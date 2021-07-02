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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Гранада
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

История личных встреч

Гранада
Атлетико М

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
6:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
П
0:1
П
7:1
П
3:0
П
0:2
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
1:2
П
5:0
П
0:1
П
2:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис III 2 0.25
Рочина Рубен 1 0.13
Дуарте Домингуш 1 0.13
Санчес Герман 1 0.13
Милья Луис 1 (1) 0.13
Эскудеро Серхио 0 0
Бакка Карлос 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 4 0.5
Корреа Анхель 3 0.38
Лемар Тома 2 0.25
Карраско Янник 1 0.13
Врсалько Шиме 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Эрмосо Марио 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 4 0
Гоналон Максим 3 0
Дуарте Домингуш 3 0
Санчес Герман 3 0
Суарес Луис III 3 0
Монторо Анхель 2 0
Пуэртас Антонио 2 0
Мончу Рамон 2 0
Рочина Рубен 1 0
Бакка Карлос 1 0
Видаль Молина 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Аарон Эскандель 1 0
Милья Луис 1 0
Машимиану Луиш 1 0
Нева Карлос 1 0
Роберт Морено 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кондогбия Жоффрей 5 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 2 1
Суарес Луис 3 0
Карраско Янник 3 0
Хименес Хосе 3 0
Савич Стефан 2 0
Лемар Тома 2 0
Де Пауль Родриго 2 0
Кунья Матеус 2 0
Триппьер Киран 1 0
Коке Хорхе 1 0
Эррера Эктор 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гранада - Севилья 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1
Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1 Гранада - Кадис 0:1 Барселона - Гранада 1:2 Севилья - Гранада 2:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:2
Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетико М - Порту 0:0 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Вильярреал 2:2 Атлетико М - Эльче 1:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 2:1 Кадис - Атлетико М 1:1 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0 Нумансия - Атлетико М 1:1 Вальядолид - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Осасуна 2:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Барселона - Атлетико М 0:0 Эльче - Атлетико М 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 8 5 2 1 22 - 10 17
2. Атлетико М Заявка 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 11 - 7 17
4. Севилья Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Осасуна Заявка 8 4 2 2 11 - 11 14
6. Райо Вальекано Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
7. Атлетик Б Заявка 8 3 4 1 7 - 4 13
8. Барселона Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9. Валенсия Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
10. Бетис Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
11. Вильярреал Заявка 7 2 5 0 8 - 3 11
12. Мальорка Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
13. Эспаньол Заявка 8 2 3 3 6 - 8 9
14. Эльче Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
15. Кадис Заявка 8 1 4 3 7 - 11 7
16. Сельта Заявка 8 2 1 5 7 - 11 7
17. Гранада Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
18. Леванте Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
19. Алавес Заявка 7 1 0 6 2 - 12 3
20. Хетафе Заявка 8 0 1 7 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2. Реал Сосьедад Заявка 4 3 1 0 3 - 0 10
3. Севилья Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Райо Вальекано Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
5. Атлетико М Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6. Мальорка Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Реал Мадрид Заявка 3 2 1 0 11 - 3 7
8. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
9. Атлетик Б Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
10. Валенсия Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
11. Эспаньол Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
12. Эльче Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Бетис Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
14. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
15. Гранада Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Кадис Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Сельта Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
18. Алавес Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Леванте Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
20. Хетафе Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 5 3 1 1 11 - 7 10
2. Осасуна Заявка 3 3 0 0 8 - 4 9
3. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Бетис Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Атлетик Б Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
7. Севилья Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Валенсия Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9. Кадис Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Сельта Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
11. Вильярреал Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12. Райо Вальекано Заявка 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Мальорка Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
14. Эльче Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
15. Гранада Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
16. Барселона Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Эспаньол Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18. Леванте Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19. Алавес Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
20. Хетафе Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Реал Мадрид Бензема Карим 9 1 7
2. Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 2 1
3. Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 0 2
4. Атлетико М Суарес Луис 4 0 1
5. Бетис Виллиан Жозе 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Аленья Карлес 4 1
2. Атлетико М Кондогбия Жоффрей 5 0
3. Райо Вальекано Балью Иван 5 0
4. Валенсия Альдерете Омар 5 0
5. Эльче Верду Гонсало 5 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гранада - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Гранада 1.9% (1)
    X 1.9% (1)
    Атлетико М 96.2% (50)
    Все прогнозы
    Новости
    Где смотреть матч Гранада - Атлетико М онлайн


    Прогнозы на матч Гранада - Атлетико М

    Исход игры
    Гранада
    2% (1)
    Ничья
    2% (1)
    Атлетико М
    96.1% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.1% (23)
    Меньше
    54.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    47.06% (24)
    Нет
    52.94% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    41.2% (21)
    0:1 Атлетико М
    33.3% (17)
    0:2 Атлетико М
    19.6% (10)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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