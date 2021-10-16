Вратарь парирует удар, который нанес Cristian Costin, и мяч снова в игре

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Marius Stefanescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Команда Волунтари имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

44' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Бэрбуц Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

43' ШАНС! Бэрбуц Кристиан вышел один на один с голкипером...

43' Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан , обводя своих соперников

42' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Штрафной исполнил Ахабар Анасс , после его удара Mihai Popa сделал классный сейв. Угловой

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Ахабар Анасс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Армаш Игорь совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Волунтари выполняет удар от ворот.

37' Бэрбуц Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

35' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Волунтари выполняет удар от ворот.

33' Рикардинью XI получает желтую карточку за игру рукой

32' Cristian Costin из команды Волунтари делает пас партнеру.

31' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Матч остановлен

29' Волунтари выполняет удар от ворот.

28' Ахабар Анасс не смог попасть в створ ударом издали

28' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

27' Игра в одни ворота сейчас. Волунтари доминирует и владеет мячом

27' Вратарь парирует удар, который нанес Раца Вадим , и мяч снова в игре

26' Бэрбуц Кристиан из команды Сепси направляет мяч в штрафную площадку, но Mihai Popa выбегает и ловит мяч

26' Отличные скиллы показывает Бэрбуц Кристиан , обводя своих соперников

25' Волунтари выполняет удар от ворот.

24' Сепси выполняет удар от ворот.

23' Команда Волунтари забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Г О О О О Л - Cristian Costin забивает с левой ноги!

22' Отличные скиллы показывает Cristian Costin, обводя своих соперников

21' Cristian Costin из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...

21' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Cristian Costin и Георге Ион из команды Волунтари

21' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Сепси выполняет удар от ворот.

20' Отличный пас сделал Мелеке Ульрих из команды Волунтари . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бричаг Марьюс из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Волунтари выполняет удар от ворот.

19' Митря Богдан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Cristian Costin нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!

17' Cristian Costin из команды Волунтари идет с мячом вперед на обострение...

16' Матч возобновится спорным мячом

15' Матч остановлен

15' Димитров Радослав из команды Сепси направляет мяч в штрафную площадку, но Mihai Popa выбегает и ловит мяч

15' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Волунтари выполняет удар от ворот.

12' Рикардинью XI из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Выглядело как неплохой момент. Бричаг Марьюс из команды Волунтари закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

4' Гости сейчас реально начинают давить соперника

3' Отличный пас сделал Мелеке Ульрих из команды Волунтари . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Сепси начинает с центра поля