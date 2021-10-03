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Аргентина: Лига професьональ 2021

Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 44'
Аргентинос Хуниорс
0'
39' Красная карточка
Nicolas Ferreyra
44'
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
2
Nicolas
Ferreyra
3
Lautaro
Blanco
27
Gino
Infantino
25
Pedro
Ojeda
11
Luciano
Ferreyra
18
Francesco
Lo
Celso
9
Рубен
Марко
7
Alan
Marinelli
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
24
Elias
Gomez
7
Кабрера
Хавьер
22
Калински
Энсо
17
Franco
Moyano
10
Cesar
Florentin
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
Росарио Сентраль
4-3-1-2
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

Ход матча

20'
 
Pablo Minissale
Miguel Angel Torren
39'
Nicolas Ferreyra
 

История личных встреч

Росарио Сентраль
Аргентинос Хуниорс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
2:1
С
2:1
С
0:2
С
1:3
П
2:0
КА
5:0
П
3:2
П
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 5 0.36
Lucas Emanuel Gamba 3 0.21
Gaston Avilla 3 0.21
Emiliano Vecchio 1 0.07
Damian Alberto Martinez 1 0.07
Alan Marinelli 1 0.07
Luca Martinez Dupuy 1 0.07
Каральо Милтон 1 0.07
Facundo Almada 1 0.07
Russo Cordero 1 0.07
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Luciano Ferreyra 0 0
Lautaro Blanco 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 3 0.21
Mateo Agustin Coronel 1 0.07
Gabriel Carabajal 1 (1) 0.07
Jonathan David Gomez 1 0.07
Кабрера Хавьер 1 0.07
Lucas Villalba 1 0.07
Kevin Mac Allister 1 0.07
Matias Romero1 1 0.07
Cesar Florentin 1 (1) 0.07

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Vecchio 3 1
Damian Alberto Martinez 3 0
Pedro Ojeda 3 0
Facundo Almada 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Diego Zabala 2 0
Fernando Torrent 2 0
Ricardo Garay 2 0
Gaston Avilla 2 0
Броун Хорхе 1 0
Рубен Марко 1 0
Michael Covea 1 0
Alan Marinelli 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Gino Infantino 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 0
Kevin Mac Allister 4 0
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Кабрера Хавьер 1 1
Luciano Gomez 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Cesar Florentin 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Elias Gomez 1 0
Franco Moyano 1 0
Matias Romero1 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Lautro Ovando 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
4
21%
3
25%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
7
37%
3
25%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 3
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
1
6%
2
29%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
6
35%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
2
12%
1
14%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Росарио Сентраль - Уачипато 5:0 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1 Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Насьональ Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Аргентинос Хуниорс 0:0 14 4 7 3 11 - 8 19
11. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
12. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
13. Химнасия Ла-Плата 0:0 14 4 6 4 11 - 14 18
14. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
15. Росарио Сентраль 0:0 14 5 2 7 18 - 18 17
16. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
17. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
18. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
20. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
21. Сармиенто 0:0 14 3 5 6 11 - 16 14
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
3. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 0:0 8 3 5 0 6 - 3 14
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Аргентинос Хуниорс 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
12. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 0:0 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Росарио Сентраль 0:0 7 3 1 3 9 - 6 10
17. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
20. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
21. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
22. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Аргентинос Хуниорс 0:0 8 1 5 2 3 - 4 8
13. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
14. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Росарио Сентраль 0:0 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
20. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
21. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 0:0 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 0:0 7 0 4 3 5 - 10 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Аргентинос Хуниорс
3.45
3.36
2.67
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