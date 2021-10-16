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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Сириус
2:1
Конец матча

Стадион:
Варберг БоИС
0'
41' Желтая карточка
Штоль Адам
1:0
45' Гол
Матисен Маркус
58' Желтая карточка
Линднер Йоаким
60' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
1:1
72' Гол
Карлссон Виктор
2:1
75' Гол
Хелльборг Адам
90' Желтая карточка
Ле Ру Люк
90'+6
1
Нильссон
Давид
17
Штоль
Адам
4
Колли
Джозеф
6
Матисен
Маркус
18
Шабани
Лаорент
23
Зейдан
Мустафа
2
Хелльборг
Адам
5
Роше
Джейми
12
Ортмарк
Якоб
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
30
Лукич
Стоян
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
23
Лильенбэк
Антон
8
Ле
Ру
Люк
88
Эджупи
Альберт
36
Салес
Жеан
Карлос
7
Транберг
Робин
12
Карлссон
Аджей
Симон
17
Мэтьюз
Ташрик
Сириус
4-4-2
Варберг БоИС
3-4-3

Ход матча

41'
Штоль Адам
 
45'
Матисен Маркус
(Шабани Лаорент)
1:0
58'
 
Линднер Йоаким
60'
 
Салес Жеан Карлос
67'
 
Йоханссон Александр
Мэтьюз Ташрик
67'
 
Карлссон Виктор
Эджупи Альберт
67'
 
Симович Робин
Карлссон Аджей Симон
72'
1:1
Карлссон Виктор
75'
Хелльборг Адам
(Силисуфай Эди)
2:1
78'
Нетабай Нахом Гирмай
Силисуфай Эди
 
81'
 
Винбо Альбин
Закриссон Хампус
81'
 
Мун Райан
Транберг Робин
84'
Карлссон Йохан
Хелльборг Адам
 
89'
Ларсон Карл
Шабани Лаорент
 
90'
 
Ле Ру Люк

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

История личных встреч

Сириус
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

А
0:0
А
2:0
А
3:3
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
0:2
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 11 (1) 0.48
Ортмарк Якоб 3 0.13
Матисен Маркус 2 0.09
Зейдан Мустафа 2 0.09
Шабани Лаорент 1 0.04
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.04
Карлссон Йохан 1 0.04
Саид Мохаммед 1 0.04
Штоль Адам 1 0.04
Булут Экин 1 0.04
Хелльборг Адам 1 0.04
Видгрен Деннис 0 0
Роше Джейми 0 0
Силисуфай Эди 0 0
Ларсон Карл 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 0.17
Карлссон Аджей Симон 4 (1) 0.17
Мун Райан 4 (1) 0.17
Станисич Оливер 4 0.17
Йоханссон Александр 2 0.09
Карлссон Виктор 2 0.09
Симович Робин 2 0.09
Линднер Йоаким 1 0.04
Мёрфельт Альбин 1 0.04
Транберг Робин 1 0.04
Альфонси Оливер 1 0.04
Салес Жеан Карлос 0 0
Фофана Адама 0 0
Лильенбэк Антон 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 8 0
Ортмарк Якоб 6 0
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Матисен Маркус 3 0
Штоль Адам 3 0
Бьоркстрем Тим 2 0
Сугита Юкия 2 0
Роше Джейми 2 0
Куаку Кристиан III 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Карлссон Йохан 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Видгрен Деннис 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Шабани Лаорент 1 0
Колли Джозеф 1 0
August Ahlin 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Ру Люк 6 2
Закриссон Хампус 7 0
Транберг Робин 6 0
Менса Гидеон 6 0
Винбо Альбин 6 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Симович Робин 4 0
Эджупи Альберт 4 0
Лильенбэк Антон 3 0
Мун Райан 3 0
Станисич Оливер 3 0
Мэтьюз Ташрик 3 0
Лукич Стоян 2 0
Линднер Йоаким 2 0
Фофана Адама 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Альфонси Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Пропущено

25
12
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
16%
1
8%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
5
42%
61-75
6
24%
3
25%
76-90

Забито

25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
4
16%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
5
20%
6
23%
61-75
6
24%
7
27%
76-90

Пропущено

38
29
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
6
16%
4
14%
1-15
9
24%
3
10%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
7
18%
1
3%
46-60
4
11%
8
28%
61-75
9
24%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2
Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0
Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
2. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
3. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
7. Хаммарбю Заявка 22 9 7 6 36 - 30 34
8. Сириус Заявка 23 8 6 9 26 - 37 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС Заявка 23 7 7 9 26 - 29 28
11. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
12. Мьельбю Заявка 22 5 9 8 18 - 19 24
13. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус Заявка 11 6 1 4 13 - 12 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Варберг БоИС Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС Заявка 12 3 3 6 15 - 17 12
9. Сириус Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 6 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Матисен Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Штоль Адам получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 2:1 Варберг БоИС онлайн




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