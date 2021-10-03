Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
2:0
Первый тайм: 45'
Бока Хуниорс
5' Желтая карточкаПерес Энцо
15' Желтая карточкаРохо Маркос
16' Вторая желтая карточкаРохо Маркос
1:0
25' ГолАльварес Хулиан
27' Желтая карточкаАльварес Хулиан
2:0
43' ГолАльварес Хулиан
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
Ход матча
5'
15'
16'
25'
1:0
27'
43'
История личных встреч
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
53 матча
39.6%
24.5%
35.9%
21 победа 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.4%
43.4%
30.2%
14 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|6
|0.43
|Ромеро Брайан
|5
|0.36
|Де ла Крус Николас
|4
|0.29
|Суарес Матиас
|3
|0.21
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.21
|Перес Энцо
|2
|0.14
|Сукулини Бруно
|1
|0.07
|Зидан Энцо
|1
|0.07
|Диас Пауло
|1
|0.07
|Анхилери Фабрисио
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Палавесино Агустин
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|2
|0.14
|Павон Кристиан
|1
|0.07
|Лопес Лисандро II
|1
|0.07
|Орсини Николас
|1
|0.07
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.07
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.07
|Agustin Obando
|1
|0.07
|Монтес Родриго
|1
|0.07
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Анхилери Фабрисио
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|4
|1
|Кампусано Хорман
|4
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
14
2
6 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
3
21%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
10
9 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
16%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
6
24%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Флуминенсе 1:3 Ривер Плейт - Индепендиенте Санта-Фе 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Стронгест 3:0 Бока Хуниорс - Барселона Гуаякиль 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|2:0
|14
|9
|3
|2
|28 - 10
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|9.
|Бока Хуниорс
|0:2
|14
|5
|6
|3
|11 - 10
|21
|10.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|11.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|12.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|16.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|17.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|1
|8
|18 - 19
|16
|18.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|20.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|21.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|2:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|20.
|Бока Хуниорс
|0:2
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|2:0
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|0:2
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|11.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|12.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|20.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|21.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|6
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Бока Хуниорс
|Рохо Маркос
|4
|1
Прогнозы на матч Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс
Исход игры
Ривер Плейт
69.8% (88)
Ничья
26.2% (33)
Бока Хуниорс
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.4% (58)
Меньше
53.6% (67)
Обе команды забьют
Да
68% (85)
Нет
32% (40)
Популярный счёт
2:1 Ривер Плейт
40.5% (51)
1:0 Ривер Плейт
26.2% (33)
1:1 Ничья
21.4% (27)
0:0 Ничья
3.2% (4)
0:1 Бока Хуниорс
1.6% (2)
3:2 Ривер Плейт
1.6% (2)
1:2 Бока Хуниорс
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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