Швеция: Аллсвенскан 2021
Дегерфорс
1:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Стора Валла
Хальмстад
4' Желтая карточкаБенгтссон Андреас
1:0
6' ПенальтиБертильссон Юхан
1:1
17' ГолАль-Аммари Амир
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
6'
1:0
17'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
История личных встреч
Дегерфорс
Хальмстад
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|11 (1)
|0.48
|Бертильссон Юхан
|5 (2)
|0.22
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.13
|Джурджич Никола
|2
|0.09
|Аяз Ферхад
|1
|0.04
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.04
|Карлен Адам
|1
|0.04
|Гравиус Христос
|0
|0
|Ольссон Себастьян II
|0
|0
|Экрот Оливер
|0
|0
|Линделль Эрик
|0
|0
|Абрахам Саргон
|0
|0
|Гранат Густав
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|5 (1)
|0.22
|Карим Садат
|4
|0.17
|Аль-Аммари Амир
|3
|0.13
|Боман Микаэль
|2
|0.09
|Кроон Самуэль
|1
|0.04
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Куртулус Эдвин
|0
|0
|Алланссон Йоэль
|0
|0
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|Бенгтссон Андреас
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлен Адам
|4
|1
|Сабеткар Шон
|5
|0
|Эдвардсен Виктор
|3
|1
|Гравиус Христос
|4
|0
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Экрот Оливер
|4
|0
|Джурджич Никола
|3
|0
|Диавара Исмаэль
|3
|0
|Саиди Абдельрахман
|3
|0
|Линделль Эрик
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Край Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Уайтмэн Элфи
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|5
|0
|Боаки Томас
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|3
|0
|Лундевалль Симон
|3
|0
|Куртулус Эдвин
|3
|0
|Бенгтссон Андреас
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
15 Не забивали 18
2
13%
1
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
33%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
3
23%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
5
20%
1
14%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
5
20%
3
43%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
2
8%
3
21%
1-15
5
21%
2
14%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
25%
4
29%
76-90
Пропущено
38
20
16 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
3
8%
3
15%
1-15
5
13%
2
10%
16-30
8
21%
2
10%
31-45
7
18%
2
10%
46-60
7
18%
5
25%
61-75
8
21%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2
Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Юргорден 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1
Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Мьельбю 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 25
|42
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 30
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 19
|24
|12.
|Хальмстад
|1:1 Заявка
|23
|4
|12
|7
|16 - 20
|24
|13.
|Дегерфорс
|1:1 Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Дегерфорс
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|1:1 Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 16
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|3.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0