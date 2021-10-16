Румыния: Первая лига 2021-2022
Сепси
1:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Волунтари
0:1
22' ГолКостин Кристиан
33' Желтая карточкаРикардинью
37' Желтая карточкаАрмаш Игорь
0:2
54' ГолРаца Вадим
66' Желтая карточкаДроппа Лукаш
0:2
67' Не забитый пенальтиЛукассен Кевин
1:2
80' ГолБоич Петар
84' Желтая карточкаБоич Петар
90' Желтая карточкаАким Космин
90' Желтая карточкаТавареш Элдер
27
Rares
Ispas
10
Ахабар
Анасс
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Боич ПетарПолузащитник
-
22 Тамаш НандорНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ilyes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Стан АнтониоПолузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
Ход матча
22'
0:1
33'
37'
54'
0:2
66'
67'
0:2
80'
1:2
84'
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Сепси
Волунтари
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукассен Кевин
|2 (1)
|0.17
|Митря Богдан
|1
|0.08
|Боич Петар
|1
|0.08
|Аганович Аднан
|1
|0.08
|Реп Райко
|1
|0.08
|Асковски Стефан
|1
|0.08
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.08
|Фофана Бубакар II
|1
|0.08
|Думитреску Андрес
|1
|0.08
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|4
|0.33
|Костин Кристиан
|4
|0.33
|Георге Ион
|3
|0.25
|Немец Адам
|3
|0.25
|Лопеш Марселу
|1
|0.08
|Фюлёп Лоран
|1
|0.08
|Армаш Игорь
|1
|0.08
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Паун Николае
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Немец Адам
|4
|0
|Дроппа Лукаш
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Аким Космин
|2
|1
|Лопеш Марселу
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Армаш Игорь
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
1
14%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
4
31%
4
31%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 0:1
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2
Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Волунтари - Германнштадт 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 2:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|5.
|ФКСБ
|11
|6
|3
|2
|20 - 11
|21
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|11
|3
|2
|6
|6 - 13
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|5.
|ФКСБ
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|12.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
|5.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0