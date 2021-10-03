Карраскаль сейчас роскошной длинной передачей забросил мяч за спины защитников "Боки" на ход Альваресу, но тот не смог обработать футбольный снаряд.

Хозяева, конечно, владеют инициативой, а "Бока Хуниорс" обороняется буквально всем составом. Гости выстраиваются в три линии, встречая соперника.

Самбрано пытался сейчас разогнать контратаку "Боки", но Палавесино его сбил в центре поля.

В последних 12 матчах во всех турнирах (от внутренних аргентинских до Кубка Либертадорес) "Бока Хуниорс" лишь однажды победила "Ривер Плейт". Сегодня эту серию будет прервать очень сложно. Хотя в Южной Америке все может быстро измениться.

36' Сейчас режиссер показал эпизод с Ромеро, который, оказывается, получил травму. Поэтому и произошла замена.

33' Замена в составе хозяев. Вместо Ромеро вышел Карраскаль. Интересно - вместо форварда Гальардо выпустил атакующего полузащитника.

32' Едва хозяева не удвоили счёт. После навеса справа форвард "Ривера" немного не дотянулся, чтобы замкнуть головой.

30' После пропущенного мяча "Бока Хуниорс" пытается что-то придумать впереди. Сейчас они втроем загрузили левый фланг, но Орсини залез в офсайд.

29' За Хулианом Альваресом, который забил, надо последить внимательно. 21-летний форвард "Ривер Плейт" в отличной форме: в 10 матчах чемпионата Аргентины он забил теперь уже 6 голов и сделал 4 результативные передачи.



28' Гости ответили своим ударом. Адвинкула пальнул издали, целясь в "девятку", но не попал.

27' И тут же Альварес получает жёлтую карточку. Вернулся он в защиту и сбил соперника довольно грубо.

25' Г-О-О-О-О-О-О-Л! АЛЬВАРЕС 1:0!



Настоящий голасо! Альварес протащил мяч к штрафной и, не входя в неё, по высокой дуге забросил мяч за шиворот Росси. Футбольный снаряд пролетел прямо над головой вратаря "Боки", но тот стоял на прямых ногах и просто не был готов к этому.

25' "Бока" откровенно затягивает сейчас ход игры.

23' "Ривер Плейт", естественно, атакует, но пока хозяевам не хватает последнего паса под удар.

22' "Ривер Плейт" наконец-то пробил штрафной, но ничего опасного у ворот "Боки" не произошло.

21' Возможно, Росси просто тянул время, пока Себастьян Батталья готовил замену. Вместо Кардоны вышел защитник Самбрано, известный по выступлениям за "Рубин".

18' Игра пока не возобновилась. Гости толкались с судьёй. В это время что-то случилось с вратарем "Боки" Росси. Он свалился на газон и держится за руку.

16' Рохо закончил матч! Тут же он около своей штрафной сбил уже Палавесино. Судья тут же показал вторую жёлтую карточку. Рохо оставляет свою команду в меньшинстве в самом дебюте поединка!

16' Это тот самый Маркос Рохо, который играл за "Спартак" и "Манчестер Юнайтед". Сейчас он является лидером "Боки Хуниорс".

15' Рохо в центре поля скосил Ромеро, останавливая контратаку "Ривера". Второе предупреждение в матче.

13' Мячом в дебюте матча больше владеет "Ривер Плейт", но пока Росси хозяева не тревожат.

10' Последовал удар по воротам "Ривера", но ещё до него прозвучал свисток. Гости нарушили правила в чужой штрафной.

9' Гости отбились и тут же провели контратаку. Орсини пробил из-за пределов штрафной и заработал угловой уже для "Боки".

9' Первый угловой в матче заработали хозяева.

8' Судья подозвал капитанов, чтобы те успокоили партнеров.

7' И тут же первая заварушка. После свистка кто-то из игроков "Боки" зарядил мячом в соперника, и команды толкаются в центре поля в полном составе.

5' Вот и первое предупреждение. Перес в центре поля жестко сбил Альмендру. Фролов сегодня будет в избытке.

4' Интересно, что сегодня команды проводят уже пятый матч по ходу 2021-го года! Трижды команды встречались в рамках Кубка аргентинской Суперлиги и ещё однажды – в Кубке Аргентины. Все встречи завершились вничью!

3' На первых минутах мячом владеют только хозяева, но пока лишь в середине поля.