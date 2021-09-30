  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Ривер Плейт
 
Позже
Бока Хуниорс

История личных встреч

Ривер Плейт
Бока Хуниорс

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед

53 матча

39.6%
24.5%
35.9%
21 победа 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.4%
43.4%
30.2%
14 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:0
С
0:0
КЛ
3:1
КЛ
2:2
С
0:2
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:2
ТМК
0:1
П
1:3
ТМК
0:2
П
2:4
П
0:0
П
0:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
П
0:1
КЛ
0:3
КЛ
1:0
П
2:0
ТМК
5:0
ТМК
1:0
КС
1:0
КС
0:0
П
1:1
ТМС
1:1
П
1:2
ТМ(
0:2
ТМ(
1:1
П
0:1
П
1:1
ТМ(
1:2
ТМ(
0:0
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
1:3
ПА
1:1
ПА
1:1
TPDV
2:0
TPDV
2:1
ПА
0:1
ПА
1:0
TPDV
2:3
TPDV
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 5 0.38
Braian Romero 5 0.38
Де ла Крус Николас 4 0.31
Суарес Матиас 3 0.23
Карраскаль Хорхе 3 0.23
Перес Энцо 2 0.15
Сукулини Бруно 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Fabricio Angileri 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Palavecino 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Benjamin Rollheiser 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Vazquez 2 0.15
Павон Кристиан 1 0.08
Лопес Лисандро II 1 0.08
Nicolas Orsini 1 0.08
Diego Gonzalez VI 1 0.08
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
Agustin Obando 1 0.08
Rodrigo Montes 1 0.08
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Exequiel Zeballos 0 0
Agustin Sandez 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Braian Romero 2 0
Армани Франко 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Jose Antonio Paradela 2 0
Alex Vigo 2 0
Суарес Матиас 1 0
Fabricio Angileri 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Benjamin Rollheiser 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампусано Хорман 4 0
Рохо Маркос 3 0
Agustin Sandez 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Nicolas Orsini 1 0
Павон Кристиан 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

14
2
6 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
3
21%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
10
9 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
16%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
6
24%
2
20%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Бока Хуниорс 1:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Патронато Парана Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 13 6 2 5 23 - 18 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
13. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
14. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
15. Уракан 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 3 6 12 - 17 15
17. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
18. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
19. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 3 6 14 - 19 15
20. Патронато Парана 13 3 5 5 10 - 14 14
21. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
22. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
23. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 13 2 5 6 13 - 18 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
7. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
10. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
12. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
13. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
14. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
15. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
16. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
17. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
18. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
19. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
20. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
21. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
22. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
12. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
15. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
17. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Патронато Парана 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ривер Плейт - Бока Хуниорс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 16
    Ривер Плейт 87.5% (14)
    X 12.5% (2)
    Бока Хуниорс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ривер Плейт
    Ничья
    Бока Хуниорс
    2.34
    3.39
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс онлайн


    Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс

    Исход игры
    Ривер Плейт
    85.7% (12)
    Ничья
    14.3% (2)
    Бока Хуниорс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.43% (10)
    Меньше
    28.57% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (11)
    Нет
    21.43% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Ривер Плейт
    64.3% (9)
    1:0 Ривер Плейт
    21.4% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    50 000 000 рублей от Winline
    Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
    30 000 рублей бонусы!
    1500 рублей для новых игроков!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     