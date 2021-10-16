Второй тайм

93' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Ioan Dumiter нанес удар, мяч был парирован, но Iustin Popescu не удержал его в руках.

91' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ioan Dumiter и Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

90' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

90' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Alexandru Marian Musi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

89' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мирон Джордже из команды ФКСБ

88' Stefan Blanaru из команды Миовени идет с мячом вперед на обострение...

87' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

86' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет ФКСБ

84' Costin Ciucureanu не смог попасть в створ ударом издали

83' Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Adrian Cierpka

80' Удар от ворот произведет Миовени

80' Перяну Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

79' Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает пас партнеру.

77' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Удар от ворот произведет Миовени

72' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Г О О О О Л - Кешерю Клаудиу забивает с левой ноги!

69' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Удар от ворот произведет Миовени

68' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Stefan Blanaru из команды Миовени в офсайде

67' Lucian Dumitriu из команды Миовени сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

65' Г О О О О О Л - Ioan Dumiter из команды ФКСБ легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

65' Стойка Янис нанес удар, мяч был парирован, но Iustin Popescu не удержал его в руках.

65' Кешерю Клаудиу нанес удар, мяч был парирован, но Iustin Popescu не удержал его в руках.

65' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Dorinel Oancea из команды Миовени

62' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Удар от ворот произведет Миовени

61' Тактическая замена. Кристя Андрей уходит с поля и его заменяет Stefan Blanaru

61' Тэнасе Флорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Миовени

60' Как он промахнулся? Стойка Янис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

59' ФКСБ выполняет удар от ворот.

59' Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Iustin Popescu прыгнул не в ту сторону.

55' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кешерю Клаудиу нанес удар в каркас ворот!

55' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Тэнасе Флорин нанес удар головой, но Iustin Popescu спокойно отбил мяч.

53' Перяну Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Миовени

52' Кешерю Клаудиу решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Iustin Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает заброс на партнера по команде.

49' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ioan Dumiter из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля