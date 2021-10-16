Румыния: Первая лига 2021-2022
ФКСБ
3:0
Конец матча
Стадион: Национальный стадион (Бухарест) Зрители: 1200
Миовени
29' Желтая карточкаБузьюк Александру
45' Вторая желтая карточкаБузьюк Александру
1:0
56' ПенальтиТэнасе Флорин
2:0
65' ГолДумитер Андрей
3:0
69' ГолКешерю Клаудиу
89' Желтая карточкаAlexandru Marian Musi
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
19
Стойка
Янис
80
Emanuel
Dat
90
Bogdan
Rusu
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
Главный тренер: Eugen Nae
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Emanuel DatПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Запасные игроки
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
Ход матча
56'
1:0
65'
2:0
69'
3:0
Владение мячом
История личных встреч
ФКСБ
Миовени
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.33
|Тэнасе Флорин
|3 (2)
|0.25
|Попеску Октавиан
|3
|0.25
|Стойка Янис
|3
|0.25
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.17
|Винисиус Пауло
|2
|0.17
|Мирон Джордже
|1
|0.08
|Георге Валентин
|1
|0.08
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.08
|Думитер Андрей
|1
|0.08
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.08
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|3
|0.25
|Бузьюк Александру
|2 (2)
|0.17
|Думитриу Лучан
|1
|0.08
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузьюк Александру
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|3
|0
|Думитриу Лучан
|3
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Панаит Андрей
|3
|0
|Dorinel Oancea
|1
|1
|Кристя Андрей
|2
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
|Сербаника Даниел
|1
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
5
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
3
17%
2
40%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
2
40%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
5
42%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
6
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
4
17%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
3
13%
2
33%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
2
33%
76-90
Пропущено
11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2
Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Шахтёр Караганда - ФКСБ 2:1
Миовени
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - АСУ Политехнича 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|11
|10
|0
|1
|17 - 6
|30
|2.
|Университатя Крайова
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|3.
|Волунтари
|12
|8
|0
|4
|17 - 13
|24
|4.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|5.
|Ботошани
|11
|6
|4
|1
|12 - 8
|22
|6.
|Вииторул Констанца
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|Рапид Бухарест
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|8.
|УТА Арад
|11
|4
|5
|2
|11 - 8
|17
|9.
|Арджеш
|11
|4
|3
|4
|8 - 6
|15
|10.
|Киндия Тырговиште
|11
|3
|4
|4
|8 - 8
|13
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Миовени
|12
|3
|2
|7
|6 - 16
|11
|13.
|Сепси
|12
|1
|7
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|12
|2
|1
|9
|10 - 28
|7
|15.
|Академика Клинчени
|11
|0
|3
|8
|9 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|11
|6
|3
|2
|14 - 7
|21
|2.
|ЧФР Клуж
|6
|6
|0
|0
|12 - 4
|18
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Киндия Тырговиште
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Ботошани
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|10.
|Динамо Бухарест
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|11.
|Рапид Бухарест
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|12.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Арджеш
|5
|1
|1
|3
|1 - 3
|4
|14.
|Миовени
|5
|1
|1
|3
|1 - 4
|4
|15.
|Академика Клинчени
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|4
|0
|1
|5 - 2
|12
|3.
|Рапид Бухарест
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Арджеш
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|5.
|Университатя Крайова
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|6.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|УТА Арад
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|6
|1
|2
|3
|2 - 4
|5
|11.
|Сепси
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Вииторул Констанца
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|Академика Клинчени
|6
|0
|1
|5
|5 - 16
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вииторул Констанца
|Бетанкор Хефте
|8
|1
|0
|2.
|Динамо Бухарест
|Сореску Деян
|6
|1
|0
|3.
|Академика Клинчени
|Каскини Баутиста
|5
|1
|1
|4.
|Волунтари
|Раца Вадим
|4
|0
|2
|5.
|ЧФР Клуж
|Петрила Клаудиу
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Бухарест
|Филип Стелиано
|6
|1
|2.
|Рапид Бухарест
|Белу Клаудиу
|5
|1
|3.
|УТА Арад
|Батха Идриз
|5
|1
|4.
|Рапид Бухарест
|Мораис Жуниор II
|6
|0
|5.
|Волунтари
|Тамаш Габриэль
|5
|0