Аргентина: Лига професьональ 2021
Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Сармиенто
29' Желтая карточкаМартин Гарсия
42' Желтая карточкаFederico Rasmussen
0:1
45' ПенальтиJonathan Torres
47' Желтая карточкаNicolas Bazzana
57' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
57' Желтая карточкаManuel Vicentini
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Julian Brea
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
Ход матча
29'
45'
0:1
47'
57'
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Сармиенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Contin
|2
|0.14
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.14
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.14
|Guillermo Fratta
|2
|0.14
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|Алеман Брайн
|1
|0.07
|German Guiffrey
|1
|0.07
|Francisco Gerometta
|0
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|4 (1)
|0.29
|Gabriel Alanis
|2 (1)
|0.14
|Luciano Gondou
|2
|0.14
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.07
|Patricio Cucchi
|1
|0.07
|Lautaro Montoya
|1
|0.07
|Guido Mainero
|1
|0.07
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Insurralde
|3
|1
|Matias Melluso
|4
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Чеккини Эмануэль
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Guillermo Fratta
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|5
|1
|Julian Chicco
|5
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Браво Федерико
|3
|0
|Lautaro Montoya
|3
|0
|Мартин Гарсия
|2
|0
|Nicolas Bazzana
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
4 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
75%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-ом тайме 1
9 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0
Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Ланус 2:4
Сармиенто
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0 Ланус - Сармиенто 1:1
Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Касерос 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ланус 1:0 Уракан - Сармиенто 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|10.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|11.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|12.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|16.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|1
|8
|18 - 19
|16
|18.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|20.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|21.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|3.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|11.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|12.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|21.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1