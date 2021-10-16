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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1200
Миовени
0'
29' Желтая карточка
Бузьюк Александру
45' Вторая желтая карточка
Бузьюк Александру
1:0
56' Пенальти
Тэнасе Флорин
2:0
65' Гол
Думитер Андрей
3:0
69' Гол
Кешерю Клаудиу
89' Желтая карточка
Alexandru Marian Musi
90'+3
99
Влад
Даниэл
6
Харуц
Денис
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
25
Перяну
Овидиу
10
Тэнасе
Флорин
19
Стойка
Янис
28
Кешерю
Клаудиу
13
Думитер
Андрей
22
Iustin
Popescu
27
Guilherme
Gomes
Garutti
15
Скарлатаче
Адриан
6
Ionut
Burnea
26
Dorinel
Oancea
80
Emanuel
Dat
8
Szilard
Veres
11
Думитриу
Лучан
20
Бузьюк
Александру
17
Кристя
Андрей
90
Bogdan
Rusu
ФКСБ
Миовени

История личных встреч

ФКСБ
Миовени

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ДА
0:1
ДА
4:0
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.33
Тэнасе Флорин 3 (2) 0.25
Попеску Октавиан 3 0.25
Стойка Янис 3 0.25
Кордя Андрей 2 (1) 0.17
Винисиус Пауло 2 0.17
Мирон Джордже 1 0.08
Георге Валентин 1 0.08
Моруцан Олимпиу 1 0.08
Думитер Андрей 1 0.08
Будеску Константин 1 (1) 0.08
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 3 0.25
Бузьюк Александру 2 (2) 0.17
Думитриу Лучан 1 0.08
Stefan Blanaru 0 0
Daniel Toma 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Крецу Валентин 3 0
Шербан Сорин 1 1
Будеску Константин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 3 1
Скарлатаче Адриан 3 0
Думитриу Лучан 3 0
Дукан Рэзван 3 0
Daniel Toma 3 0
Панаит Андрей 3 0
Dorinel Oancea 1 1
Кристя Андрей 2 0
Балаур Ионуц 2 0
Bogdan Rusu 1 0
Сано Мусса 1 0
Ionut Burnea 1 0
Сербаника Даниел 1 0
Guilherme Gomes Garutti 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
5
10 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
20%
31-45
3
17%
2
40%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
1
6%
2
40%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
5
42%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
6
11 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 7
4
17%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
3
13%
2
33%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
2
33%
76-90

Пропущено

11
16
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2
Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 ФКСБ - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Шахтёр Караганда - ФКСБ 2:1
Миовени
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 АСУ Политехнича - Миовени 2:2 Миовени - Дунэря Кэлэраши 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Миовени 2:2 Университатя Крайова - Миовени 4:2 Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - АСУ Политехнича 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 11 10 0 1 17 - 6 30
2. Университатя Крайова 21 8 4 9 23 - 23 28
3. Волунтари 12 8 0 4 17 - 13 24
4. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
5. Ботошани 11 6 4 1 12 - 8 22
6. Вииторул Констанца 11 5 3 3 14 - 6 18
7. Рапид Бухарест 11 5 3 3 13 - 9 18
8. УТА Арад 11 4 5 2 11 - 8 17
9. Арджеш 11 4 3 4 8 - 6 15
10. Киндия Тырговиште 11 3 4 4 8 - 8 13
11. Газ-Метан Медиаш 12 3 2 7 10 - 15 11
12. Миовени 12 3 2 7 6 - 16 11
13. Сепси 12 1 7 4 10 - 13 10
14. Динамо Бухарест 12 2 1 9 10 - 28 7
15. Академика Клинчени 11 0 3 8 9 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 11 6 3 2 14 - 7 21
2. ЧФР Клуж 6 6 0 0 12 - 4 18
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 6 5 0 1 10 - 3 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 6 2 3 1 6 - 4 9
7. Киндия Тырговиште 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Ботошани 5 2 2 1 4 - 4 8
9. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
10. Динамо Бухарест 6 2 1 3 9 - 10 7
11. Рапид Бухарест 6 2 1 3 4 - 5 7
12. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
13. Арджеш 5 1 1 3 1 - 3 4
14. Миовени 5 1 1 3 1 - 4 4
15. Академика Клинчени 5 0 2 3 4 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 6 4 2 0 8 - 4 14
2. ЧФР Клуж 5 4 0 1 5 - 2 12
3. Рапид Бухарест 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Арджеш 6 3 2 1 7 - 3 11
5. Университатя Крайова 11 3 1 7 9 - 18 10
6. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
7. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
8. УТА Арад 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 6 1 2 3 2 - 4 5
11. Сепси 5 0 4 1 3 - 4 4
12. Вииторул Констанца 6 0 3 3 1 - 5 3
13. Газ-Метан Медиаш 5 1 0 4 4 - 8 3
14. Академика Клинчени 6 0 1 5 5 - 16 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вииторул Констанца Бетанкор Хефте 8 1 0
2. Динамо Бухарест Сореску Деян 6 1 0
3. Академика Клинчени Каскини Баутиста 5 1 1
4. Волунтари Раца Вадим 4 0 2
5. ЧФР Клуж Петрила Клаудиу 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Динамо Бухарест Филип Стелиано 6 1
2. Рапид Бухарест Белу Клаудиу 5 1
3. УТА Арад Батха Идриз 5 1
4. Рапид Бухарест Мораис Жуниор II 6 0
5. Волунтари Тамаш Габриэль 5 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: ФКСБ: 63%, Миовени: 37%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - Бузьюк Александру удален из-за второго грубого нарушения
  • Фол, нарушение
    46'
    Бузьюк Александру из команды Миовени опасно и грубо сыграл. Ioan Dumiter пострадал.
  • Угловой
    46'
    Emanuel Dat из команды Миовени разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Контроль мяча: ФКСБ: 65%, Миовени: 35%.
  • 45'
    Миовени контролирует мяч.
  • 44'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 43'
    Кристя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Бузьюк Александру
  • 42'
    Игрок из команды Миовени вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 41'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 41'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: ФКСБ: 67%, Миовени: 33%.
  • 40'
    Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе
  • 40'
    Стойка Янис из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Szilard Veres из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Радунович Ристо
  • 39'
    Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 38'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    37'
    Олару Дариус из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 37'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Миовени
  • 36'
    Стойка Янис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Стойка Янис из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 35'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: ФКСБ: 68%, Миовени: 32%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Миовени
  • 35'
    Iustin Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает навес прямо в штрафную.
  • 34'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 34'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Кристя Андрей из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Emanuel Dat из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Стойка Янис
  • 32'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 31'
    Контроль мяча: ФКСБ: 69%, Миовени: 31%.
  • 31'
    Стойка Янис из команды ФКСБ делает навес прямо в штрафную.
  • 31'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Ionut Burnea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Плохо сыграл Guilherme Gomes Garutti - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 30'
    Олару Дариус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    29'
    Бузьюк Александру получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Бузьюк Александру атаковал сзади соперника. Это Ioan Dumiter заработал своей команде штрафной
  • 29'
    Ionut Burnea из команды Миовени делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Миовени
  • 28'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ делает заброс на партнера по команде.
  • 28'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 27'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    27'
    Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде
  • 27'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает передачу одноклубнику.
  • 27'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Тэнасе Флорин наказан за толчок Szilard Veres
  • 26'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 25'
    Контроль мяча: ФКСБ: 68%, Миовени: 32%.
  • 25'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 22'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Lucian Dumitriu из команды Миовени делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 20'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: ФКСБ: 73%, Миовени: 27%.
  • 20'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Бузьюк Александру не смог попасть в створ ударом издали
  • 20'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бузьюк Александру и Кристя Андрей из команды Миовени.
  • 19'
    Хорошую попытку сделал Emanuel Dat. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 19'
    Bogdan Rusu из команды Миовени делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 18'
    Миовени пытается что-то создать.
  • 17'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья свистит. Перяну Овидиу атаковал сзади соперника. Это Bogdan Rusu заработал своей команде штрафной
  • 16'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 16'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ФКСБ: 74%, Миовени: 26%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 14'
    Bogdan Rusu не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Бузьюк Александру из команды Миовени делает пас партнеру.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Миовени
  • 14'
    Тэнасе Флорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 14'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Контроль мяча: ФКСБ: 77%, Миовени: 23%.
  • Офсайд
    11'
    Стойка Янис из команды ФКСБ в офсайде
  • 11'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 10'
    Перяну Овидиу из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Szilard Veres из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 9'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Харуц Денис из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Dorinel Oancea
  • 8'
    Iustin Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Lucian Dumitriu наказан за толчок Олару Дариус
  • 7'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 5'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: ФКСБ: 65%, Миовени: 35%.
  • 5'
    Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 3'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Ionut Burnea из команды Миовени поставил подножку. Пострадал Стойка Янис
  • 2'
    Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Dorinel Oancea из команды Миовени отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Кешерю Клаудиу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 1'
    Стойка Янис из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    ФКСБ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ФКСБ 3:0 Миовени онлайн




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