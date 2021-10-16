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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
1:2
Конец матча

Стадион:
Волунтари
0'
0:1
22' Гол
Костин Кристиан
33' Желтая карточка
Рикардинью
37' Желтая карточка
Армаш Игорь
0:2
54' Гол
Раца Вадим
66' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
0:2
67' Не забитый пенальти
Лукассен Кевин
1:2
80' Гол
Боич Петар
84' Желтая карточка
Боич Петар
90' Желтая карточка
Аким Космин
90' Желтая карточка
Тавареш Элдер
90'+6
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
2
Соуза
Уго
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
90
Головфка
Кэтэлин
17
Фофана
Бубакар
II
10
Ахабар
Анасс
77
Аганович
Аднан
42
Лукассен
Кевин
21
Бэрбуц
Кристиан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
3
Мелеке
Ульрих
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
98
Костин
Кристиан
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
8
Георге
Ион
Сепси
Волунтари

История личных встреч

Сепси
Волунтари

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
3:0
Л1
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукассен Кевин 2 (1) 0.17
Митря Богдан 1 0.08
Боич Петар 1 0.08
Аганович Аднан 1 0.08
Реп Райко 1 0.08
Асковски Стефан 1 0.08
Чунчуков Цветелин 1 0.08
Фофана Бубакар II 1 0.08
Думитреску Андрес 1 0.08
Штефэнеску Мариус 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 4 0.33
Костин Кристиан 4 0.33
Георге Ион 3 0.25
Немец Адам 3 0.25
Лопеш Марселу 1 0.08
Фюлёп Лоран 1 0.08
Армаш Игорь 1 0.08
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 4 0
Митря Богдан 4 0
Паун Николае 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Фофана Бубакар II 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Димитров Радослав 1 0
Боич Петар 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Немец Адам 4 0
Дроппа Лукаш 4 0
Рикардинью XI 4 0
Аким Космин 2 1
Лопеш Марселу 3 0
Костин Кристиан 1 1
Армаш Игорь 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Раца Вадим 1 0
Влад Александру 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Георге Ион 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 0:1
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 10 0 1 17 - 6 30
2. Университатя Крайова 21 8 4 9 23 - 23 28
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. Ботошани 11 6 4 1 12 - 8 22
5. ФКСБ 11 6 3 2 20 - 11 21
6. Вииторул Констанца 11 5 3 3 14 - 6 18
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Газ-Метан Медиаш 12 3 2 7 10 - 15 11
12. Миовени 11 3 2 6 6 - 13 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 11 0 3 8 9 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
4. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
5. ФКСБ 5 4 1 0 16 - 5 13
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
11. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
12. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 11 3 1 7 9 - 18 10
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 6 0 3 3 1 - 5 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
5. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сепси 1:2 Волунтари онлайн




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