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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Варберг БоИС
0'
41' Желтая карточка
Штоль Адам
1:0
45' Гол
Матисен Маркус
56'
1
Нильссон
Давид
17
Штоль
Адам
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
23
Зейдан
Мустафа
12
Ортмарк
Якоб
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
23
Лильенбэк
Антон
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
7
Транберг
Робин
12
Карлссон
Аджей
Симон
17
Мэтьюз
Ташрик
Сириус
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

Ход матча

41'
Штоль Адам
 
45'
Матисен Маркус
(Шабани Лаорент)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Сириус
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

А
0:0
А
2:0
А
3:3
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.48
Ортмарк Якоб 3 0.13
Матисен Маркус 2 0.09
Зейдан Мустафа 2 0.09
Шабани Лаорент 1 0.04
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 0.17
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.17
Мун Райан 4 (1) 0.17
Станисич Оливер 4 0.17
Йоханссон Александр 2 0.09
Симович Робин 2 0.09
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Карлссон Виктор 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Лильенбэк Антон 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 6 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0
August Ahlin 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 5 2
Закриссон Хампус 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Винбо Альбин 6 0
Симович Робин 4 0
Эджупи Альберт 4 0
Салес Жеан Карлос 3 0
Лильенбэк Антон 3 0
Мун Райан 3 0
Станисич Оливер 3 0
Мэтьюз Ташрик 3 0
Лукич Стоян 2 0
Фофана Адама 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Биркфельдт Йон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
3
30%
4
29%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
17%
3
20%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
16%
1
8%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
5
42%
61-75
6
24%
3
25%
76-90

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
4
17%
3
12%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
22%
2
8%
46-60
4
17%
5
20%
61-75
6
26%
7
28%
76-90

Пропущено

37
27
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
6
16%
4
15%
1-15
9
24%
3
11%
16-30
3
8%
5
19%
31-45
7
19%
1
4%
46-60
3
8%
7
26%
61-75
9
24%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2
Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0
Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
2. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
3. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
7. Хаммарбю Заявка 22 9 7 6 36 - 30 34
8. Сириус 1:0 Заявка 23 8 6 9 25 - 36 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 23 7 7 9 25 - 28 28
11. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
12. Мьельбю Заявка 22 5 9 8 18 - 19 24
13. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус 1:0 Заявка 11 6 1 4 12 - 11 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС 0:1 Заявка 12 3 3 6 14 - 16 12
9. Сириус 1:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Матисен Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Штоль Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Варберг БоИС
2.70
4.38
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 1:0 Варберг БоИС онлайн




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