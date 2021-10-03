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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
2:0
Первый тайм: 45'
Бока Хуниорс
0'
5' Желтая карточка
Перес Энцо
15' Желтая карточка
Рохо Маркос
16' Вторая желтая карточка
Рохо Маркос
1:0
25' Гол
Альварес Хулиан
27' Желтая карточка
Альварес Хулиан
2:0
43' Гол
Альварес Хулиан
45'
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
3
Анхилери
Фабрисио
31
Симон
Сантьяго
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
8
Палавесино
Агустин
19
Ромеро
Брайан
9
Альварес
Хулиан
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
23
Гонсалес
Диего
Эрнан
21
Кампусано
Хорман
32
Альмендра
Агустин
8
Кардона
Эдвин
9
Орсини
Николас
31
Павон
Кристиан
Ривер Плейт
4-3-1-2
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

53 матча

39.6%
24.5%
35.9%
21 победа 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.4%
43.4%
30.2%
14 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 6 0.43
Ромеро Брайан 5 0.36
Де ла Крус Николас 4 0.29
Суарес Матиас 3 0.21
Карраскаль Хорхе 3 0.21
Перес Энцо 2 0.14
Сукулини Бруно 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 2 0.14
Павон Кристиан 1 0.07
Лопес Лисандро II 1 0.07
Орсини Николас 1 0.07
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.07
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.07
Agustin Obando 1 0.07
Монтес Родриго 1 0.07
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Сандез Агустин 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Суарес Матиас 1 0
Анхилери Фабрисио 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 4 1
Кампусано Хорман 4 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Орсини Николас 1 0
Павон Кристиан 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

14
2
6 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
3
21%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
10
9 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
16%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
6
24%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Флуминенсе 1:3 Ривер Плейт - Индепендиенте Санта-Фе 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Стронгест 3:0 Бока Хуниорс - Барселона Гуаякиль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 2:0 14 9 3 2 28 - 10 30
2. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
7. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
8. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
9. Бока Хуниорс 0:2 14 5 6 3 11 - 10 21
10. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
11. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
12. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
13. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
14. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
17. Росарио Сентраль 14 5 1 8 18 - 19 16
18. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
19. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
20. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
21. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 2:0 8 5 2 1 14 - 4 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
10. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
12. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
20. Бока Хуниорс 0:2 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 2:0 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 0:2 8 3 3 2 8 - 7 12
7. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
8. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
10. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
11. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
12. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
13. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
14. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
18. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
20. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
21. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 6 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Бока Хуниорс Рохо Маркос 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2 гола - дубль!
    43'
    ГОООООЛ! АЛЬВАРЕС! 2:0!
  • 42'
    В последних 12 матчах во всех турнирах (от внутренних аргентинских до Кубка Либертадорес) "Бока Хуниорс" лишь однажды победила "Ривер Плейт". Сегодня эту серию будет прервать очень сложно. Хотя в Южной Америке все может быстро измениться. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Самбрано пытался сейчас разогнать контратаку "Боки", но Палавесино его сбил в центре поля. 
  • 39'
    Хозяева, конечно, владеют инициативой, а "Бока Хуниорс" обороняется буквально всем составом. Гости выстраиваются в три линии, встречая соперника. 
  • 37'
    Карраскаль сейчас роскошной длинной передачей забросил мяч за спины защитников "Боки" на ход Альваресу, но тот не смог обработать футбольный снаряд. 
  • 36'
    Сейчас режиссер показал эпизод с Ромеро, который, оказывается, получил травму. Поэтому и произошла замена. 
  • Замена
    33'
    Замена в составе хозяев. Вместо Ромеро вышел Карраскаль. Интересно - вместо форварда Гальардо выпустил атакующего полузащитника. 
  • 32'
    Едва хозяева не удвоили счёт. После навеса справа форвард "Ривера" немного не дотянулся, чтобы замкнуть головой. 
  • Офсайд
    30'
    После пропущенного мяча "Бока Хуниорс" пытается что-то придумать впереди. Сейчас они втроем загрузили левый фланг, но Орсини залез в офсайд. 
  • 29'
    За Хулианом Альваресом, который забил, надо последить внимательно. 21-летний форвард "Ривер Плейт" в отличной форме: в 10 матчах чемпионата Аргентины он забил теперь уже 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
     
  • 28'
    Гости ответили своим ударом. Адвинкула пальнул издали, целясь в "девятку", но не попал. 
  • Желтая карточка
    27'
    И тут же Альварес получает жёлтую карточку. Вернулся он в защиту и сбил соперника довольно грубо.  
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! АЛЬВАРЕС 1:0!

    Настоящий     голасо! Альварес протащил мяч к штрафной и, не входя в неё, по высокой дуге забросил мяч за шиворот Росси. Футбольный снаряд пролетел прямо над головой вратаря "Боки", но тот стоял на прямых ногах и просто не был готов к этому. 
  • 25'
    "Бока" откровенно затягивает сейчас ход игры. 
  • 23'
    "Ривер Плейт", естественно, атакует, но пока хозяевам не хватает последнего паса под удар. 
  • 22'
    "Ривер Плейт" наконец-то пробил штрафной, но ничего опасного у ворот "Боки" не произошло. 
  • Замена
    21'
    Возможно, Росси просто тянул время, пока Себастьян Батталья готовил замену. Вместо Кардоны вышел защитник Самбрано, известный по выступлениям за "Рубин". 
  • Травма, повреждение
    18'
    Игра пока не возобновилась. Гости толкались с судьёй. В это время что-то случилось с вратарем "Боки" Росси. Он свалился на газон и держится за руку.  
  • Жёлтая и сразу красная
    16'
    Рохо закончил матч! Тут же он около своей штрафной сбил уже Палавесино. Судья тут же показал вторую жёлтую карточку. Рохо оставляет свою команду в меньшинстве в самом дебюте поединка!
  • 16'
    Это тот самый Маркос Рохо, который играл за "Спартак" и "Манчестер Юнайтед". Сейчас он является лидером "Боки Хуниорс". 
  • Желтая карточка
    15'
    Рохо в центре поля скосил Ромеро, останавливая контратаку "Ривера". Второе предупреждение в матче.
  • 13'
    Мячом в дебюте матча больше владеет "Ривер Плейт", но пока Росси хозяева не тревожат. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Последовал удар по воротам "Ривера", но ещё до него прозвучал свисток. Гости нарушили правила в чужой штрафной. 
  • Угловой
    9'
    Гости отбились и тут же провели контратаку. Орсини пробил из-за пределов штрафной и заработал угловой уже для "Боки". 
  • Угловой
    9'
    Первый угловой в матче заработали хозяева. 
  • 8'
    Судья подозвал капитанов, чтобы те успокоили партнеров. 
  • 7'
    И тут же первая заварушка. После свистка кто-то из игроков "Боки" зарядил мячом в соперника, и команды толкаются в центре поля в полном составе. 
  • Желтая карточка
    5'
    Вот и первое предупреждение. Перес в центре поля жестко сбил Альмендру. Фролов сегодня будет в избытке. 
  • 4'
    Интересно, что сегодня команды проводят уже пятый матч по ходу 2021-го года! Трижды команды встречались в рамках Кубка аргентинской Суперлиги и ещё однажды – в Кубке Аргентины. Все встречи завершились вничью!
  • 3'
    На первых минутах мячом владеют только хозяева, но пока лишь в середине поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Vamos! Первый тайм стартовал! 
  • До матча
  • Сегодня наконец-то Суперкласико зрители увидят вживую! Перед матчем обещали, что на «Монументаль» пустят 50% от вместимости арены, что должно помочь хозяевам. Правда, визуально по телекартинке кажется, что трибуны забиты полностью. Что такое фанаты в Южной Америке, знают все. Будет жара!
     
  • Добрый вечер! Сегодня в Буэнос-Айресе пройдёт Суперкласико! "Ривер Плейт" принимает "Боку Хуниорс", и за этим матчем с вами буду следить я, Константин Евграфов. 
    • Прогнозы 126
    Ривер Плейт 69.8% (88)
    X 26.2% (33)
    Бока Хуниорс 4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ривер Плейт
    Ничья
    Бока Хуниорс
    2.38
    7.77
    3.45
    Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс онлайн


Прогнозы на матч Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс

Исход игры
Ривер Плейт
69.8% (88)
Ничья
26.2% (33)
Бока Хуниорс
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.4% (58)
Меньше
53.6% (67)
Обе команды забьют
Да
68% (85)
Нет
32% (40)
Популярный счёт
2:1 Ривер Плейт
40.5% (51)
1:0 Ривер Плейт
26.2% (33)
1:1 Ничья
21.4% (27)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:1 Бока Хуниорс
1.6% (2)
3:2 Ривер Плейт
1.6% (2)
1:2 Бока Хуниорс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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