Аргентина: Лига професьональ 2021
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 44'
Аргентинос Хуниорс
39' Красная карточкаNicolas Ferreyra
19
Броун
Хорхе
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
Ход матча
История личных встреч
Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|5
|0.36
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.21
|Gaston Avilla
|3
|0.21
|Emiliano Vecchio
|1
|0.07
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.07
|Alan Marinelli
|1
|0.07
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.07
|Каральо Милтон
|1
|0.07
|Facundo Almada
|1
|0.07
|Russo Cordero
|1
|0.07
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|3
|0.21
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.07
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.07
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Кабрера Хавьер
|1
|0.07
|Lucas Villalba
|1
|0.07
|Kevin Mac Allister
|1
|0.07
|Matias Romero1
|1
|0.07
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.07
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Vecchio
|3
|1
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Pedro Ojeda
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Ricardo Garay
|2
|0
|Gaston Avilla
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Рубен Марко
|1
|0
|Michael Covea
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|5
|0
|Kevin Mac Allister
|4
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|Luciano Gomez
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Cesar Florentin
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
7
37%
3
25%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Росарио Сентраль - Уачипато 5:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Насьональ Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|14
|4
|7
|3
|11 - 8
|19
|11.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|12.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|14
|4
|6
|4
|11 - 14
|18
|14.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|15.
|Росарио Сентраль
|0:0
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|16.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|17.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|0:0
|14
|3
|5
|6
|11 - 16
|14
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|3.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|8
|3
|5
|0
|6 - 3
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|12.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Росарио Сентраль
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|22.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|8
|1
|5
|2
|3 - 4
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|20.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|21.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1