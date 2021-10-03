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Аргентина: Лига професьональ 2021

Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Сармиенто
0'
29' Желтая карточка
Мартин Гарсия
42' Желтая карточка
Federico Rasmussen
0:1
45' Пенальти
Jonathan Torres
47' Желтая карточка
Nicolas Bazzana
57' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
57' Желтая карточка
Manuel Vicentini
90'+8
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
10
Алеман
Брайн
8
Luis
Miguel
Rodriguez
7
Карбонеро
Йохан
9
Leandro
Contin
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
23
Nicolas
Bazzana
35
Federico
Rasmussen
17
Gabriel
Alanis
39
Federico
Paradela
29
Гарсия
Мануэль
11
Нуньес
Хервасио
9
Jonathan
Torres
19
Luciano
Gondou
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Сармиенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
П
1:0
П
1:3
П
0:0
ПБ
3:0
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Contin 2 0.14
Luis Miguel Rodriguez 2 0.14
Матеас Перез Гарсия 2 0.14
Guillermo Fratta 2 0.14
Leonardo Morales 1 0.07
Алеман Брайн 1 0.07
German Guiffrey 1 0.07
Francisco Gerometta 0 0
Карбонеро Йохан 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 4 (1) 0.29
Gabriel Alanis 2 (1) 0.14
Luciano Gondou 2 0.14
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.07
Patricio Cucchi 1 0.07
Lautaro Montoya 1 0.07
Guido Mainero 1 0.07
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Yair Arismendi 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Insurralde 3 1
Matias Melluso 4 0
Nery Leyes 1 1
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Leonardo Morales 1 0
Чеккини Эмануэль 1 0
Erik Ramirez 1 0
Guillermo Fratta 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 5 1
Julian Chicco 5 0
Нуньес Хервасио 3 0
Браво Федерико 3 0
Lautaro Montoya 3 0
Мартин Гарсия 2 0
Nicolas Bazzana 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
4 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 2:4
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Касерос 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ланус 1:0 Уракан - Сармиенто 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
10. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
11. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
12. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
13. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
14. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
17. Росарио Сентраль 14 5 1 8 18 - 19 16
18. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
19. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
20. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
21. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
3. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
10. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
12. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
7. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
8. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
10. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
11. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
12. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
13. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
14. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
21. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Хонатан Торрес из команды Сармиенто забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Federico Rasmussen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Мартин Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:1 Сармиенто онлайн




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