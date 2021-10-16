Швеция: Аллсвенскан 2021
Сириус
2:1
Конец матча
Стадион: Студентернас
Варберг БоИС
41' Желтая карточкаШтоль Адам
1:0
45' ГолМатисен Маркус
58' Желтая карточкаЛинднер Йоаким
60' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
1:1
72' ГолКарлссон Виктор
2:1
75' ГолХелльборг Адам
90' Желтая карточкаЛе Ру Люк
17
Штоль
Адам
12
Ортмарк
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Штоль АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ортмарк ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
34 Tim Olsson
-
32 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мун РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Joakim Persson
Ход матча
41'
45'
1:0
58'
72'
1:1
75'
2:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
История личных встреч
Сириус
Варберг БоИС
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|11 (1)
|0.48
|Ортмарк Якоб
|3
|0.13
|Матисен Маркус
|2
|0.09
|Зейдан Мустафа
|2
|0.09
|Шабани Лаорент
|1
|0.04
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.04
|Карлссон Йохан
|1
|0.04
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Штоль Адам
|1
|0.04
|Булут Экин
|1
|0.04
|Хелльборг Адам
|1
|0.04
|Видгрен Деннис
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Силисуфай Эди
|0
|0
|Ларсон Карл
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4
|0.17
|Карлссон Аджей Симон
|4 (1)
|0.17
|Мун Райан
|4 (1)
|0.17
|Станисич Оливер
|4
|0.17
|Йоханссон Александр
|2
|0.09
|Карлссон Виктор
|2
|0.09
|Симович Робин
|2
|0.09
|Линднер Йоаким
|1
|0.04
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.04
|Транберг Робин
|1
|0.04
|Альфонси Оливер
|1
|0.04
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Фофана Адама
|0
|0
|Лильенбэк Антон
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|8
|0
|Ортмарк Якоб
|6
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Матисен Маркус
|3
|0
|Штоль Адам
|3
|0
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Сугита Юкия
|2
|0
|Роше Джейми
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Бьорнстрем Аксель
|2
|0
|Карлссон Йохан
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Шабани Лаорент
|1
|0
|Колли Джозеф
|1
|0
|August Ahlin
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Ру Люк
|6
|2
|Закриссон Хампус
|7
|0
|Транберг Робин
|6
|0
|Менса Гидеон
|6
|0
|Винбо Альбин
|6
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Эджупи Альберт
|4
|0
|Лильенбэк Антон
|3
|0
|Мун Райан
|3
|0
|Станисич Оливер
|3
|0
|Мэтьюз Ташрик
|3
|0
|Лукич Стоян
|2
|0
|Линднер Йоаким
|2
|0
|Фофана Адама
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Альфонси Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
3
25%
4
27%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
16%
1
8%
1-15
6
24%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
5
42%
61-75
6
24%
3
25%
76-90
Забито
25
26
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
4
16%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
5
20%
2
8%
46-60
5
20%
6
23%
61-75
6
24%
7
27%
76-90
Пропущено
38
29
18 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 16
6
16%
4
14%
1-15
9
24%
3
10%
16-30
3
8%
6
21%
31-45
7
18%
1
3%
46-60
4
11%
8
28%
61-75
9
24%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальмар - Сириус 3:1 Хальмстад - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:4 Дегерфорс - Сириус 1:2
Сириус - Эстерсунд 1:0 Сириус - Юргорден 1:0 Эребру - Сириус 1:1 Тебю - Сириус 2:3 Сириус - АИК 0:1 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Сириус - Эребру 1:2 Сириус - Дегерфорс 2:0 Юргорден - Сириус 5:1 Мальмё - Сириус 4:0 Сириус - Мьельбю 2:1 Хаммарбю - Сириус 3:1 АИК - Сириус 3:3 Эстерсунд - Сириус 3:0 Гётеборг - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 0:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Варберг БоИС 1:0
Эребру - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:0 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хветланда - Варберг БоИС 0:5 Варберг БоИС - Эребру 1:0 Варберг БоИС - Сириус 0:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Гётеборг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 1:1 АИК - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Кальмар 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 1:0 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Норрчёпинг 2:1 Варберг БоИС - Хаммарбю 1:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|48 - 25
|44
|2.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|3.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 30
|34
|8.
|Сириус
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|26 - 37
|30
|9.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|26 - 29
|28
|11.
|Дегерфорс
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 40
|25
|12.
|Мьельбю
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 19
|24
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|23
|4
|11
|8
|16 - 21
|23
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|23
|3
|4
|16
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Сириус
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 12
|19
|9.
|Дегерфорс
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|17 - 19
|10
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 11
|20
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 17
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|Хальмстад
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 14
|9
|14.
|Дегерфорс
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|12
|2
|4
|3.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|6
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0