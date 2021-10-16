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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Дегерфорс
2:1
Конец матча

Стадион:
Хальмстад
0'
4' Желтая карточка
Бенгтссон Андреас
1:0
6' Пенальти
Бертильссон Юхан
1:1
17' Гол
Аль-Аммари Амир
2:1
30' Гол
Дальстрём Виллиам
51' Желтая карточка
Бертильссон Юхан
89' Желтая карточка
Раджамохан Адхаван
90'+7
1
Уайтмэн
Элфи
4
Сабеткар
Шон
5
Экрот
Оливер
7
Ольссон
Себастьян
II
12
Линделль
Эрик
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
18
Линдаль
Аксель
9
Бертильссон
Юхан
14
Дальстрём
Виллиам
19
Саиди
Абдельрахман
1
Нильссон
Малькольм
26
Куртулус
Эдвин
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
18
Викстрём
Эмиль
10
Карим
Садат
9
Антонссон
Маркус
Дегерфорс
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Дегерфорс
Хальмстад

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

А
0:0
С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:1
С
1:2
С
0:2
С
0:1
К
3:0
С
2:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 11 (1) 0.48
Бертильссон Юхан 5 (2) 0.22
Саиди Абдельрахман 3 0.13
Джурджич Никола 2 0.09
Дальстрём Виллиам 2 0.09
Аяз Ферхад 1 0.04
Карлен Адам 1 0.04
Гравиус Христос 0 0
Ольссон Себастьян II 0 0
Экрот Оливер 0 0
Линделль Эрик 0 0
Абрахам Саргон 0 0
Гранат Густав 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 5 (1) 0.22
Карим Садат 4 0.17
Аль-Аммари Амир 3 0.13
Боман Микаэль 2 0.09
Кроон Самуэль 1 0.04
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Куртулус Эдвин 0 0
Алланссон Йоэль 0 0
Нильссон Малькольм 0 0
Бенгтссон Андреас 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлен Адам 4 1
Сабеткар Шон 5 0
Эдвардсен Виктор 3 1
Гравиус Христос 4 0
Ольссон Себастьян II 4 0
Экрот Оливер 4 0
Джурджич Никола 3 0
Диавара Исмаэль 3 0
Саиди Абдельрахман 3 0
Линделль Эрик 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бертильссон Юхан 1 0
Край Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Раджамохан Адхаван 1 0
Уайтмэн Элфи 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Аль-Аммари Амир 5 0
Боаки Томас 2 1
Алланссон Йоэль 3 0
Лундевалль Симон 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Бенгтссон Андреас 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 18
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
0
0%
4
27%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

25
7
10 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
1
14%
16-30
5
20%
1
14%
31-45
4
16%
1
14%
46-60
6
24%
1
14%
61-75
5
20%
3
43%
76-90

Забито

26
15
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
12%
3
20%
1-15
6
23%
3
20%
16-30
3
12%
3
20%
31-45
5
19%
1
7%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
6
23%
4
27%
76-90

Пропущено

39
22
17 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
3
8%
4
18%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
8
21%
2
9%
31-45
7
18%
2
9%
46-60
7
18%
5
23%
61-75
8
21%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2
Кальмар - Дегерфорс 4:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:2 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Слейпнер - Дегерфорс 1:8 Дегерфорс - Хеккен 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 3:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Сириус - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:5 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 Дегерфорс - Юргорден 2:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - Эребру 3:0 Норрчёпинг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Юргорден 2:0
Хальмстад
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Кальмар 0:1
Гётеборг - Хальмстад 2:0 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Норрчёпинг 2:1 Реппе - Хальмстад 0:3 Кальмар - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Мальмё 0:0 АИК - Хальмстад 1:0 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 Хальмстад - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Хальмстад 1:1 Хеккен - Хальмстад 0:2 Мьельбю - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Дегерфорс 0:0 Эльфсборг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Мьельбю 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
2. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
3. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
7. Хаммарбю Заявка 22 9 7 6 36 - 30 34
8. Сириус 1:0 Заявка 23 8 6 9 25 - 36 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 23 7 7 9 25 - 28 28
11. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
12. Мьельбю Заявка 22 5 9 8 18 - 19 24
13. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус 1:0 Заявка 11 6 1 4 12 - 11 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС 0:1 Заявка 12 3 3 6 14 - 16 12
9. Сириус 1:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Villiam Dahlstroem бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Аль-Аммари Амир бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Бертильссон Юхан из команды Дегерфорс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    4'
    Бенгтссон Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дегерфорс 2:1 Хальмстад онлайн




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