Перерыв
Эстудиантес Касерос
22' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
40' Желтая карточкаРохель Агустин
41' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
45 Lucas Nunez
-
-
25 Gaston Gomez
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
22'
40'
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Эстудиантес Касерос
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
50%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.3%
53.8%
3.9%
11 побед 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чанкалай Томас
|2
|0.14
|Цвитанич Дарио
|1
|0.07
|Javier Correa
|1
|0.07
|Пиатти Игнасио
|1
|0.07
|Nery Dominguez
|1
|0.07
|Гарре Бенжамин
|1
|0.07
|Fabricio Dominguez
|1
|0.07
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.07
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|6
|0.43
|Juan Apaolaza
|4
|0.29
|Gustavo Del Prete
|4
|0.29
|Ногера Фабьян
|2
|0.14
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.14
|Leonardo Godoy
|1
|0.07
|Паскини Николас
|1
|0.07
|Leandro Diaz III
|1
|0.07
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мартинес Маурисио
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Carlos Alcaraz
|3
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Ногера Фабьян
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Айови Хайме
|2
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
13
1 В 1-ом тайме 8
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 7
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
22
2 В 1-ом тайме 10
7 Во 2-ом тайме 12
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
2
22%
3
14%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
2
22%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
3
43%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
6
55%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Рентистас 3:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 0:1
Эстудиантес Касерос
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Касерос - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Касерос 2:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2
Эстудиантес Касерос - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Касерос 0:0 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Депортиво Риестра - Эстудиантес Касерос 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Бельграно 0:0 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0 Сан-Мартин Тукуман - Эстудиантес Касерос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|9.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|10.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|11.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|14
|4
|7
|3
|10 - 6
|19
|12.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|16.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|1
|8
|18 - 19
|16
|18.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|20.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|21.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|4
|1
|4 - 2
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|11.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|12.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|20.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|21.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Бока Хуниорс
|Рохо Маркос
|4
|1