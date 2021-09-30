Аргентина: Лига професьональ 2021
Ривер Плейт
Позже
Бока Хуниорс
История личных встреч
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
29.6%
70.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
63%
37%
0 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
51.9%
48.1%
0 побед 14 ничьих 14 побед
53 матча
39.6%
24.5%
35.9%
21 победа 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.4%
43.4%
30.2%
14 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
35.8%
37.7%
26.5%
19 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|5
|0.38
|Braian Romero
|5
|0.38
|Де ла Крус Николас
|4
|0.31
|Суарес Матиас
|3
|0.23
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.23
|Перес Энцо
|2
|0.15
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Fabricio Angileri
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Palavecino
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Vazquez
|2
|0.15
|Павон Кристиан
|1
|0.08
|Лопес Лисандро II
|1
|0.08
|Nicolas Orsini
|1
|0.08
|Diego Gonzalez VI
|1
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|Agustin Obando
|1
|0.08
|Rodrigo Montes
|1
|0.08
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Exequiel Zeballos
|0
|0
|Agustin Sandez
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Braian Romero
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|Alex Vigo
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Fabricio Angileri
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампусано Хорман
|4
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Agustin Sandez
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Nicolas Orsini
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
14
2
6 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
50%
61-75
3
21%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
10
9 В 1-ом тайме 5
16 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 7
4
16%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
20%
1
10%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
6
24%
1
10%
61-75
6
24%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 5
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сентраль Кордоба Росарио 1:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Бока Хуниорс 1:0 Колон Бока Хуниорс 0:0 Патронато Парана Атлетико Тукуман 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Атлетико Платенсе 1:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Банфилд 0:0 Бока Хуниорс Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Унион Санта-Фе 1:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Стронгест Бока Хуниорс 0:0 Барселона Гуаякиль
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Уракан
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|17.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|20.
|Патронато Парана
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|21.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|22.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|23.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|11.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|18.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|19.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|22.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|15.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Патронато Парана
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1
Прогнозы на матч Ривер Плейт - Бока Хуниорс
Исход игры
Ривер Плейт
85.7% (12)
Ничья
14.3% (2)
Бока Хуниорс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (10)
Меньше
28.57% (4)
Обе команды забьют
Да
78.57% (11)
Нет
21.43% (3)
Популярный счёт
2:1 Ривер Плейт
64.3% (9)
1:0 Ривер Плейт
21.4% (3)
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